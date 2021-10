Axis é eleita nova distribuidora oficial do ERP Sage X3 no Brasil

Em março de 2020, a Sage anunciou a venda de sua operação no Brasil e de seu portfólio local para focar em produtos globais, como o X3. Desde então, a multinacional inglesa assumiu o gerenciamento à distância dos negócios relacionados ao X3 no Brasil até que conseguisse identificar um parceiro com conhecimento sólido sobre o mercado brasileiro e o próprio ERP para se tornar distribuidor master da atividade Sage X3 na América Latina. Com a Axis, o software Sage X3 segue no jogo como uma opção global viável para suportar e escalar as operações de médias e grandes companhias, competindo em nível de igualdade com os principais ERPs do mercado.

"Estamos honrados com a nomeação, o Sage X3 é um dos produtos globais icônicos da Sage e tem um enorme potencial para crescer no Brasil e na América Latina. Há muitos casos de empresas insatisfeitas com seus ERPs que não se movem simplesmente por não terem opções possíveis. As implementações muitas vezes são caras, demoradas e os serviços ineficientes. Problemas típicos de um mercado altamente concentrado. O X3 é uma solução robusta, em constante evolução, que atende às necessidades gerais e específicas desses clientes, com custo inferior e escala global. Com um atendimento premium e uma rede de parceiros qualificados na linha de frente, vamos provar o seu valor e promover o seu crescimento no país", diz José Rubens Tocci, CEO do grupo TechTrends.

O executivo revela que a nova gestão tem como objetivo dobrar o faturamento até o final de 2022 e ampliar significativamente o seu share, acima das perspectivas para o mercado de software de gestão (ERP). De acordo com dados do estudo Semiannual Software Tracker, divulgado pela IDC Brasil em maio deste ano, apesar de já consolidado, esse segmento apresentou um avanço de 25% em 2020 e deve permanecer no patamar de dois dígitos, impulsionado por soluções em nuvem, incluindo IaaS, PaaS e SaaS.

Para alcançar esta meta, a Axis confia em seu time e nos diferenciais do X3 para garantir a fidelidade dos clientes e aumentar a base instalada com a conquista de novos negócios. Recentemente, a Forrester Consulting conduziu o estudo Total Economic Impact ™ (TEI) para examinar os benefícios que as organizações podem obter com a implantação do Sage X3 . Entre as descobertas, o estudo revelou que uma organização composta teria um retorno sobre o investimento (ROI) de 213%, com esse número aumentando quando aplicado a setores onde a Sage é especializada. Além disso, os usuários do Sage X3 contabilizaram um valor presente líquido (VPL) de aproximadamente US$ 1,6 milhão em apenas três anos.

"O profundo conhecimento do mercado brasileiro e do produto Sage X3 por parte da Axis torna-os a escolha perfeita para servir os nossos clientes hoje e no futuro. O seu conhecimento local aliado à nossa tecnologia e inovação, cria uma proposta bastante valiosa para os clientes. Aguardamos com grande expectativa o sucesso contínuo desta parceria e a de servirmos juntos aos clientes no Brasil", disse Derk Bleeker, Chief Strategy and Development Officer da Sage."

Sobre a Axis

A Axis é uma provedora de soluções para gestão empresarial, com amplo conhecimento e experiência no mercado de ERP. A empresa nasceu de uma joint venture entre o Grupo TechTrends e a xPlor, parceiro Platinum internacional da Sage. É distribuidora master exclusiva da solução Sage X3 no Brasil, responsável pelos serviços de venda, manutenção, suporte técnico e atualização do software, apoiando operações de empresas em todo o país e contribuindo para o seu crescimento.

Sobre a Sage

A Sage é o líder do mercado global de tecnologia que proporciona às pequenas e médias empresas a visibilidade, flexibilidade e eficiência para o gerenciamento de atividades administrativas, operacionais e pessoas. Com os nossos parceiros, a Sage conta com a confiança de milhões de clientes em todo o mundo para fornecer a melhor tecnologia e apoio na nuvem. Os nossos anos de experiência significam que os nossos colegas e parceiros compreendem como servir aos nossos clientes e comunidades através dos tempos. Estamos sempre presentes para ajudar, com conselhos práticos, soluções, experiência e visão.

