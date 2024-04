Axel Springer et Microsoft élargissent leur partenariat dans les domaines de la publicité, de l'IA, des contenus et des services Azure

Les deux entreprises tireront parti de leurs atouts respectifs en matière d'édition numérique et de technologie pour accélérer leur croissance à l'ère de l'IA

REDMOND, Washington, et BERLIN, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Axel Springer SE et Microsoft Corp. ont annoncé un partenariat étendu et diversifié dans les domaines de la publicité, de l'IA, du contenu et du cloud computing. Cette coopération vise à exploiter les avancées technologiques pour soutenir le journalisme indépendant dans le monde entier.

Ce partenariat élargira et approfondira la coopération existante à différents niveaux. La collaboration existante dans le domaine de l'adtech sera étendue à POLITICO. S'appuyant sur un engagement mutuel envers les principes et le potentiel de l'IA responsable, les deux entreprises s'associeront pour développer de nouvelles expériences basées sur l'IA pour leurs utilisateurs. Par ailleurs, les utilisateurs de Microsoft Start-MSN auront accès à plus de contenu premium des marques d'actualités d'Axel Springer, tandis qu'Axel Springer migrera ses solutions SAP vers Microsoft Azure.

« En cette nouvelle ère de l'IA, les partenariats sont essentiels pour préserver et promouvoir le journalisme indépendant tout en garantissant un paysage médiatique dynamique », a déclaré Mathias Döpfner, PDG d'Axel Springer. « Nous sommes optimistes quant à l'avenir du journalisme et aux opportunités que nous pouvons exploiter grâce à ce partenariat élargi avec Microsoft ».

« Cette nouvelle génération d'IA transforme presque tous les aspects du travail et de la vie, y compris la façon dont les gens recherchent et consomment du contenu en ligne », a souligné Satya Nadella, PDG de Microsoft. « Notre partenariat élargi avec Axel Springer fusionne leur expertise en matière d'édition numérique avec toute la puissance du Cloud Microsoft, y compris nos solutions publicitaires, pour développer des expériences innovantes pilotées par l'IA et créer de nouvelles opportunités pour les annonceurs et les utilisateurs ».

Éléments clés du partenariat

Étendre la collaboration adtech aux États-Unis : Axel Springer adoptera Microsoft Advertising comme solution de serveur publicitaire, étendant ainsi son partenariat existant de l' Europe aux États-Unis. POLITICO intégrera la technologie Microsoft Advertising en tant que solution complète, bénéficiant des améliorations par la couche de gestion et d'optimisation de la technologie publicitaire d'Axel Springer, AdLib. POLITICO sera également intégré au réseau publicitaire de Microsoft, permettant aux annonceurs d'atteindre un public plus large.

À propos d'Axel Springer

Axel Springer est une entreprise médiatique et technologique présente dans plus de 40 pays. En fournissant des informations à travers ses différentes marques de médias (entre autres BILD, WELT, BUSINESS INSIDER, POLITICO) et ses portails de petites annonces (The Stepstone Group et AVIV Group), Axel Springer permet aux individus de prendre des décisions libres pour leur vie.

L'entreprise est passée avec succès du statut d'entreprise de presse traditionnelle à celui de premier éditeur numérique d'Europe. Grâce à une croissance accélérée, Axel Springer vise à devenir le leader mondial du marché du contenu numérique et des petites annonces numériques. La société a son siège à Berlin et emploie plus de 18 000 personnes dans le monde entier.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MMSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils alimentés par l'IA pour offrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution de ses clients. L'entreprise technologique s'est engagée à rendre l'IA largement disponible et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'en faire plus.