Axon Neuroscience lancera le premier vaccin financé par le public contre la COVID-19 au monde

Sur la base de ces résultats encourageants sur l'efficacité du vaccin, Axon a décidé d'ouvrir le projet aux particuliers et aux petits investisseurs qui pourront investir directement à partir du site Web du projet.

Michal Fresser, président-directeur général d'Axon, a déclaré : « Il y a une course mondiale pour trouver un vaccin. De nombreuses grandes entreprises subissent beaucoup de pression pour mettre rapidement au point un vaccin, ce qui pousse souvent à prendre des raccourcis ou à faire des compromis. En tant qu'entreprise de biotechnologie indépendante dotée d'une technologie éprouvée de vaccins au stade clinique, notre priorité absolue a toujours été l'efficacité sans compromettre la sécurité. Maintenant, nous voulons donner aux gens l'occasion de se joindre à nous et d'apporter leur contribution personnelle à la mise au point d'un vaccin pour le monde entier. »

ACvac1 (COVIDAX) – Vaccin-candidat peptidique d'Axon contre la COVID-19

ACvac1 est un vaccin prophylactique contre la COVID-19 destiné à protéger les personnes en bonne santé contre l'infection. Le vaccin ne contient que les principaux éléments de la protéine S (Spike) du virus capables d'induire les réponses immunitaires souhaitables pour que le virus n'interagisse pas avec ses cellules hôtes cibles, l'empêchant ainsi de se reproduire.

En concevant ACvac1, Axon a tiré profit de son expérience dans le développement d'une immunothérapie sûre et efficace contre les maladies neurodégénératives chez les patients âgés, un groupe à haut risque de développer une forme grave de la COVID-19 . Les personnes âgées peuvent être négligées par les autres développeurs de vaccins dans leurs efforts en vue de trouver rapidement un vaccin efficace. Habituellement, la vaccination des personnes âgées nécessite l'utilisation de doses plus élevées pour induire une réponse suffisante d'anticorps parce qu'ils ont un système immunitaire moins efficace. Les essais montrent que certains candidats au vaccin au stade avancé peuvent avoir de la difficulté avec des doses plus élevées en raison d'un plus grand nombre d'événements indésirables. En comparaison, Axon a déjà prouvé dans des essais cliniques précédents que sa plateforme de vaccination peut induire une réponse d'anticorps suffisamment élevée, même dans les populations de plus de 70 ans.

L'approche basée sur les peptides d'Axon est conçue pour prévenir les effets secondaires graves indésirables observés dans les essais de nouvelles molécules d'acide nucléique ou de vaccins-candidats conventionnels contre le SRAS-CoV-2.

Norbert Zilka, directeur scientifique, a déclaré : « L'approche en matière de vaccin d'Axon contre la COVID-19 est très différente de celle des autres développeurs de vaccins et présente un potentiel énorme même si elle arrive plus tard dans la course. Nous avons éclairci le mécanisme de la façon dont le virus se protège contre une réponse immunitaire et nous avons découvert où se trouvent ses parties vulnérables afin de pouvoir les cibler efficacement. »

À propos d'Axon COVIDAX

COVIDAX est une société de placement à vocation spéciale établie pour donner à quiconque la possibilité d'investir dans le vaccin d'Axon contre la COVID-19. L'investissement dans le projet sera possible à partir d'un site Web dédié www.covidax.eu , et devrait commencer en octobre 2020. Les investisseurs deviendront des actionnaires reconnus de l'entreprise, développant et commercialisant ultérieurement le vaccin. C'est le premier et le seul projet de ce genre au monde. Toutes les autres informations sur le projet COVIDAX, y compris les modalités pour les investisseurs, seront publiées sur le site Web.

À propos d'Axon Neuroscience

Axon Neuroscience est une société de biotechnologie au stade clinique leader de l'industrie et à l'avant-garde des vaccins peptidiques contre les maladies humaines mortelles. Fondée en 1999, la société dispose désormais de la plus grande équipe au monde dédiée exclusivement au développement de vaccins peptidiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.

AADvac1, le principal vaccin d'Axon, est le traitement TAU le plus cliniquement avancé en cours de développement pour le traitement et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Fin 2019, Axon a achevé avec succès un essai clinique de Phase 2 mené chez près de 200 patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qui a révélé une innocuité, une immunogénicité et une efficacité excellentes. Les résultats de ses essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer ont prouvé que sa plateforme de vaccins peptidiques était très sûre et bien tolérée. Plus de 80 % des patients Alzheimer traités ont présenté une réponse immunitaire exceptionnelle et généré une forte quantité d'anticorps. Le traitement a été en mesure de ralentir de manière significative le processus de neurodégénérescence chez les patients traités de près de 60 %.

Les vastes connaissances d'Axon en matière de production de vaccins sûrs et immunogéniques et sa technologie évolutive bien établie lui ont permis de progresser très rapidement dans la création de son nouveau vaccin peptidique contre la COVID-19.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1276265/Covidax_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1276931/AXON_Neuroscience_lab_technician.jpg

