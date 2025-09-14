Axera fait ses débuts à l'IAA Mobility 2025 avec le lancement mondial d'une solution ADAS basée sur le M57

SHANGHAI, 15 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Axera, l'un des principaux développeurs chinois de puces d'IA, a fait ses débuts à l'IAA Mobility cette année, en lançant une solution ADAS basée sur son SoC M57, visant à faire évoluer le marché ADAS mondial.

Axera M57 Inside : ADAS de nouvelle génération pour les équipementiers du monde entier

Cette solution a été développée par Axera en collaboration avec la société STRADVISION, leader dans le domaine de la perception visuelle de l'IA, et est compatible avec le marché mondial des systèmes d'aide à la conduite (ADAS).

Il s'agit d'une solution tout-en-un de démonstration de la perception de la vue frontale. Utilisant le SoC M57 comme processeur principal, la démo est équipée d'un appareil photo haute définition de 8 mégapixels avec un champ de vision horizontal de 120 degrés. Il intègre les algorithmes de perception visuelle 3D de STRADVISION pour offrir des fonctions telles que la détection d'objets statiques, la détection de véhicules/piétons, la détection de limites de voies/routes, la reconnaissance de panneaux de signalisation/feux de circulation et la détection d'espaces libres. Le système prend en charge la mise en œuvre des fonctions ADAS L2 telles que l'AEB, l'ACC et le LCC.

S'appuyant sur les excellentes performances du M57, cette solution peut fonctionner avec une très faible consommation d'énergie. Ses capacités de détection et de traitement sont spécifiquement optimisées pour une consommation d'énergie très faible, ce qui en fait une offre très compétitive pour le marché mondial des systèmes d'aide à la conduite (ADAS).

La solution répond également aux exigences réglementaires de l'AEB en Chine et aux principales normes internationales de sécurité fonctionnelle, ce qui en fait une plateforme compétitive à l'échelle mondiale. L'adoption précoce par les équipementiers a déjà été assurée, la production de masse étant prévue pour 2026.

La série Axera M57 représente un changement radical en termes de performances :

le NPU propriétaire AXNeutron fournit jusqu'à 10 TOPS avec une accélération native pour les modèles BEV (Bird's Eye View).

l'AXProton AI-ISP, également développé en interne, améliore la gamme dynamique et l'imagerie à faible luminosité tout en minimisant la latence, fournissant une entrée visuelle à haute résolution optimisée pour les systèmes de perception et de planification.

l'optimisation avancée de la puissance permet un fonctionnement à seulement 3,5 W à une température de jonction de 125 °C, ce qui répond aux exigences de gestion thermique et de consommation d'énergie des plates-formes EV et ICE.

Pour s'aligner sur les normes mondiales de réglementation et de sécurité, la série M57 s'appuie sur un cadre de conformité complet :

son MCU intégré avec îlot de sécurité matériel intégré permet une sécurité fonctionnelle conforme aux normes ASIL-B et ASIL-D.

la chaîne d'outils est conforme à la norme ISO/SAE 21434 et prend en charge un large éventail de réglementations internationales en matière de cybersécurité et de sécurité automobile.

Le système ADAS de niveau production comprend un système de vision frontale mono 8MP (rétrocompatible avec les capteurs 2MP) et un contrôleur de domaine de conduite-parking intégré 5R5V.

Grâce au kit de développement matériel/logiciel complet d'Axera, les équipementiers et les entreprises de niveau 1 peuvent achever la migration du système et la production en série en seulement 4,5 mois.

Rencontrez l'équipe d'Axera au salon IAA Mobility 2025

Axera se concentre stratégiquement sur le secteur des puces automobiles intelligentes. L'entreprise a lancé plusieurs générations de processeurs d'IA embarqués, qui sont déjà produits en série et déployés dans des véhicules de marques nationales, de coentreprises et de marques émergentes de véhicules électriques. Avec des centaines de milliers de puces expédiées, Axera a acquis une solide expérience de la production en grande quantité. Surfant sur la vague mondiale de l'intelligence automobile, Axera se positionne comme un acteur clé de la prochaine génération de véhicules intelligents à travers le monde.

Au salon de cette année, Axera présente une série de puces pour véhicules intelligents et de plateformes de développement, ainsi que du matériel et des logiciels de conduite autonome développés en collaboration avec des partenaires.

Il s'agit de produits et de solutions essentiels d'Axera qui renforcent l'intelligence de la mobilité intelligente.

CONTACT :

Axera, relations publiques : [email protected]

Ventes pour le secteur automobile : [email protected]

Automobile MKT:[email protected]