AXEREAL adquire os negócios de malte da CARGILL

A aquisição faz da BOORTMALT, subsidiária de malte da AXEREAL, líder mundial na produção de malte

PARIS, 4 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A AXEREAL, maior cooperativa de grãos da França, anunciou hoje a aquisição dos negócios de malte da CARGILL em nome de sua subsidiária, BOORTMALT.

Essa aquisição fortalece a posição da AXEREAL globalmente e faz da BOORTMALT a empresa líder mundial na produção de malte.

Jean-François Loiseau, presidente do grupo AXEREAL disse "Esta aquisição serve para nossos dois objetivos estratégicos: Em primeiro lugar, investir no transporte e distribuição da cevada para aumentar o valor da produção de nossos agricultores na França e internacionalmente, especialmente nos mercados em crescimento. Em segundo lugar, temos uma visão de longo prazo para nossos agricultores cooperativos. Essa aquisição ajudará a garantir que nossa trajetória seja competitiva. Nós, da Axereal, estamos liderando o caminho para a transição agrícola com inovação industrial que fornece alimentos de qualidade, respeitando o meio ambiente".

Paul-Yves L'Anthoën, CEO do Grupo AXEREAL declarou "Esta aquisição é um passo importante no plano estratégico da nossa cooperativa: permite diversificar nossas fontes de valor e reforçar a posição do grupo em um setor em crescimento. Também fortalece nosso relacionamento com a comunidade financeira".

Esta aquisição leva a BOORTMALT a assumir todas as atividades com malte da CARGILL: 16 malterias em 9 países, cerca de 600 funcionários e uma capacidade total de produção de 1,7 milhão de toneladas.

Isso elevará a capacidade total do Grupo BOORTMALT para 3 milhões de toneladas, com 27 fábricas de malte nos 5 continentes, transformando a BOORTMALT na líder mundial na produção de malte. A sede da BOORTMALT continuará na Antuérpia, na Bélgica, bem como o centro de P&D, transformando a maltaria da Antuérpia na maior do mundo.

Yvan Schaepman, CEO da BOORTMALT acrescentou: "Essa aquisição oferece novas perspectivas de crescimento e permitirá mitigar melhor os riscos, principalmente aqueles relacionados às mudanças climáticas. Também permite acelerar o desenvolvimento de novas variedades de cevada para malte e criar novos maltes. Com esta aquisição, estamos buscando nossa principal ambição: virarmos os melhores produtores de malte do mundo".

Coletiva para a imprensa sobre a aquisição

Segunda-feira 4 de novembro

11h fuso da Europa Central

Yvan Schaepman, o CEO da BOORTMALT realizará uma sessão de perguntas e respostas para todas as mídias:

Número para ligar: 00 33 (0)1 72 28 30 03

Código Pin para participar: 918162#

Sobre a BOORTMALT

A BOORTMALT, subsidiária da AXEREAL, produz e comercializa maltes de alta qualidade para cervejarias e destilarias no mundo todo e também para microcervejarias. Como a maior produtora de malte do mundo, a BOORTMALT opera 27 fábricas de malte em 5 continentes e produz 3 milhões de toneladas de malte por ano com quase 1.000 funcionários.

A BOORTMALT foi criada em 1927 na Bélgica e tem reconhecida experiência na produção de maltes especiais, um ingrediente essencial para a produção de cervejas, uísques e alimentos.

Para mais informações: BOORTMALT.com

Sobre a AXEREAL

A AXEREAL é um dos principais grupos cooperativos franceses de cereais, presente na França e no exterior e especializada na produção e processamento de cereais para os mercados de cervejaria, panificação e pecuária. A AXEREAL reúne 12.700 agricultores e 4.000 funcionários e possui uma receita de aproximadamente 3 bilhões de euros.

Como o primeiro receptor de cereais sustentáveis, a AXEREAL contribui para uma oferta de alimentos de qualidade e tem a ambição de se tornar "A Cooperativa Agrícola Sustentável". Com presença internacional, a AXEREAL opera em 21 países (Argélia, Argentina, Austrália, Bélgica, Bulgária, Croácia, Canadá, Etiópia, França, Alemanha, Hungria, Índia, Irlanda, Japão, Holanda, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos).

Para mais informações: AXEREAL.com

Contato com a imprensa :

AXEREAL Omnicom GRUPO DE RELAÇÕES PÚBLICAS Chrystele Ivins - Tel .: +33 7 86 91 33 83 chrystele.ivins@AXEREAL.com Jules Jules Triolaire – Tel: +33 6 71 14 56 63 jules.triolaire@omnicomprgroup.com

FONTE Axereal

SOURCE Axereal