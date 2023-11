Avon International realiza transição de liderança

Kristof Neirynck será promovido a CEO da Avon a partir de 1º de janeiro de 2024

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) anuncia que Kristof Neirynck, atualmente Global Chief Marketing Officer e Diretor Geral para a Europa Ocidental, será o novo CEO da Avon. Após 25 anos marcantes na empresa, Angela Cretu continuará apoiando e contribuindo para os negócios da Avon, como consultora.

Sob a liderança de Angela, a Avon iniciou uma estratégia de recuperação bem-sucedida, ao racionalizar o seu modelo operacional e simplificar radicalmente o seu portfólio. Por meio de uma grande transformação do modelo comercial, redesenho de P&D e modernização tecnológica, o modelo tradicional de venda direta da Avon está evoluindo para a venda por relações, com foco no futuro com uma abordagem omnicanal. Como CEO, Angela reacendeu o propósito da Avon, capacitando as mulheres para abraçar o seu poder e melhorar as suas vidas com beleza acessível e oportunidades flexíveis de renda e aprendizagem, ao mesmo tempo que apoiam causas como a sensibilização e o combate ao câncer da mama e à violência contra meninas e mulheres.

Kristof, um líder visionário, destaca-se na recuperação de negócios e na retomada do crescimento. Como CMO global da Avon nos últimos dois anos, ele conduziu um relançamento completo da marca e alcançou uma melhoria significativa na margem bruta. No início de 2023, Kristof assumiu a função de Diretor Geral para a Europa Ocidental. Sob a sua liderança, a rentabilidade da região melhorou, o principal canal de venda direta estabilizou e a marca ingressou na omnicanalidade de maneira significativa.

Antes de atuar na Avon, Kristof foi diretor de Marketing para Marcas Globais na Walgreens Boots Alliance (WBA). Nessa função, ele supervisionou um portfólio de mais de 20 marcas próprias nas áreas de beleza e saúde, representando mais de US$ 4 bilhões em vendas globalmente. Antes da WBA, ele passou 13 anos na P&G, onde ocupou cargos de liderança em divisões importantes.

Alessandro Carlucci retornará ao grupo Natura &Co como consultor da Avon, para auxiliar em sua recuperação contínua e em seus planos de crescimento futuro. Carlucci, que atuou como CEO da Natura de 2005 a 2014, traz consigo uma vasta experiência em funções de presidente de conselho em organizações como BSR e Arezzo&Co, juntamente com sua presidência da Federação Mundial de Associações de Vendas Diretas de 2012 a 2014.

"A saída de Angela foi um processo minuciosamente planejado, que só ocorre após a estabilização do negócio e a identificação do sucessor certo. Estamos entusiasmados por ela continuar ao nosso lado e, em nome do Conselho, gostaria de agradecer a ela profundamente pela sua liderança. Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Kristof como CEO da Avon, capitalizando o seu profundo conhecimento do negócio, de seu espírito e seus valores. Também tenho o prazer de receber Alessandro de volta à organização, trazendo consigo sua expertise em venda por relações e cosmética", disse Fabio Barbosa, CEO da Natura &Co.

Angela Cretu disse: "Tive o privilégio de vivenciar uma jornada Avon que tem sido nada menos que fascinante, apaixonante e gratificante. Sou grata pela parceria inabalável e pelos valores compartilhados pela minha equipe Avon, e pela sábia orientação e apoio dos meus mentores, os fundadores e o Conselho da Natura &Co. Acima de tudo, o propósito e os valores da minha vida foram moldados pelas inúmeras mulheres dos países onde trabalhei e vivi, que generosamente partilharam comigo as suas histórias de vida."

Kristof Neirynck disse: "Estou honrado em assumir esta nova função na Avon e continuar sua evolução para se tornar um negócio omnicanal de venda por relações, com as Consultoras de Beleza no seu centro. Temos uma marca icônica: produtos inovadores e acessíveis, e um modelo de negócio que cria oportunidades para as mulheres abraçarem o seu poder, em suas próprias condições."

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global com propósito que une Natura, Avon e The Body Shop. Conectamos mais de 200 milhões de clientes em todo o mundo, engajando-os por meio de 7 milhões de consultores e representantes dedicados, 2.000 lojas e franquias e 30.000 funcionários.

Acreditamos na promoção de impactos econômicos, sociais e ambientais realmente positivos. Acreditamos que o mundo não precisa de outra grande empresa. O mundo precisa de símbolos de mudança capazes de abrir novos caminhos e inspirar outros a segui-los. Acreditamos no poder da cooperação, cocriação e colaboração para uma melhor forma de viver e fazer negócios.

Somos Natura &Co.

