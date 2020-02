Axon annonce un partenariat de distribution belge avec TranzCom N.V.

TranzCom N.V. sera le distributeur belge des produits de sécurité publique d'Axon

BRUXELLES, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Axon, le leader mondial de la sécurité publique connectée, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec TranzCom N.V. — principal intégrateur de systèmes de communication radio de Belgique — dont bénéficieront les premiers intervenants et leurs communautés. Ce partenariat permet à TranzCom N.V. de distribuer les caméras Axon (Axon Body 3, Axon Flex 2, et Axon Fleet 2) et la solution de gestion de preuves numériques, Axon Evidence (Evidence.co m ), à Bruxelles et dans les régions de Flandres et de Wallonie en Belgique.

« Nous sommes très heureux de compléter notre portefeuille de solutions cruciales à la mission telles que les radios ASTRID, le Push To Talk à large bande, les smartphones ultra robustes, la protection auditive, le dispatching, la vidéo en streaming et les solutions de distribution avec les caméras Body et les solutions de preuves numériques les meilleures de leur catégorie », déclare Frédéric Devisch, directeur de l'unité commerciale de TranzCom. « Ces solutions ont des capacités uniques qui assurent à la fois la sécurité et la confidentialité des agents et des citoyens. »

« Nous sommes fiers de nous associer à TranzCom N.V. et d'offrir l'écosystème Axon aux forces de l'ordre de Belgique », ajoute Ronald Richardson, directeur régional d'Axon pour l'Europe du Nord. « Notre partenariat avec TranzCom permettra aux agents des forces de l'ordre de continuer à protéger la vie et à assurer la sécurité des agents. »

À propos d'Axon

Axon est un réseau d'appareils, d'applications et de personnes qui aide le personnel affecté à la sécurité publique à être plus intelligent et plus en sécurité. Nos technologies, dont la mission est de protéger la vie, fournissent à nos clients l'assurance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs communautés. Nos produits ont une incidence sur chaque aspect de l'expérience quotidienne des agents de sécurité publique.

Nous travaillons d'arrache-pied pour ceux qui s'exposent au danger dans l'intérêt de chacun d'entre nous. À ce jour, plus de 428 600 assises logicielles sont réservées dans le monde sur le réseau d'Axon et plus de 225 00 0 vies humaines ont été épargnées et des sommes incalculables ont été économisées grâce au réseau d'appareils, d'applications et de personnes d'Axon. Pour en savoir plus, consulter www.axon.com ou appeler le (800) 978-2737 .

TranzCom est une marque de VINCI Energies, Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc., et Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc. Axon, Axon Body 3, Axon Evidence, Axon Flex 2, Axon Fleet 2 et le « Logo Delta » sont des marques de commerce d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour plus en savoir plus, visiter www.axon.com/legal. Tous droits réservés.

À propos de TranzCom N.V.

TranzCom, une marque de VINCI Energies Belgium, propose des solutions de distribution d'énergie et de télécommunications de bout en bout. Son département de l'énergie combine une gamme extensive de technologies et de services qui fournissent un approvisionnement en électricité critique pour les applications industrielles et ferroviaires. Son département des télécommunications a pour mission de sécuriser la vie et le processus en fournissant des solutions de communication fiables et sures. TranzCom Telecommunication est un intégrateur système qui offre des solutions, des équipements, des applications et des services intégrés dans le domaine des communications critiques et unifiées dans l'ordre public et la sécurité ainsi que dans les transports publics et l'industrie avec plus de 100 employés qualifiés. Pour plus en savoir plus, visiter www.tranzcom.com/en/home .

