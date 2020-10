Axora irá expandir nova plataforma de inovação e mercado

Empresa garante investimento de $10 milhões e anuncia novos acionistas e CEO

LONDRES, 13 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Axora, plataforma global de inovação e mercado das principais soluções digitais para indústrias, está preparada para expandir após fechar mais de $10 milhões em financiamento de títulos privados. A última rodada de investimento dá as boas-vindas aos novos acionistas minoritários Traxys, o principal fornecedor global de commodities, e Société Générale. Um grupo de investidores privados, incluindo o fundo ABCP e o Boston Consulting Group, forneceu financiamento complementar. Assim, a Axora desenvolverá ainda mais sua plataforma inovadora e aumentará seu portfólio com as soluções de tecnologia mais recentes e relevantes.

"Estimamos que aproximadamente $200 bilhões em propriedade intelectual são duplicados todos os anos nas indústrias," disse Ajay Chowdhury, diretor geral e sócio da BCG Digital Ventures. "Muitas empresas em diferentes setores estão procurando resolver os mesmos problemas ou problemas similares mas, infelizmente, há uma falta de transparência entre os setores, o que resulta em desperdício de investimento, pois as empresas desenvolvem soluções de tecnologia que já foram construídas em outros lugares."

Além de seus novos acionistas, a Axora também dá as boas-vindas a Ritz Steytler como CEO, após um longo processo de busca. Ritz tem mais de 27 anos de experiência em transformação com base em tecnologia e crescimento de multinacionais. Ele passou a primeira parte de sua carreira como consultor e integrador de sistemas na Accenture e na IBM, entregando programas de transformação para alguns dos maiores nomes do varejo, telecomunicações e serviços financeiros. Mais tarde, foi CEO e diretor do conselho administrativo do processador de pagamentos omni-channel PXP até sua aquisição pela Kalixa em maio de 2014 e, posteriormente, COO e diretor do conselho administrativo da Kalixa até outubro de 2015. Antes de ingressar na Axora, ele foi COO da Featurespace, líder mundial em análise comportamental adaptativa e detecção de fraude com base em IA.

"É um momento emocionante para ingressar na Axora como CEO. A necessidade de as empresas serem digitais, mais seguras, sustentáveis e eficientes nunca foi tão grande", disse Ritz Steytler. "Por meio de suas soluções digitais inovadoras, a Axora está em uma posição única para ajudar as indústrias a se transformarem e prosperarem. Este novo investimento não apenas valida nossa oferta, mas garante que continuemos a identificar e fornecer soluções digitais que resolvam muitos dos pontos problemáticos enfrentados pelas empresas na indústria hoje. Estou ansioso para liderar a Axora na próxima fase de seu desenvolvimento."

Junto com seus conhecimentos especializados do setor, a Axora hospeda mais de 100 soluções inovadoras de líderes do setor até start-ups, universidades e consultorias. Por exemplo, tecnologia de visão de máquina que identifica contaminantes de minério três vezes mais rápido do que o olho humano e modelagem preditiva para plataformas de petróleo que usa sensores integrados e IA para maximizar a produção. As soluções digitais comprovadas da Axora ajudam a reduzir o desperdício de investimento, evitar a duplicação e acelerar o crescimento dos negócios.

A Axora foi desenvolvida por uma equipe de especialistas, engenheiros e empresários do setor, incluindo o Boston Consulting Group. Atualmente se concentra nos setores de Petróleo e Gás e de Mineração e Metais e, em breve, expandirá para outros setores.

Sobre a Axora:

A Axora é a nova plataforma de inovação e mercado para soluções digitais. Ajudamos as principais organizações globais a descobrir as melhores inovações para liberar a transformação e agregar valor aos negócios. Liderados por uma equipe de especialistas do setor e apoiados por conhecidos investidores globais, existimos para oferecer todo o potencial da inovação digital. Habilitado por nossa plataforma de mercado líder na web, apresentamos as mais recentes percepções de especialistas e perspectivas do setor em tecnologia, combinadas com soluções de ponta que resolvem os desafios atuais do setor.

FONTE Axora

SOURCE Axora