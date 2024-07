Axis Arbor annonce la finalisation de sa 100e transaction depuis sa création

LONDRES, 29 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Axis Arbor Partners (« Axis Arbor »), une société internationale de conseil en capital, annonce aujourd'hui la finalisation de sa 100e transaction depuis sa création, totalisant ainsi 25 milliards EUR de financement.

Cette 100e transaction coïncide avec un nombre considérable de financements dirigés par les États-Unis pour un montant de 6 milliards USD au cours de l'année 2024. Il s'agit notamment de financements transfrontaliers pour Easypark/Flowbird, RL Datix et N2Y/Texthelp, ainsi que d'exécutions purement nationales américaines pour Rimes Technologies et Aduro Advisors.

Axis Arbor continue d'occuper une position de premier plan en tant que conseiller pour les entreprises à forte croissance ; plus de 75 % de toutes les transactions réalisées par Axis Arbor ont concerné des plateformes technologiques. L'objectif est notamment de maintenir sa position à l'avant-garde des financements de revenus annuels récurrents, qui ont récemment inclus Nourish Care et Orbus Software.

Les mandats ont continué à inclure des missions en tant que conseiller privilégié d'entrepreneurs et de fondateurs de renom, ainsi que de sociétés de capital-investissement de premier plan. Depuis janvier, Axis Arbor a eu le privilège de soutenir des sponsors tels que Accel-KKR, ADIA, Bruin, CDPQ, Five Arrows, Generation IM, Insight, Livingbridge, Motive, Searchlight, Synova, TA Associates, Temasek, Verdane et Vitruvian.

Axis Arbor a également veillé à fournir des conseils aux émetteurs accédant aux marchés des capitaux, tout en maintenant une position forte en matière de conseil sur les financements de crédit privé.

David Parker, partner représentatif et cofondateur d'Axis Arbor, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape en si peu de temps depuis notre création. Nous remercions nos clients de continuer à nous faire confiance et nous nous réjouissons de poursuivre notre stratégie clairement définie de fournir des conseils en capital innovants à des entreprises à forte croissance dans le monde entier. »

À propos d'Axis Arbor

Axis Arbor est une société indépendante de conseil en capital de premier plan qui fournit des conseils et une expertise en matière de financement sur mesure aux sociétés de capital-investissement, aux fondateurs, aux équipes de direction et aux entreprises. Le cabinet fournit des conseils stratégiques à ses clients pour leur permettre de naviguer dans les différentes options de financement disponibles, les conseille sur les structures et les facilités optimales et les aide ensuite à les exécuter et à obtenir des résultats optimaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.axarb.com.

