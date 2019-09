Axios Systems reconhecida pelo oitavo ano no Quadrante Mágico do Gartner de Ferramentas para Gerenciamento de Serviços de TI

WASHINGTON, 18 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A inclusão da Axios Systems no Quadrante Mágico - sua oitava aparição consecutiva - significa que a empresa está entre as 10 fornecedoras incluídas no relatório deste ano sobre a área de Gerenciamento de Serviços.

Desde seu lançamento em 1988, a Axios Systems fornece tecnologia especializada em Gerenciamento de Serviços através do assyst, sua solução líder para ITSM. Agora, com a expansão da sua oferta de produtos também para Gerenciamento de Operações de TI e Gerenciamento Corporativo de TI, a Axios Systems se tornou pioneira na área de ITSM, sendo a primeira fornecedora a obter a certificação completa PinkVERIFY™ para todos os 16 processos ITIL® em uma única solução.

Markos Symeonides, vice-presidente executivo da Axios, declarou: "Em nossa opinião, ser reconhecida pelo oitavo ano no Quadrante Mágico do Gartner de Ferramentas para ITSM não é apenas um reconhecimento do nosso empenho recente para a evolução do assyst, mas também um testemunho adicional de que nossa solução deve ser considerada em todas as substituições de ferramentas e seleção de ferramentas de ITSM feitas por empresas.

Estamos constantemente melhorando nosso software através de inovações com Inteligência Artificial, Chatbots e a ampliando a Gestão de Serviços para departamentos fora da área de TI".

Uma cópia gratuita do Quadrante Mágico do Gartner de Ferramentas para Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) pode ser acessada aqui.

1Gartner, Magic Quadrant for IT Service Management Tools (Quadrante Mágico para Ferramentas de Gerenciamento de Serviços de TI), Rich Doheny, Chris Matchett e Siddharth Shetty, 29 de agosto de 2019. O relatório era antes chamado de Magic Quadrant for IT Service Support Management Tools (Quadrante Mágico de Ferramentas para Gerenciamento de Suporte de Serviços TI).

Aviso de isenção de responsabilidade da Gartner

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas as fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da empresa de pesquisa Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialidade ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Axios Systems

A Axios Systems está empenhada em fornecer soluções inovadoras para Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM) e Gerenciamento de Operações de TI (ITOM) que ajudam seus clientes não apenas a melhorar suas operações de infraestrutura, mas também a melhorar a prestação de serviços em todas as áreas de negócios, incluindo RH, facilities e finanças. A Axios é reconhecida como líder mundial e por sua base global de clientes, com 100% de foco em tecnologias de gerenciamento de serviços.

A solução assyst da Axios, abrangente e adequada ao propósito, foi criada para transformar departamentos de TI em equipes de atendimento ao cliente focadas em negócios lucrativos. O assyst agrega valor tangível a todas as empresas de seus clientes usando a estrutura ITIL® para ajudar a resolver desafios dos negócios.

O assyst tem certificação para todos os 16 processos ITIL® PinkVERIFY™, e a Axios foi a primeira fornecedora a obter isso em uma única solução.

Para mais informações, visite nosso site: http://www.axiossystems.com/

Referências:

1Gartner, Magic Quadrant for IT Service Management Tools (Quadrante Mágico para Ferramentas de Gerenciamento de Serviços de TI), Rich Doheny, Chris Matchett e Siddharth Shetty, 29 de agosto de 2019. O relatório era antes chamado de Magic Quadrant for IT Service Support Management Tools (Quadrante Mágico de Ferramentas para Gerenciamento de Suporte de Serviços TI).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971265/Axios_Systems_Logo.jpg

FONTE Axios Systems

Related Links

https://www.axiossystems.com



SOURCE Axios Systems