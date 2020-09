Axora permet aux sociétés pétrolières et gazières de se remettre de la COVID-19

Nouveau centre de ressources pétrolières et gazières pour des solutions numériques efficaces

LONDRES, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Axora, la plateforme d'innovation internationale et marché des solutions numériques de pointe pour les entreprises industrielles, a lancé un Centre de ressources pétrolières et gazières en ligne pour permettre aux sociétés dans l'industrie de rebondir et faire face à la pandémie de Coronavirus. Le centre fournit les dernières informations sur le secteur et donne accès aux solutions et technologies numériques que les compagnies pétrolières et gazières peuvent adopter pour accélérer leur croissance, réduire le gaspillage des investissements et éviter les doubles emplois.

« Quinze pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'énergie proviennent du processus d'extraction du pétrole et du gaz », a déclaré Stuart Gregg, directeur de l'innovation industrielle pour le pétrole et le gaz chez Axora. « Ce défi, ainsi que d'autres défis urgents tels que la volatilité des prix en période de pandémie de Covid-19, encouragent les principales compagnies industrielles à se tourner vers la technologie pour changer la recherche, le forage et la production du pétrole et du gaz».

Le Centre de ressources pétrolières et gazières d'Axora propose des technologies intelligentes qui accélèrent une production plus sûre, plus efficace et plus durable. Ces technologies incluent l'IoT, des dispositifs intelligents et des dispositifs connectés intelligents. La création du Centre de ressources pétrolières et gazières d'Axora fait suite au lancement réussi de son Centre de ressources minières intelligentes en mai de cette année.

« Des foreuses robotisées aux réseaux d'énergie renouvelable, de l'exploration des drones à la collecte et à l'analyse des données, l'écosystème technologique florissant d'aujourd'hui utilise un modèle de fonctionnement plus propre, plus sûr et plus durable pour l'énergie en amont », a ajouté le Dr Nick Mayhew, directeur commercial d'Axora. « Les entreprises qui agissent maintenant pour l'amélioration de leurs solutions technologiques et l'accélération de leurs feuilles de route en matière de transformation numérique sont celles qui se remettront le plus rapidement de la Covid-19 et qui prospéreront ».

Grâce à son expertise industrielle, Axora héberge plus de 100 solutions innovantes, des leaders de secteur aux start-ups, en passant par les universités et les cabinets de conseil. La société a été créée par une équipe d'experts industriels, d'ingénieurs et d'entrepreneurs, dont le Boston Consulting Group. Axora se concentre actuellement sur les secteurs du pétrole et du gaz et des mines et métaux, et s'étendra à d'autres secteurs.

Axora est le nouveau centre d'innovation intersectoriel pour les solutions numériques. Nous aidons les grandes entreprises internationales à découvrir les meilleures innovations de leur catégorie afin de débloquer la transformation et d'apporter de la valeur à l'entreprise. Grâce à notre plate-forme web de pointe, nous présentons les derniers avis d'experts et les perspectives de l'industrie sur la technologie, ainsi que des solutions de pointe qui résolvent les défis actuels de l'industrie.

