Avocor augmente ses investissements en Europe et se concentre davantage sur ce marché

Avocor annonce l'élargissement de son équipe et l'expansion de ses réseaux de distribution à travers l'Europe pour développer son activité de solutions d'affichage interactif dans cette région stratégique.

WILSONVILLE, Oregon, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- Avocor, la société mondiale de solutions d'affichage collaboratif qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, a aujourd'hui annoncé sa stratégie européenne visant à accroître la part de marché d'Avocor en Europe et à créer une infrastructure interne et externe permettant de soutenir les clients de la région pour les aider à satisfaire leurs objectifs de collaboration.

S'appuyant sur le succès de la marque au Royaume-Uni, la stratégie d'Avocor pour se développer en Europe continentale consiste à investir dans une équipe d'experts dédiée et à travailler coude à coude avec les principaux distributeurs dans toute l'Europe pour servir les revendeurs d'équipements audiovisuels, informatiques et de communications unifiées qui se spécialisent dans les solutions collaboratives pour les entreprises, les établissements éducatifs et les gouvernements. Pour ce faire, Avocor a nommé Glenn Wastyn à la fin de 2019 au poste de directeur général adjoint chargé de la région EMEA et continue de renforcer l'équipe pour inclure des collaborateurs régionaux dévoués et expérimentés, notamment Johan Smidebrant, qui a rejoint Avocor pour s'occuper des ventes dans la région nordique. Basé en Suède, Smidebrant possède une expérience considérable dans le développement des activités d'Amesto, d'OP5 et de Cactus dans la région, notamment en ce qui concerne la vente de solutions Microsoft 365 et Azure. Smidebrandt rejoint son collègue Felix Grardel qui est chargé des ventes en France, en Espagne, au Portugal et en Italie. Des infrastructures supplémentaires pour soutenir les régions du Benelux et DACH sont également prévues pour 2020.

En plus de développer l'équipe d'Avocor pour mieux servir les clients dans toute l'Europe, Avocor est en train de construire un centre de service et de logistique européen pour compléter son réseau de service et de logistique au Royaume-Uni. Géré par l'expert de longue date de Pro AV, Till Gotterbarm, qui possède une expérience solide en matière de produits et de gestion chez InFocus, ASK/Proxima et Agile, ce centre de service localisé permettra de réduire les temps de réparation et proposer des horaires d'accès pratiques ainsi que des locuteurs natifs pour aider les partenaires-revendeurs d'Avocor à assurer un service exemplaire et un temps d'arrêt minimal aux clients.

Les responsables territoriaux en Europe collaborent étroitement avec les distributeurs expérimentés récemment associés, notamment : Tech Data Europe, Avitus, Avcom, ModultIT Solutions, EVIG, Novia et Luxion. Chacune de ces sociétés apporte des enseignements précieux et une gamme complète de solutions matérielles et logicielles de communications unifiées, mais aussi la portée et les compétences nécessaires pour soutenir les principaux détaillants dans leurs régions. Ces détaillants permettent aux clients de comprendre les solutions de communications unifiées et d'accéder à une suite complète de solutions matérielles et logicielles qui leur est destinée. Parmi les détaillants avec lesquels Avocor a également établi des partenariats figurent AVEX, AVI SPL, Datavision, Dekom, Discorp, FotoPhono Audio Visual AB, GMS Global Media Services, Impianti, InfomationsTeknik, Inloc, ITM Meeting Solutions, Mansveld, Play AV, RJ Collaboration, Rebsamen, Solutors, Usera, VIDCO, Wipple et Xylos.

« Avec notre siège et notre équipe au Royaume-Uni, notre nombre croissant de partenariats et notre deuxième centre de service européen font d'Avocor une marque véritablement mondiale intégrant des professionnels locaux et expérimentés qui, aux côtés de nos partenaires de distribution, développent la marque Avocor dans toute la région EMEA », a déclaré le PDG d'Avocor, Scott Hix. « Nous continuons à accroître nos capacités et notre évolutivité pour répondre aux demandes du marché européen et nous chercherons à augmenter les investissements et les infrastructures dans cette région si importante pour satisfaire à la demande et la croissance du marché », ajoute-t-il.

À l'occasion du salon Integrated Systems Europe qui se tiendra à Amsterdam, Avocor présentera ses dernières solutions d'affichage collaboratif et de partenaires stratégiques pour Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms et Quicklaunch avec Logitech, mais aussi avec Lenovo et Crestron, et ce du 11 au 14 février dans le hall 13, au stand C110.

La gamme complète d'écrans et de solutions de collaboration d'Avocor est disponible à travers un réseau mondial de partenaires de distribution et de revendeurs expérimentés et fiables, notamment ceux mentionnés dans ce communiqué. Pour en savoir plus sur les solutions d'Avocor, rendez-vous sur www.avocor.com et suivez les actualités et les mises à jour d'Avocor sur les réseaux sociaux via Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Youtube.

À propos d'Avocor

Avocor est un fournisseur mondial primé de technologies de collaboration qui rassemble les équipes pour augmenter la productivité et les fonctionnalités. Intégrant dans leur conception les dernières technologies d'affichage tout en s'adaptant aux espaces de travail modernes, aux salles de réunion, aux salles de classe et aux espaces de réunion collaboratifs, les écrans d'Avocor offrent une expérience utilisateur flexible et de qualité supérieure qui peut être facilement reproduite dans toute l'entreprise. L'écosystème de partenariats industriels d'Avocor inclut quelques-uns des leaders des technologies de collaboration les plus connus et les plus fiables du marché, offrant ainsi une expérience utilisateur transparente pour chaque réunion.

Basée aux États-Unis et disposant de bureaux mondiaux, Avocor se consacre à fournir des solutions de collaboration à l'échelle mondiale moyennant un réseau de partenaires étendu et expérimenté.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.avocor.com.

