AWE2024 Lançada Oficialmente

PEQUIM, 16 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A AWE2024 será realizada de 14 a 17 de março de 2024 na Shanghai New International Expo Center, de acordo com um anúncio feito pelo Comitê organizador da AWE em 16 de agosto de 2023.

Abrangendo 13 salas de exposição e uma área sem precedentes de 150.000 metros quadrados, a AWE2023 estabeleceu novos recordes com mais de 1.000 expositores participando do programa e 350.000 visitas do público. Para os profissionais do setor, a AWE é uma feira obrigatória. Na verdade, 70% dos visitantes da AWE's são profissionais do setor e mais de 80% deles são tomadores de decisão ou gerentes de alto nível. Além disso, vale a pena observar que a AWE2023 publicou um relatório sobre as tendências do setor após a feira, que agora está disponível em seu site.

Com base no que a AWE2023 alcançou, a AWE2024 é lançada com uma área ampliada de 160.000 metros quadrados e 14 salas de exposição. Como uma das 3 principais exposições globais do setor, a AWE2024 manterá seu foco na exibição de casas inteligentes baseadas em cenários, ao mesmo tempo em que destacará as tendências do setor. As principais áreas da exposição incluirão eletrodomésticos inteligentes, eletrônicos de consumo, cozinhas e banheiros inteligentes, entretenimento inteligente e soluções inteligentes de saúde.

A AWE adota a tendência de integrar tecnologias digitais com as indústrias e amplia seu portfólio para criar um ecossistema inteligente centrado em casa que abrange soluções de vida inteligente, como cidade inteligente, saúde inteligente, transporte inteligente e educação inteligente, e produtos inovadores como VR/AR, dispositivos vestíveis, produtos para mães e bebês, produtos para animais de estimação, robôs de serviço, eletrodomésticos e periféricos de jogos.

Conforme o Comitê Organizador da AWE, a German Association of Modern Kitchen Industry (AMK) retornará à AWE2024 com seus membros após sua estreia em 2019. Além disso, a SZ Commercial LCD Industry Association organizará uma delegação de fabricantes de displays comerciais e fabricantes de eletrônicos de consumo para expor na AWE2024.

Como parte fundamental do ecossistema da AWE, atividades simultâneas como a Cúpula da AWE, Future Home Summit e o AWE Award serão realizadas conforme programado. Além disso, a AWE2024 continuará a colaborar com plataformas de destaque como JD.com e Douyin para expandir sua influência.

Xu Dongsheng, Vice-presidente da China Household Electrical Appliances Association, disse: "A AWE2024 ampliará seu portfólio para envolver investidores, designers industriais, designers de decoração de interiores, consumidores influentes, estudantes universitários, jogadores de esportes eletrônicos, apreciadores da gastronomia, compradores de presentes e campistas para aprimorar ainda mais a influência da AWE, bem como seu valor para consumidores e parceiros. Acreditamos que nossos esforços conjuntos tornarão a AWE uma indicadora de inovação tecnológica que conduz o desenvolvimento da indústria."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2185868/AWE2024.jpg

FONTE AWE

