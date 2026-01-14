AWOL Vision gibt NFL-Quarterback Kirk Cousins nach dem CES-Debüt 2026 als Markenbotschafter bekannt

SHENZHEN, China, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AWOL Vision, ein weltweit führender Anbieter von audiovisueller Technologie der nächsten Generation, gab bekannt, dass der NFL-Quarterback Kirk Cousins als Markenbotschafter sowohl AWOL Vision als auch dessen Premium-Submarke Valerion repräsentiert. Die Partnerschaft wird auf der CES 2026 zusammen mit der Markteinführung der Aetherion-Serie, der neuesten Ultra-Short-Throw (UST)-Projektorreihe von AWOL Vision, vorgestellt.

Kirk Cousins ist bekannt für seine Genauigkeit, seine Vorbereitung und seine Führungsqualitäten auf dem Spielfeld. Er verkörpert ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen, das dem Engagement von AWOL Vision bei der Entwicklung bahnbrechender, benutzerorientierter Technologie mit Liebe zum Detail entspricht. Abseits des Spielfelds legt er Wert auf ruhige Rituale und Zeit mit der Familie, was sich mit der Philosophie der Marke deckt, Technologie zu entwickeln, die den Alltag über Erwartungen hinaus bereichert und das Zuhause in Räume verwandelt, in denen sich Wunder natürlich entfalten.

„Ich finde es großartig, wie AWOL Vision jeden Moment zu Hause bildhaft und lebendig macht. Die Klarheit und der Maßstab ziehen einen mitten ins Geschehen, egal ob es sich um ein großes Spiel, einen Filmabend oder ein Treffen mit Familie und Freunden handelt. Es geht darum, mit einem wirklich eindringlichen Erlebnis 'Aha-Momente' zu schaffen", so Cousins.

„Wir freuen uns, Kirk in der AWOL Vision-Familie willkommen zu heißen", sagte Andy Zhao, Gründer und CEO von AWOL Vision. „Für AWOL Vision ist das Zuhause der Ort, an dem das Leben zusammenkommt, und das Wunder beginnt mit der Art, wie man lebt. In einer Welt, in der Technologie oft von realen Verbindungen ablenkt, konzentrieren wir uns darauf, Heimerlebnisse zu schaffen, die sich mühelos, realistisch und lebendig anfühlen", sagte Andy.

Die Zusammenarbeit lädt Sportbegeisterte mit der Aetherion-Serie zu einer neuen Ära des Fernsehens ein. Sie bietet pixelgenaue Klarheit auf einem 200-Zoll-Bildschirm, um entscheidende Momente in atemberaubendem 4K festzuhalten. Ihre bahnbrechende Schwarzwertleistung und die Eliminierung des Regenbogeneffekts sorgen für außergewöhnlichen Kontrast und flüssige Bewegungsdarstellung bei schnellen Actionszenen und bringen das Stadionfeeling ins Haus.

Über den Sport hinaus passt sich die Technologie intuitiv an Filme, Spiele und Zusammenkünfte an und fügt sich nahtlos in verschiedene Lebensstile ein. „Unsere Designs sind darauf ausgerichtet, wie Sie leben", fügte Zhao hinzu. „Unsere Produkte orientieren sich an Ihren Gewohnheiten und Räumen und machen Technologie zu einem natürlichen Teil der bedeutungsvollen Erfahrungen des Lebens."

Entdecken Sie die Aetherion-Serie und die Partnerschaft mit Kirk Cousins: https://awolvision.com/pages/awol-2026-nfl.

Informationen zu AWOL Vision

AWOL Vision wurde 2020 gegründet und ist ein führender Hersteller innovativer audiovisueller Lösungen, der sich auf die Entwicklung von RGB-Laserprojektoren spezialisiert hat. Mit dem Ziel, das Heimkinoerlebnis zu revolutionieren, bietet AWOL Vision modernste Projektionstechnologien, die eine unvergleichliche Bildqualität, Klarheit und Immersion bieten. AWOL Vision hat seinen Hauptsitz in Delray Beach, Florida, und ist die Muttermarke von Valerion.

