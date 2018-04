AWEL, la marque de baskets que vous porterez toute l'année, annonce son lancement officiel

Awel, une marque native du numérique, d'implantation verticale et destinée au citoyen moderne. Sa mission : rétablir la joie de l'aventure, du confort et du mouvement. Awel a conçu la chaussure parfaite du quotidien en alliant le design à des matériaux de la plus haute qualité et une belle esthétique. Le résultat est une marque Lifestyle qui connait le succès et fait trembler une industrie de 375 milliards de dollars. Établie en novembre 2017 par deux ingénieurs et athlètes d'élite reconnus de hockey sur gazon, Marc et Jordi Calzada, Awel est née du désir de créer des produits esthétiquement flatteurs et qui pourraient avoir un impact réel au quotidien. Le premier produit d'Awel, Awel Move, est une basket décontractée qui convient pour toute occasion, étant conçue pour la manière dont les gens la portent en journée, et faite d'un matériau magique, la laine Merino.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663326/Awel_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663327/Awel_Sneakers.jpg )

Leur histoire

Inspirés par un voyage en famille au Vietnam, au cours duquel Marc se blessa le pied en portant des baskets décontractées sans chaussettes, les deux frères eurent l'idée de concevoir la chaussure la plus confortable jamais créée. Ce n'est qu'après un an que les deux frères trouvèrent l'opportunité de bousculer un marché qui, jusqu'à présent, s'appuyait sur des canaux traditionnels, la réduction des coûts et un contact impersonnel avec le consommateur.

Acheter des chaussures aujourd'hui peut s'avérer ennuyeux : dans une boutique classique de chaussures vous avez généralement 50 styles différents et un vendeur qui rôde près de vous. Awel propose une alternative, une chaussure à la conception simple et de haute qualité, fabriquée à partir de laine Merino ultra-fine et vendue directement aux consommateurs.

Leur solution

En effectuant des recherches afin de comprendre ce que les clients appréciaient le plus dans une chaussure et ce qui constituerait la chaussure parfaite, ils ont découvert que la plupart des personnes appréciaient plutôt les baskets, et qu'elles soient légères, souples et confortables. Les problèmes dont se plaignent le plus les personnes ? Des coutures douloureuses et les odeurs tenaces.

Awel Move

Awel Move est le premier produit lancé par la marque et c'est une basket décontractée convenant à toute occasion. Awel Move démontre que style, confort et longévité peuvent s'associer, avec un dessus fait d'une seule pièce d'un textile innovant, la laine Merino. Le Merino possède des qualités internes , ce qui en fait une matière idéale pour des chaussures. Il régule la température, garde vos pieds au chaud en hiver tout en les gardant au frais en été, réduisant l'humidité et minimisant les odeurs, tout en étant doux et léger.

Les Awel Move sont disponibles en ligne sur http://www.awelbrand.com

SOURCE Awel