Aya Gold & Silver : Flux de trésorerie d'exploitation trimestriel record de 5,9 millions de dollars

L'étude de faisabilité de l'expansion de Zgounder achevée à 73 %

MONTRÉAL, 17 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX : AYA) (« Aya » ou la « société ») est heureuse de présenter ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021. Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits marquants du T3-2021

Production de 338 624 onces d'argent (« oz »), soit une augmentation de 198 % par rapport au T3-2020

Vente de 403 950 onces d'argent, soit une augmentation de 396 % par rapport au T3-2020

Des recettes de 7,8 millions de dollars, soit une augmentation de 350 % par rapport au T3-2020

Flux de trésorerie d'exploitation pour la période de 5,9 millions de dollars, contre un flux de trésorerie d'exploitation négatif au cours du T3-2020

Minerai traité de 53 869 tonnes (« t »), soit une augmentation de 107% par rapport au T3-2020

Reprise de l'usine de 81 %, soit une augmentation de 29 % par rapport au T3-2020

Les tonnes extraites ont atteint en moyenne 609 tonnes par jour (« tpj »), les opérations ayant été axées sur le développement.

Succès de l'offre publique de prise ferme de 70 millions de dollars canadiens

Objectifs de production relevés à 1,55 million d'onces d'argent (« Ag ») suite à une surperformance opérationnelle

La préparation du plan de mine pour 2022 progresse bien

Les premiers résultats enregistrés sur le terrain par le projet Imiter bis ont identifié un potentiel de plus de 4 km et 5 cibles de forage prioritaires.

Poursuite de l'avancement de l'étude de faisabilité ( EF) de l'expansion de Zgounder et de l'EF de Tijirit.

l'expansion de Zgounder et de l'EF de Tijirit. Amélioration de la situation financière avec 36,9 millions de dollars de liquidités, d'équivalents de liquidités et de liquidités soumises à restrictions

Cinq foreuses tournent sur le site de Zgounder et une estimation des ressources est prévue pour la fin de l'année

Classée au 12e rang des sociétés les plus performantes du TSX30 de 2021, avec une appréciation du cours de l'action +253 % sur une période de trois ans.

Inclusion dans le FNB VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ) et le FNB VanEck Gold Miners (GDX).

Étude de faisabilité de l'expansion de Zgounder

À la fin du trimestre, l'étude de faisabilité de Zgounder était achevée à 73 % et les étapes suivantes avaient été franchies :

Processus : achevé à 90 %

Hydrologie : achevée à 95 %

Environnement : achevé à 95 %

40 703 m du programme de forage au diamant ont été réalisés sur les 42 000 m prévus

La base de données d'exploration devrait être fermée à la mi-novembre afin de terminer la mise à jour des ressources.

« Le troisième trimestre marque une année de collaboration entre les membres de l'équipe d'Aya, et nos résultats en témoignent », a déclaré Benoit La Salle, président et PDG. « Au cours du trimestre de production le plus difficile, nous avons poursuivi la tendance d'une solide performance opérationnelle, enregistré un flux de trésorerie record, conclu un financement de 70 millions de dollars canadiens, annoncé le succès continu de l'exploration chez Zgounder et les premiers résultats prometteurs d'Imiter bis, tout en privilégiant fortement le développement minier et l'avancement de deux études de faisabilité. Cela jette les bases de plusieurs trimestres riches en catalyseurs, à commencer par la mise à jour de l'estimation des ressources de Zgounder. »

Faits opérationnels et financiers marquants du troisième trimestre 2021





Période de trois mois close

le 30 septembre,

Indicateurs de performance clés

2021 2020 Variation en % Opérationnel







Minerai traité (tonnes)

53 869 26 034 107 % Teneur moyenne (g/t Ag)

242 217 11% Reprise de l'usine (%)

80,9% 62,6% 29% Lingots d'argent produits (oz)

154 331 93 691 65% Argent concentré produit destiné à la vente (oz)

184 293 19 964 823% Argent total produit (oz)

338 624 113 655 198% Lingots d'argent vendus (oz)

185 000 81 423 127% Argent concentré à vendre vendu (oz)

218 950 - NS Ventes totales d'argent (oz)

403 950 81 423 396% Financier







Recettes

7 862 243 1 748 191 350% Coût des ventes et intérêts sur le bénéfice net

4 772 246 1 516 440 215% Marge brute

3 089 997 231 751 1 233% Bénéfice d'exploitation (perte)

1 017 868 (3 087 138) 133% Bénéfice net (perte)

1 287 812 (1 784 504) 172% Flux de trésorerie d'exploitation

5 973 146 (1 329 241) 549% Liquidités et investissements assujettis à des restrictions

88 072 463 31 082 155 183%









Actionnaires







Bénéfice (Perte) par action – BPA de base & BPA dilué

0,011 (0,021) NS *NS – Non significatif

Faits marquants de l'exploration au T3-2021

Activité d'exploration de Zgounder

Au cours du trimestre, la société a obtenu des analyses à haute teneur qui ont permis de définir la nouvelle zone Zgounder Est et d'étendre la continuité en profondeur et en surface de la minéralisation sur le site de Zgounder. Ces zones restent susceptibles de connaître une croissance future. Dans la zone Zgounder Est, les résultats ont confirmé la continuité le long de l'axe avec des intervalles à haute teneur notables tels que les trous ZG-21-40 et ZG-21-41 qui ouvrent la zone en profondeur dans des zones non forées jusqu'à 2 000 mètres. Des résultats significatifs tels que le trou ZG-SF-21-25 ont étendu les systèmes minéralisés de Zgounder jusqu'au contact du granite dans la cible d'exploration et feront l'objet d'un suivi au quatrième trimestre 2021. De plus, le trou ZG-SF-21-39 a défini une minéralisation continue à haute teneur sous les galeries de mine actuelles et reste ouvert dans les deux directions.

En raison des résultats positifs obtenus à ce jour, le programme de forage 2021 chez Zgounder a été élargi de 35 000 m à 42 000 m à la fin de l'année. Au cours du trimestre, 15 834 m de forage au diamant ont été réalisés pour un total de 40 703 m achevés à ce jour (hors forage T28). Actuellement, cinq foreuses fonctionnent sur le site de Zgounder, trois en surface et deux en profondeur. La mise à jour de l'estimation des ressources minérales est en bonne voie pour être livrée avant la fin de l'année et constituera la base de l'estimation des réserves initiales de Zgounder qui soutiendra l'étude de faisabilité.

La société a engagé Geotech pour effectuer un levé géophysique héliporté de terrain, magnétique et radiométrique VTEM™ sur l'ensemble du projet régional de Zgounder avant la fin de l'année.

Activité d'exploration d'Imiter bis

Au cours du trimestre, le programme initial de travaux sur le terrain dans le cadre de son projet Imiter bis a permis d'identifier une structure nord-sud s'étendant sur plus de quatre kilomètres. Les teneurs les plus élevées obtenues dans le cadre des programmes d'échantillonnage en surface et en rainure de 2021 comprennent 15,42 g/t Au, 289 g/t Ag, 5,51 % Cu, 31,23 % Pb et 10,23 % Zn, ce qui montre un potentiel pour une occurrence épithermale Au-Ag et un gisement riche en cuivre. Cinq zones cibles de forage prioritaires ont été identifiées, et un programme de forage au diamant de 4 000 m a débuté en octobre 2021 sur trois de ces zones.

Au cours du trimestre, un levé magnétique au sol détaillé a été réalisé sur les trois mêmes zones ainsi qu'une étude multispectrale à haute résolution. La société réalisera également un levé géophysique héliporté de terrain, magnétique et radiométrique VTEM™ de Geotech sur la propriété avant la fin de l'année.

Projets d'optimisation et d'investissement de Zgounder au troisième trimestre 2021

Au cours du trimestre, la société a accéléré ses activités liées aux projets d'investissement, notamment la rénovation de l'usine de cyanuration, le remplacement du concasseur à cône de l'usine de flottation, la construction en cours d'un nouveau dépôt souterrain d'explosifs et le début d'un nouvel accès à la mine au niveau 2 075 m.

Les opérations minières ont bénéficié d'un trimestre complet d'utilisation de la nouvelle méthode du déblai-remblai et d'une plus grande facilité d'extraction grâce à la baie d'accès plus large. Grâce aux importants travaux de développement réalisés au cours du trimestre, l'extraction minière a atteint 609 tpj avec 50 836 t de minerai dynamité. La préparation du plan de mine 2022 avance bien, avec l'achat d'équipements miniers supplémentaires pour poursuivre la mécanisation des opérations minières.

La récupération de l'argent au cours du trimestre a augmenté à 81 % contre 63 % pour la même période en 2020. La légère baisse de la récupération au T3-2021 par rapport au T2-2021 est principalement due à un taux de récupération de 79% à l'usine de cyanuration. Ces deux problèmes sont en train d'être résolus par la construction d'un bassin de rétention d'eau de 60 000 m3 et d'un épaississeur de résidus afin de minimiser le rejet d'eau dans la digue à résidus. La récupération à l'usine de cyanuration devrait s'améliorer au cours du quatrième trimestre de 2021.

Au cours du trimestre, les disponibilités ont atteint 87 % et 89 % pour les usines de flottation et de cyanuration, respectivement. La disponibilité, qui a été affectée par un arrêt planifié de deux jours de l'usine de flottation et un arrêt non planifié de deux jours de l'usine de cyanuration, devrait continuer à s'améliorer au fur et à mesure de la maturation des processus de maintenance.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse concernant le projet Imiter bis ont été revues et approuvées par David Lalonde, B. Sc, responsable de l'exploration, désigné comme personne qualifiée en vertu de la norme nationale 43-101. Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse concernant le projet Zgounder ont été revues et approuvées par Marc-Antoine Audet, Ph.D. P. Geo, consultant en géologie, pour vérifier leur exactitude et leur conformité à la norme nationale 43-101.

À propos de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. est un producteur d'argent basé au Canada en pleine croissance qui a des activités au Royaume du Maroc.

S'agissant de la seule société minière d'argent pur cotée à la Bourse de Toronto, Aya exploite la mine d'argent à haute teneur de Zgounder et étudie ses propriétés le long de la future faille du sud de l'Atlas, dont plusieurs ont hébergé d'anciennes mines et des ressources historiques. Les actifs miniers marocains d'Aya sont complétés par le projet aurifère de Tijirit en Mauritanie, dont l'étude de faisabilité est en cours.

L'équipe de direction d'Aya s'est concentrée sur la maximisation de la valeur actionnariale en ancrant le développement durable au cœur de ses plans d'opérations, de gouvernance et de croissance financière.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »), qui reflètent les attentes de la direction concernant la croissance future d'Aya et ses perspectives commerciales (notamment le calendrier, le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) ainsi que d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des mots tels que « potentiel », « étendre », « croître », « élargi », « engagement », «planifié », « s'attendre à », « prévu », « indications », et des expressions similaires ou des déclarations selon lesquelles certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seront », ou sont « susceptibles » d'être prises, de se produire ou d'être atteints, ont été utilisés pour identifier ces informations prospectives. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations et informations relatives au potentiel d'exploration et de développement de Zgounder et à la conversion des Ressources minérales inférées en ressources minérales mesurées et indiquées, les opportunités futures d'amélioration du développement de Zgounder, ainsi que le calendrier de publication des informations de la société relatives à ce qui précède. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent les convictions actuelles de la direction suivant les informations dont elle dispose actuellement et d'après ce qu'elle estime être des hypothèses plausibles, Aya ne peut être certaine que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction à la lumière de son expérience, des conditions actuelles et de ses attentes en matière de développements futurs, que la direction juge suffisamment véridiques, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la clôture et le calendrier du financement, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'exactitude des Estimations des réserves minérales et des ressources minérales (y compris, mais sans s'y limiter, les estimations du tonnage et de la teneur du minerai), le prix de l'argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l'énergie, les conditions économiques futures, les estimations futures anticipées des flux de trésorerie disponibles et les plans d'action. Aya vous met en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs.

Les risques et incertitudes qui peuvent affecter les déclarations prospectives comprennent, entre autres : les risques inhérents à l'exploration et à la mise en valeur de propriétés minières, notamment les approbations et les permis gouvernementaux, les changements dans la conjoncture économique, les variations du prix de l'argent dans le monde et d'autres intrants clés, les changements dans les plans d'exploitation minière (y compris, mais sans s'y limiter, le débit et les récupérations étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, tels que les retards dans la réalisation des projets, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail dans la notice annuelle 2020 d'Aya datée du mercredi 31 mars 2021 et dans d'autres documents déposés par Aya auprès des autorités en valeurs mobilières et de réglementation qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Aya n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives si les hypothèses liées à ces projets, estimations, prévisions, croyances et opinions venaient à changer. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une offre de vente, une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toutes références à Aya incluent ses filiales, à moins que le contexte ne l'exige autrement.

CONTACT : Benoit La Salle, FCPA FCA, Président & PDG, [email protected] ; Alex Ball, Vice-président, Développement d'entreprise & Relations investisseurs, [email protected]

Related Links

https://ayagoldsilver.com/



SOURCE Aya Gold & Silver Inc