AXA Investment Managers trae su primer fondo cotizado en bolsa ETF a México

AXA Investment Managers ( AXA IM ) amplía su presencia de inversión en Latinoamérica al incluir el ETF AXA IM Nasdaq 100 UCTIS (AXAQ) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de México

) amplía su presencia de inversión en Latinoamérica al incluir el ETF AXA IM Nasdaq 100 UCTIS (AXAQ) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de México El anuncio se hace tras al lanzamiento del negocio de ETF de AXA IM en septiembre de 2022

en septiembre de 2022 Este listado reconoce la importancia de las oportunidades internacionales rentables para los inversores mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- AXA Investment Managers (AXA IM) anunció la cotización del ETF AXA IM Nasdaq 100 UCTIS (AXAQ) en la BIVA. Como primer ETF de AXA IM en México, replicará el Nasdaq 100 Index®, lo que permitirá a los inversores acceder a empresas centradas en la tecnología y la innovación. Esta cotización en bolsa continúa los esfuerzos de AXA IM por ampliar su presencia global en el mercado de ETF.

AXA IM cree que el nuevo ETF ofrecerá a los inversores transparencia, mayor liquidez y eficiencia fiscal a través de su domicilio irlandés. Con una tasa de gasto total (Total Expense Ratio, TER) anual del 0.14 %, es uno de los ETF más rentables disponibles para el seguimiento de este índice. El ETF busca realizar un seguimiento del rendimiento de uno de los índices de acciones preeminentes de los EE. UU. invirtiendo en las 100 mayores empresas industriales y tecnológicas modernas de EE. UU., complementando el conjunto existente de estrategias tecnológicas de AXA IM.

AXA IM lanzó su negocio de ETF en septiembre del año pasado para ofrecer acceso a la experiencia clave en inversión a medida que continúa innovando y mejorando su oferta de inversión. En unos meses, ha alcanzado los mil millones de dólares en activos bajo gestión. Para ampliar aún más su negocio de ETF, AXA IM ha reforzado recientemente su equipo con el nombramiento de Olivier Paquier, el nuevo director global de ventas de ETF, uno de los profesionales de ETF más reconocidos del sector. Olivier cuenta con una amplia experiencia en ventas de ETF de State Street como director de distribución del ETF SPDR en Francia, Mónaco, España y Portugal, y luego en J.P. Morgan Asset Management, donde creó su exitoso negocio activo de ETF en EMEA.

En relación con esta cotización de ETF, Paquier dijo: "Estamos encantados de proveer AXAQ en México, ya que nuestro objetivo es ofrecer a los inversores un acceso rentable y sencillo a las estrategias de inversión a través del paquete de ETF. AXAQ ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en uno de los índices tecnológicos más conocidos del mundo de la inversión, con una importante liquidez y demanda de los inversores".

Para celebrar la importancia de esta cotización de ETF, los ejecutivos de AXA IM tocaron la campana de apertura en el BIVA el 7 de marzo de 2023.

Salvador Moreno Segura, director general de AXA IM responsable de la presencia de la empresa en México, declaró: "La necesidad de innovar y mejorar nuestras ofertas para garantizar que estamos satisfaciendo las necesidades de los inversores ha impulsado esta emocionante expansión. La cotización reitera nuestro compromiso con eso, junto con el crecimiento en el mercado mexicano y en toda Latinoamérica".

Acerca de AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) es un gestor de activos responsable que invierte activamente a largo plazo para ayudar a sus clientes, a sus empleados y al mundo a prosperar. Nuestro enfoque de alta convicción nos permite descubrir cuáles creemos que son las mejores oportunidades de inversión globales en clases de activos alternativas y tradicionales, gestionando activos por aproximadamente €817 000 millones a finales de septiembre de 2022.

AXA IM es un inversor líder en mercados ecológicos, sociales y sostenibles, que gestiona €563 000 millones en activos integrados en el medio ambiente, lo social y la gobernanza, sostenibles y de impacto a finales de diciembre de 2021. Estamos comprometidos a lograr las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 en todos nuestros activos, e integrar los principios medio ambiente, social y gobernanza en nuestro negocio, desde la selección de acciones hasta nuestras acciones corporativas y nuestra cultura. Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes una solución de inversión responsable de verdadero valor, a la vez que impulsamos un cambio significativo para la sociedad y el medio ambiente.

A finales de diciembre de 2021, AXA IM emplea a más de 2460 empleados en todo el mundo, tiene 23 sucursales en 18 países y forma parte del Grupo AXA, líder mundial en gestión de seguros y activos.

Visite nuestro sitio web: www.axa-im-usa.com

DISCLAIMER

Este documento ha sido emitido por AXA IM México, Asesores en Inversiones Independientes, SA de CV, ("AXA IM Mexico") un asesor financiero independiente constituido de conformidad con la Ley del Mercado de Valores inscrito en el Registro Público de Asesores en Inversiones con número de folio 30054-001-(14084)-20/05/2016. La información aquí contenida es consistente con las disposiciones contenidas en el artículo 6 de la Ley del Mercado de Valores, de conformidad con las disposiciones del Artículo 226, Sección VIII del mismo ordenamiento legal.

Este documento y la información contenida en este documento están diseñados para el uso exclusivo de clientes sofisticados o inversionistas institucionales y/o calificados y no debe ser dirigido hacia clientes minoristas o inversionistas particulares. Ha sido preparado y publicado con fines informativos únicamente a solicitud exclusiva de los destinatarios especificados y no destinado a la circulación general entre el público inversionista. Es estrictamente confidencial y no se debe reproducir, distribuir, circular, redistribuir ni utilizar de otra manera, total o parcialmente, de ninguna manera sin el consentimiento previo por escrito de AXA IM Mexico. No está destinado a ser distribuido a ninguna persona o jurisdicción para la que esté prohibido.

En la medida de lo permitido por la ley, AXA IM Mexico no garantiza la exactitud o idoneidad de cualquier información contenida en este documento y no asume responsabilidad alguna por errores o declaraciones erróneas, ya sea por negligencia o cualquier otra razón. Dicha información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en este documento constituirá una oferta para entrar o un término o condición de cualquier negocio, transacción, contrato o acuerdo con el receptor del mismo o con cualquier otra parte. Este documento no se considerará como asesoría en inversión, asesoría fiscal o legal, ni una oferta de venta o solicitud de inversión en un fondo en particular.

Toda actividad de inversión conlleva riesgos. Debe tener en cuenta que las inversiones pueden aumentar o disminuir en valor y que el rendimiento pasado no es garantía de rentabilidades futuras, es posible que no reciba la cantidad inicialmente invertida. Los inversores no deben tomar ninguna decisión de inversión basada únicamente en este material.

Si algún fondo se destaca de manera particular en esta comunicación (el "Fondo"), su documento de oferta, prospecto de inversión o documento de información clave contiene información importante sobre restricciones de venta y factores de riesgo, debe leerlos cuidadosamente antes de realizar cualquier transacción.

Para conocer la totalidad de los riesgos asociados, lea cuidadosamente el prospecto y/o el folleto de información clave del fondo.

AXA IM México Asesores en Inversiones Independientes, S.A. de C.V conforme a la Ley del Mercado de Valores, tiene prohibido garantizar rendimientos a sus clientes sobre sus inversiones, así como recibir en depósito o custodia dinero o valores de sus clientes.

Asimismo, AXA IM México no percibe remuneraciones de parte de emisoras o personas relacionadas por la promoción de valores, ni de intermediarios del mercado de valores, nacionales o del extranjero.

FUENTE AXA Investment Managers

SOURCE AXA Investment Managers