Avon celebra el Día Internacional de la Mujer presentando una alianza oficial con la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica

NUEVA YORK, 6 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Avon es la empresa que creó un movimiento a favor de la mujer hace 134 años: darle a la mujer la oportunidad de ganarse un sustento independientemente, 34 años antes de que tuviera el derecho de votar. En consonancia con el énfasis impulsado por la misión de la empresa, y para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Avon se enorgullece de anunciar su alianza oficial con la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica (The National Domestic Violence Hotline) cuando ambas se reúnen para aplaudir el poder de la mujer de tener un impacto hermoso y positivo sobre el mundo. La Línea Directa es la única organización de servicio nacional que proporciona apoyo compasivo, recursos que salvan vidas, planes de seguridad e información las 24 horas a toda persona afectada por el abuso de pareja.

Para apoyar la alianza con la Línea Directa, Avon estrena el collar con amuletos de fortaleza Purple Peace (Purple Peace Charms of Strength Necklace). El collar se inspira en las historias de las víctimas y las sobrevivientes del abuso doméstico con amuletos que simbolizan la esperanza, la felicidad, el equilibrio, la paz y la claridad mental. La presentación del collar contiene útiles consejos sobre cómo apoyar a un amigo que sufra abuso. Avon aportará el 15 % de las ventas de todos los productos Avon Purple Peace, hasta un máximo de $200,000 al año, a la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica.

"En Avon, la belleza no es superficial", declaró Laurie Ann Goldman, directora ejecutiva de New Avon LLC. "Nuestra misión es celebrar el poder de la mujer de tener un impacto hermoso y positivo sobre el mundo. Este Día Internacional de la Mujer, utilizamos nuestra voz para una causa que promueve estilos de vida sanos y positivos. Pertenecer a la comunidad de Avon significa celebrarse la una a la otra y nuestros logros en los negocios y en la vida, invitar a otras a sumarse y comprometerse a ser una fuerza por el bien".

"Estamos tan entusiasmados por contar con el apoyo de Avon y su comunidad para difundir el mensaje de la importancia de las relaciones sanas", expresó Katie-Ray Jones, directora ejecutiva de la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica.

Anteriormente, Avon había formado una alianza con la Fundación Avon para la Mujer (Avon Foundation for Women), la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica y la experta en finanzas Suze Orman para producir una serie de videos que contaban las empoderadoras historias de mujeres que habían superado la violencia doméstica, inclusive una de las formas de abuso menos habladas: el abuso financiero. Women Breaking Free: Stories of Strength from Survivors of Domestic Violence se estrenó en TheHotline.org en octubre de 2018 durante el Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia Doméstica. La serie de siete partes fue concebida para crear conciencia de las señales de abuso financiero tanto para las víctimas como para los amigos y familiares de las víctimas, y para ofrecer consejos para superarlo.

Los videos son presentados por Suze Orman, autora, oradora motivacional y presentadora de programas televisivos galardonada con dos premios Emmy. Las mujeres, que provienen de todos los sectores de la sociedad, valientemente compartieron detalles íntimos del abuso que sufrieron a manos de esposos o novios. La serie ofrece la asesoría experta y perspectivas de Orman que ayudarán a todas las mujeres a ser fuertes, inteligentes y seguras.

"Ha llegado el momento de que las mujeres utilicen su poder, sepan quiénes son y nunca tengan que estar en las manos de un abusador", afirmó Suze Orman. "Estoy feliz de prestar mi voz a Avon y a la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica para ayudar a inspirar a las mujeres a dar pasos positivos hacia delante en la seguridad financiera y física".

Para más información sobre la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica, le rogamos visitar www.thehotline.org. Facebook: NationalDomesticViolenceHotline, Twitter: @NDVH e Instagram: @NDVHOfficial.

Acerca de New Avon LLC

New Avon LLC ("Avon") es la empresa de belleza de ventas sociales líder de Norteamérica, con representantes de ventas independientes en todo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El catálogo de productos de Avon abarca galardonados productos para el cuidado de la piel, cosméticos de colores, de fragancia, de cuidado personal y de salud y bienestar con marcas como ANEW, Avon True Color, Espira y Skin So Soft, así como moda y accesorios. Avon tiene un historial de 130 años de empoderar a la mujer mediante la oportunidad económica y apoyar las causas que más le importan a la mujer. Las iniciativas filantrópicas de Avon han aportado más de mil millones de dólares a escala mundial para la erradicación del cáncer de mama y la violencia doméstica. Conozca más sobre Avon y sus productos en www.avon.com.

Acerca de la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica

La Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica (National Domestic Violence Hotline) es un vital servicio que responde al llamado de apoyar y devolverles el poder a las víctimas y los sobrevivientes del abuso de pareja mediante la conexión humana y la ayuda práctica las 24 horas al día, los siete días a la semana, los 365 días al año. Los defensores expertos y sumamente capacitados de la Línea Directa proporcionan apoyo compasivo a toda persona que solicite ayuda, mediante recursos que salvan vidas, planes de seguridad y esperanza. La Línea Directa es una organización sin fines de lucro que se fundó en 1996.

loveisrespect es un proyecto de la Línea Directa. Su objetivo es involucrar, educar y empoderar a los jóvenes para que eviten y pongan fin a relaciones abusivas. La organización suministra información y apoyo a amigos y familiares preocupados, maestros, consejeros y prestadores de servicios. Se ofrecen servicios gratuitos y confidenciales de charla telefónica, chat en directo y texteo 24/7/365.

La Línea Directa depende del apoyo generoso de individuos, de donaciones privadas de corporaciones y fundaciones, y de subvenciones federales. Parte de su financiamiento viene de la subvención número 90EV0407/03 otorgada por la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) de Estados Unidos. Su contenido es responsabilidad única de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales ni de la Administración de Niños y Familias ni del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Acerca de Suze Orman

USA Today se ha referido a Suze Orman como "una fuerza en el mundo de las finanzas personales" y una "gigante de la asesoría financiera". Ella es una presentadora de programas televisivos que ha sido galardonada con dos premios Emmy y es una de las principales oradoras motivacionales del mundo en la actualidad.

La recaudadora de fondos más exitosa en la historia de PBS, Orman ha recibido un incomparable total de ocho premios Gracie, que destacan los mejores programas radiales, de TV abierta y TV por cable del país por, para y sobre la mujer. Orman, quien ha sido nombrada en dos ocasiones en la lista Time 100 y ha figurado en la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas del mundo, presentó The Suze Orman Show en CNBC durante 13 años y fue editora colaboradora de O: The Oprah Magazine durante 16 años. Recientemente publicó una edición actualizada y revisada de su éxito de ventas Women & Money y en la actualidad es editora colaboradora de The Costco Connection y presentadora del podcast Women & Money.

En 2016, Orman fue designada como la educadora oficial en finanzas personales del Ejército de Estados Unidos (United States Army) y la Reserva del Ejército (Army Reserve). También ejerce de defensora especial de la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica, y lleva su mensaje de concientización y empoderamiento a mujeres que han sido víctima de abuso financiero. Ella creció en el South Side de Chicago, obtuvo una licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Illinois y a los 30 años todavía trabajaba de camarera y ganaba $400 al mes.

Como reconocimiento a su revolucionario aporte al modo como los estadounidenses piensan sobre las finanzas personales, ella ha recibido un título honorario de doctora de Humanidades de la Universidad de Illinois y un título honorario de doctora de Ciencia Comercial de la Universidad Bentley. Además, ella ha recibido el Premio Nacional de la Igualdad de Human Rights Campaign. Visite suzeorman.com y sígala en Facebook.com/suzeorman y en Twitter: @SuzeOrmanShow.

