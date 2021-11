Axiom Space dévoile un solide portefeuille de recherche en microgravité pour la toute première mission privée de visite de la Station spatiale internationale

Les activités de l'équipage de la mission Axiom Mission 1 (Ax-1) seront portées sur la science, l'éducation et la sensibilisation, grâce à environ 25 expériences à bord de l'ISS

Les données critiques provenant d'études sur la recherche humaine, les sciences physiques et de la vie, les démonstrations technologiques et l'observation de la Terre élargiront l'applicabilité de la recherche en microgravité à de nouveaux secteurs

L'équipage a soumis plus de 100 heures de recherches axées sur l'être humain au cours de son séjour à la station.

HOUSTON, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Axiom Space , un leader dans le domaine des vols spatiaux habités et des infrastructures spatiales à capacité humaine, a annoncé aujourd'hui les recherches qui sous-tendent sa mission historique Ax-1, dont le lancement vers la station spatiale est prévu pour février 2022. Dans le cadre de la première mission entièrement privée de l'histoire de l'ISS, l'équipage multinational de quatre astronautes privés, avec pour commandant Michael López-Alegria d'Axiom, sera le pionnier d'une nouvelle phase d'utilisation de la microgravité parmi les entités non gouvernementales – posant ainsi les bases d'une pleine réalisation des possibilités de l'orbite terrestre basse et ramenant d'importants résultats sur Terre.

« L'humanité n'a fait que gratter la surface du potentiel d'innovation de l'orbite terrestre basse et Axiom a été fondé pour repousser cette enveloppe – d'abord avec des missions d'astronautes privés vers l'ISS, puis avec le lancement et l'exploitation de la première station spatiale commerciale au monde, et finalement avec la création d'une ville en rotation dans l'espace et la présence humaine en orbite », raconte Michael Suffredini, président et directeur général d'Axiom Space. « Nous applaudissons l'engagement de l'équipage d'Ax-1 pour faire avancer la recherche scientifique et lancer ce saut civilisationnel. Nous sommes persuadés que cette mission représentera non seulement un moment monumental dans l'histoire des voyages spatiaux, mais aussi le véritable début de la mise à disposition, pour la première fois, du potentiel de découverte de l'espace aux citoyens et aux organisations. »

Mission de recherche Ax-1

Larry Connor, pilote de mission de l'Ax-1, entrepreneur et investisseur activiste à but non lucratif, au nom de la Mayo Clinic et de la Cleveland Clinic :

Les projets de recherche de Connor sont le résultat de partenariats de longue durée avec la Mayo Clinic et la Cleveland Clinic. Le natif de l'Ohio a aidé à financer la recherche révolutionnaire des deux établissements au cours de la majeure partie de la dernière décennie.

Les expérimentations de Connor au nom de la Mayo Clinic fourniraient des données sur l'impact des voyages spatiaux sur les cellules sénescentes et la santé cardiaque. Connor devrait endosser le rôle de responsable pour l'entretien des cellules sénescentes – des cellules qui ont cessé de se diviser – à l'ISS. Ces cellules sont associées à de multiples maladies liées à l'âge.

« Quatre-vingt-quinze pour cent de ce que nous essayons de faire a pour objectif d'en faire bénéficier les gens sur Terre, » affirme James Kirkland, M.D., Ph.D., directeur du Centre Robert et Arlene Kogod sur le vieillissement à la Mayo Clinic. « Je travaille en gériatrie. Je n'aurais jamais pensé travailler avec des gens qui vont dans l'espace, et pourtant c'est le cas. »

La recherche sur le terrain de Connor avec la Cleveland Clinic implique des IRM à haute résolution avant et après la mission pour étudier les effets du vol spatial sur le rachis et le tissu cérébral.

« Il s'agit d'une tentative sur le terrain pour découvrir quels types d'effets les voyages spatiaux auront sur les civils à travers un spectre d'âges, » raconte Thomas E. Mroz, MD, directeur du centre pour la santé de la colonne vertébrale et directeur de la recherche de colonne vertébrale à la Cleveland Clinic. « Il y a tant à apprendre. Combien de temps les gens peuvent-ils rester dans l'espace ? Ou de quoi ont-ils besoin en fonction de leur santé, etc. »

Mark Pathy, spécialiste de mission Ax-1, au nom de l'Hôpital de Montréal pour enfants, des Universités canadiennes de recherche et de la Société géographique royale du Canada :

Sous le thème « Prendre soin des hommes et de la planète », Mark Pathy devrait participer à des projets de recherche scientifique en partenariat avec six universités canadiennes et leurs chercheurs, ainsi qu'à des démonstrations de concepts avec deux startups de la tech, dont la première démonstration au monde d'holoportation bidirectionnelle dans l'espace – une application de réalité mixte pour des lunettes spéciales qui reçoivent des projections bidirectionnelles 3D sous forme d'hologramme pour communiquer à distance entre les utilisateurs. Il prévoit de mener des activités d'observation de la Terre en partenariat avec la Société géographique royale du Canada et la Western University.

Un certain nombre de projets de recherche appuyés par Pathy sont dirigés par les cliniciens-chercheurs de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de l'Institut de recherche Centre Universitaire de Santé McGill, qui comprennent la recherche visant à élucider les mystères entourant la douleur chronique et les troubles du sommeil pendant les voyages spatiaux, un environnement caractérisé par la microgravité, l'exposition aux rayonnements et l'isolement.

« Je remercie Mark Pathy d'avoir utilisé la mission Ax-1 pour promouvoir le rôle transformationnel de la philanthropie et de la recherche. La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour Enfants profitera des efforts de Mark pour aider à créer un avenir meilleur pour les nouveau-nés malades, les enfants, les adolescents et les femmes enceintes de Montréal et du monde entier », s'enthousiasme Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Pathy devrait participer à d'autres projets de recherche avec d'autres universités canadiennes dont la recherche dirigée par l'Université de Montréal sur le syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux (SANS), qui se manifeste par des changements dans l'acuité visuelle ressentis par de nombreux astronautes lors de vols spatiaux de longue durée et qui est considéré comme un risque pour l'exploration spatiale profonde. D'autres projets de recherche sont menés en partenariat avec des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique, l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario, l'Université Simon Fraser et l'Université de Calgary, qui ont été sélectionnés à la suite de consultations menées par l'Agence spatiale canadienne avec la communauté de la recherche spatiale.

En plus de la recherche sur l'être humain, Pathy prévoit de mener des activités d'observation de la Terre qui contribueront à une analyse plus poussée des répercussions du changement climatique, de l'urbanisation et d'autres facteurs sur l'écologie et l'habitation humaine en Amérique du Nord. Il est dirigé par l'Université Western et la Société géographique royale du Canada (SGRC). Il participe à un programme de la SGRC qui vise à mobiliser des publics nationaux et internationaux pour aborder la santé environnementale et la durabilité des Grands Lacs et de leur écosystème, promouvoir la conservation, la restauration, la protection et la réconciliation avec l'eau, la terre et les peuples autochtones du bassin versant. Pathy a également intégré d'autres initiatives éducatives dans ses activités Ax-1, offrant des programmes de STIM à plus d'une douzaine de lycées au Canada.

« Je suis extrêmement fier de notre partenariat avec Mark et également ravi de l'accueillir à la Society's College of Fellows, » affirme John Geiger, président-directeur général de la Société géographique royale du Canada. « Les perspectives uniques auxquelles Mark contribuera de l'espace aideront à bâtir un héritage durable d'apprentissage lié à la protection et à la conservation de notre écosystème canadien – longtemps après la fin de sa mission », a-t-il ajouté.

Eytan Stibbe, spécialiste de la mission Ax-1, investisseur à impact social et philanthrope israélien, au nom de la Fondation Ramon et en collaboration avec l'Agence spatiale israélienne au sein du ministère israélien de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie :

Stibbe prévoit de participer à Ax-1 au nom de la Fondation Ramon et en collaboration avec l'Agence spatiale israélienne du ministère israélien de l'Innovation, de la Science et de la Technologie. Sa mission se nomme « Rakia », d'après le dôme (atmosphère) créé par Dieu le deuxième jour après le firmament, qui protège la vie sur Terre. Au cours de sa mission, il facilitera des expériences scientifiques et mènera des activités éducatives et artistiques pour que la jeune génération en Israël et dans le monde entier adoptent les valeurs de la paix, de l'innovation et de la responsabilité sociale. Pour la première fois, un astronaute représentera des Israéliens sur la Station spatiale internationale en hébreu. La mission « Rakia » marque une nouvelle étape dans la participation d'Israël à l'exploration spatiale humaine.

« La mission « Rakia » est l'occasion unique pour les entrepreneurs et les chercheurs israéliens de faire avancer des idées innovantes et leur fournira une plateforme rare pour tester leurs entreprises dans un environnement d'étude unique, contribuant ainsi à l'écosystème de recherche internationale et israélienne, » souligne Inbal Kreiss, présidente du Comité scientifique et technologique et responsable de l'innovation du Systems Missiles and Space (SMS) Group à Israel Aerospace Industries. « La mission permet de donner une voix aux collaborations internationales entre les institutions universitaires et de recherche les plus importantes au monde, les startups et les entreprises technologiques, les établissements médicaux, et plus encore. »

« Un comité scientifique et technologique a choisi un certain nombre d'expérimentations novatrices qui ont été intégrées à la NASA. Les expériences sont innovantes et révolutionnaires, issues de diverses disciplines – astrophysique, agriculture, optique, communication, biologie, santé, neurologie et ophtalmologie – et ont été choisies en fonction de leur impact potentiel sur la recherche et l'approche innovante. On s'attend à ce qu'elles mènent à des percées technologiques, scientifiques et médicales qui auront une incidence sur la qualité de la vie humaine sur Terre et sur l'avenir des missions à long terme de l'humanité au-delà de la Terre. »

