Axia Trade lança site reformulado e aplicativo de negociação móvel

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 30 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos, o espaço comercial passou por mudanças significativas, com uma onda de entusiastas mergulhando em suas águas profundas. Isso não só intensificou o pulso competitivo da arena, mas também estimulou uma busca entre os traders por instrumentos e instalações de negociação intuitivos. À luz disso, a Axia Trade, uma participante em conformidade com a regulamentação, mostrou a que veio. A marca lançou um site novo e um aplicativo inovador de negociação móvel, ambos projetados para atender às demandas sutis dos traders atuais.

"Na Axia Trade, nosso respeito duradouro pelos clientes alimenta a inovação. É com essa essência que revelamos um novo site e aplicativo de negociação móvel simplificado, nascido de conhecimento meticuloso", afirmou Dean Janssen, porta-voz da Axia Trade. "Os esforços incessantes de nossa equipe culminaram em uma plataforma que não é apenas mais acessível, mas também fortalecida com tecnologia avançada e sofisticadas ferramentas de negociação, cruciais para a mitigação de riscos. Em última análise, estamos aprimorando as interações, reforçando a segurança e ampliando a eficiência não apenas para atender, mas também elevar as aspirações dos clientes em seus empreendimentos comerciais".

Experiência de negociação nova e aprimorada

O Axia Trade é um fórum de negociação versátil, enriquecido com terminais comerciais líderes, ofertas exclusivas de bônus e um centro de conhecimento abrangente, entre outros recursos. A empresa tem orgulho de ser uma corretora vencedora de vários prêmios, com um robusto sistema de suporte e segurança.

"Tem sido nossa missão de longa data atender aos requisitos da comunidade comercial, cobrindo todas as suas necessidades com precisão", acrescentou Janssen. "Nossas ofertas transcendem os limites convencionais de eficiência. As plataformas de negociação que apresentamos se destacam pelo design instintivo, priorização da experiência do usuário e enriquecimento com ferramentas benéficas. Tudo isso, sincronizado com nosso sistema regulatório constante, destaca nossa posição consistente na esfera de negociação".

Sobre a Axia Trade

A Axia Trade é uma corretora regulada pelo FSA, que oferece a seus membros um ambiente robusto e seguro para construir portfólios com grandes ativos. A plataforma capacita seus usuários com uma variedade de ferramentas de negociação, tecnologias e recursos de suporte avançados para agilizar a exploração de seu mercado. Atendendo às diversas necessidades de negociação, a marca oferece vários tipos de conta, fortalecida com as mais altas medidas de segurança para conveniência do cliente. Além disso, sua seção abrangente de pesquisa de mercado oferece aos usuários insights sobre as tendências financeiras prevalecentes e mudanças de preços em tempo real. No geral, a Axia Trade se dedica a promover um ecossistema de negociação confiável e eficiente para todos os seus usuários.

https://axiainvestments.com/

FONTE Axia Trade

