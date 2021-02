Axon en Cellebrite slaan de handen ineen om samen digitaal bewijsmateriaal te helpen beheren en beschermen

Gegevens die met Cellebrite Solutions verzameld en beoordeeld worden, zijn nu naadloos geïntegreerd in Axon Evidence, waardoor onderzoekers de manier kunnen hervormen waarop digitaal bewijsmateriaal wordt beheerd

SCOTTSDALE, Arizona en TYSONS CORNER, Virginia, 9 februari 2021 /PRNewswire/ -- Axon (Nasdaq: AXON), de wereldleider in gekoppelde technologieën voor openbare veiligheid, kondigde vandaag een gezamenlijk partnerschap aan met Cellebrite, de wereldleider in digitale intelligentie, om onderzoeksprocedures voor onderzoekers te stroomlijnen. Met dit partnerschap zullen de gegevens die door het Digital Intelligence-platform van Cellebrite verzameld, geanalyseerd en beoordeeld worden nu naadloos worden geïntegreerd met Axons oplossing voor digitaal bewijsbeheer, Axon Evidence, waarmee rechtshandhavingsinstanties op één plek al het digitale bewijs kunnen beheren, beoordelen en beschermen.

In de verbonden wereld van vandaag worden misdaden steeds complexer en beïnvloed door technologie. Het verzamelen van digitaal bewijsmateriaal is voor wetshandhaving bij strafrechtelijke onderzoeken van cruciaal belang geworden, terwijl agentschappen te maken hebben met een steeds groter wordende achterstand in gegevens. Als leiders op het gebied van bewijsbeheer en digitale informatie, zullen Axon en Cellebrite onderzoeksbureaus en onderzoekers in staat stellen om gezamenlijk complexe gegevens die bij onderzoeken betrokken zijn te beoordelen, te delen en inzichten te verkrijgen.

"We zijn verheugd om ons ecosysteem voor digitaal bewijsbeheer uit te breiden en de mogelijkheden van Cellebrite op het gebied van data-intelligentie naar onze Axon Evidence-klanten te brengen", zegt Jeff Kunins, Chief Product Officer en Executive Vice President van Axon. "Deze samenwerking zal een grote troef zijn om onderzoeksbureaus en onderzoekers een scala aan innovatieve oplossingen te bieden om een alomvattend en objectief beeld te krijgen tijdens een onderzoek en zaken sneller dan ooit op te lossen en af te sluiten."

"Deze samenwerking gaat over het stroomlijnen van de werkprocedures van onderzoekers om samenlevingen veilig te houden", voegt Leeor Ben-Peretz, Chief Strategy Officer bij Cellebrite, toe. "Veel instanties vertrouwen op Axon en Cellebrite om misdaad te bestrijden en gerechtigheid te versnellen. Met de naadloze samenwerking van onze oplossingen maken we het mogelijk om voor onderzoeken een centraal punt voor het beheer van bewijsmateriaal te creëren, door toonaangevende tools te leveren die onderzoeksbureaus kunnen gebruiken om gegevens veilig te beheren, te analyseren en te beoordelen en om voor vervolging geschikte dossiers op te bouwen. Deze nieuwe samenwerking is een nieuwe stap in onze toewijding om wetshandhavers van geavanceerde technologie te voorzien."

De integratie komt medio 2021 beschikbaar voor gezamenlijke klanten.

Over Cellebrite:

Cellebrite is de wereldleider in samenwerking met openbare en particuliere organisaties om de manier te transformeren waarop zij digitale informatie in onderzoeken beheren om gerechtigheid te versnellen en gegevensprivacy te waarborgen. We helpen organisaties bij het beheersen van de complexiteit van wettelijk gesanctioneerde digitale onderzoeken met een bekroonde softwaresuite en services om onderzoeksworkflows te verenigen en digitale informatie te beheren. Cellebrite werkt samen met marktleiders om hen te helpen efficiënt en transparant mensen en middelen te beschermen. Cellebrite wordt vertrouwd door duizenden toonaangevende onderzoeksbureaus en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt klanten bij het vervullen van de gezamenlijke missie om levens te beschermen en te redden. Kijk voor meer informatie over ons op www.cellebrite.com of volg ons op Twitter @Cellebrite_UFED.

Over Axon:

Axon is een netwerk van apparaten, apps en mensen dat personeel van openbare veiligheid helpt slimmer en veiliger te worden. Met als missie levens te beschermen, geven onze technologieën klanten het vertrouwen, de focus en de tijd die ze nodig hebben om hun samenleving te beschermen. Onze producten zijn van invloed op elk aspect van de dagelijkse ervaring van een ambtenaar op het gebied van openbare veiligheid.

We werken hard voor degenen die zichzelf voor de veiligheid van ons allemaal in gevaar brengen. Tot op heden zijn er wereldwijd meer dan 300.000 eindgebruikerslicenties op het Axon-netwerk actief en zijn meer dan 212.000 levens en talloze dollars bespaard met het Axon-netwerk van apparaten, apps en mensen. Lees meer op www.axon.com of bel (800) 978-2737.

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc. en Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc.

Axon, Axon Body 2, Axon Fleet 2, Axon Flex 2, Axon Evidence, Axon Interview, Axon Signal Sidearm, Axon Signal Vehicle, het Delta-logo en Smart Weapons zijn handelsmerken van Axon Enterprise, Inc., waarvan sommige zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. Kijk voor meer informatie op www.axon.com/legal. Alle rechten voorbehouden.

