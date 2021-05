Aya Gold & Silver poursuit son plan de redressement avec une forte production trimestrielle d'argent et un flux de trésorerie d'exploitation record

MONTRÉAL, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX : AYA) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un autre trimestre solide grâce à un flux de trésorerie d'exploitation record de 4,2 millions de dollars au trimestre clos le 31 mars 2021. Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Faits saillants opérationnels et financiers du premier trimestre 2021

Production d'argent de 389 132 onces (« oz ») au T1 2021, soit une augmentation de 481 % par rapport à la même période en 2020

Production d'argent de 352 019 oz au T1 2021, soit une augmentation de 1 568 % par rapport au T1 2020

Des revenus de 8,5 millions de dollars au T1 2021, soit une augmentation de 1 527 % par rapport à la même période en 2020

Flux de trésorerie d'exploitation de 4,2 millions de dollars au titre de la période, soit une augmentation de 4,416 % par rapport au T1 2020

Minerai traité de 48 472 tonnes (« t ») au T1 2021, soit une augmentation de 131 % par rapport à la même période en 2020

Récupération de l'usine de 82,8 % au T1 2021, soit une augmentation de 82 % par rapport à la même période en 2020

Débit moyen de 538 tonnes par jour (« tpj ») au T1 2021, soit 80 % de la capacité nominale

Six installations de forage en activité à Zgounder et deux autres attendues sous peu

Étude de faisabilité sur l'expansion de la mine Zgounder en bonne voie et devrait être achevée à la fin de l'année 2021

Un bilan sain avec 31,8 millions de dollars de liquidités, d'équivalents de liquidités et de liquidités soumises à restrictions

Faits saillants de l'entreprise

Émission de 2 133 333 actions pour l'achat de la dette garantie d'Algold Resources Ltd. pour une contrepartie totale de 5 457 145 dollars.

Ajout au Global X Silver Miners ETF (SIL) à la fin du mois d'avril 2021

« Nous avons continué à renforcer les solides fondamentaux établis en fin d'année 2020 afin d'améliorer les taux de récupération globaux, la disponibilité de l'usine et l'approche de la capacité nominale. Nous avons clos le trimestre avec un bilan très sain, après avoir généré un flux de trésorerie d'exploitation record pour un deuxième trimestre consécutif. Nous allons poursuivre les initiatives d'amélioration du capital à Zgounder, qui auront une incidence directe sur la production d'argent, tout en évaluant les possibilités d'exploration intéressantes de notre portefeuille de projets », a déclaré Benoit La Salle, président et PDG.

Faits marquants pour T1 2021





Trimestre clos le 31 mars

Mesures de performance clés

2021 2020 % Variation Opérationnel







Minerai traité (tonnes)

48 472 20 976 131 % Teneur moyenne (g/t Ag)

296 223 33 % Récupération de l'usine (%)

82,8 % 45,6 % 82 % Lingots d'argent produits (oz)

190 621 51 172 273 % Argent concentré destiné à la vente produit (oz)

198 511 15 833 1 154 % Argent total produit (oz)

389 132 67 005 481 % Lingots d'argent vendus (oz)

162 500 21 110 670 % Argent concentré à vendre vendu (oz)

189 519 - NM Ventes totales d'argent (oz)

352 019 21 110 1 568 % Financier







Recettes

8 541 273 525 062 1 527 % Coût des ventes et bénéfice net

3 963 251 566 946 599 % Marge brute

4 578 022 (41 884) (11 030 %) Résultat d'exploitation (perte)

2 458 478 (776 631) (417 %) Bénéfice net (perte)

819 670 (435 733) (288 %) Flux de trésorerie d'exploitation

4 223 564 93 531 4 416 % Encaisses et encaisses d'investissements restreints

31 820 687 14 831 283 115 % Variation des éléments du fonds de roulement

1 511 019 680 621 122 %









Actionnaires







Bénéfice (Perte) par action (« EPS ») - de base

0,009 (0,005)



Fais marquants de l'exploration au T1 2021

Après l'achèvement d'un programme d'exploration 19 300 mètres (« m ») en 2020, une déclaration de ressources minérales actualisée pour Zgounder a été compilée avec les résultats de forage de 2018 et 2019. Outre l'augmentation des ressources minérales M&I à 44,4 millions d'onces d'argent, un objectif d'exploration de 3-6 millions de tonnes titrant 190-295 g/t d'argent, soit 20 à 60 millions d'onces d'argent supplémentaires, a été établi pour Zgounder en profondeur et le long des extensions latérales. La cible d'exploration a été dérivée d'une enveloppe minéralisée plus large incluant toutes les intersections minérales tout en excluant les ressources minérales rapportées.

Au cours du premier trimestre, les travaux ont porté principalement sur l'objectif d'exploration où plus de 10 000 m de forage ont été réalisés dans le cadre du programme d'exploration de 35 000 m prévu dans le permis minier de Zgounder. Actuellement, six installations de forage sont en activité à Zgounder, quatre depuis la surface et deux à l'intérieur de la mine, et deux installations supplémentaires sont attendues sur le site bientôt. En outre, les toutes premières études MAG et IP au sol ont été réalisées à Zgounder au cours de la période. La compilation est en cours afin de créer une interprétation géologique et géophysique de la propriété de Zgounder.

Au cours du trimestre, les travaux préliminaires ont commencé sur les propriétés d'exploration Amizmiz, Azegour et Imiter bis. Les travaux d'exploration sur le terrain devraient commencer au deuxième trimestre 2021. Il est prévu de réaliser au total 9 000 m de forage d'exploration sur les propriétés en 2021.

Accélération des opérations au T1 2021

L'accélération des opérations minières s'est poursuivie avec 42 126 t de minerai dynamité au T1 2021, contre 28 101 t au T4 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport au trimestre précédent. Le passage de la méthode d'exploitation minière du rétrécissement au déblai-remblai s'est déroulé comme prévu.

Le taux de récupération de l'argent dans l'usine de flottation s'est amélioré pour atteindre 81,9 % au T1 2021, contre 80,5 % au T4 2020. L'usine de cyanuration a également vu le taux de récupération de l'argent s'améliorer pour atteindre 83,7 % au T1 2021, contre 79,5 % au T4 2020.

Soutien aux opérations au T1 2021

Un certain nombre de projets d'investissement sont en cours afin de soutenir les objectifs de production pour 2021 et d'alimenter la croissance. Il s'agit notamment de trois ajouts à la flotte minière et de la construction et de la mise en service d'un accès souterrain de 60 m et d'un quai de chargement, ce dernier visant à augmenter l'extraction de minerai et à en réduire la manutention. En outre, la construction d'un bassin de stockage d'eau est presque achevée. La rénovation de l'usine de cyanuration a également commencé, et un concasseur giratoire a été livré sur le site pour être installé dans les prochains mois.

Au cours du trimestre, des recrutements importants dans les domaines de l'exploitation minière, de la maintenance, de la santé et de la sécurité, et des relations avec les communautés ont été effectués afin de renforcer l'équipe d'exploitation.

Développement de la mine de Zgounder

En août 2020, la société a lancé une étude de faisabilité en vue de l'expansion de sa mine d'argent Zgounder. À ce jour, l'étude progresse bien : plusieurs études de compromis sont déjà achevées, les travaux géotechniques sur le terrain sont en cours et tous les autres éléments livrables majeurs sont en bonne voie d'achèvement d'ici la fin de l'année 2021.

À propos de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. est une société canadienne cotée en bourse qui se concentre sur l'exploitation, l'exploration, l'acquisition et le développement de gisements d'argent et d'or. Aya exploite actuellement des installations d'extraction et de broyage à sa mine d'argent de Zgounder, une coentreprise de 85 % à 15 % entre sa filiale, Zgounder Millenium Silver Mining SA, et l'Office national des hydrocarbures et des mines (« ONHYM ») du Royaume du Maroc.

Son portefeuille minier comprend également le gisement polymétallique de Boumadine, situé dans les montagnes de l'Anti-Atlas, dans l'est du Maroc, qui est également une coentreprise avec l'ONHYM, dans laquelle Aya conserve une participation de 85 %. En outre, le portefeuille de la société comprend les propriétés Amizmiz et Azegour, toutes deux détenues à 100 %, avec des occurrences d'or, de tungstène, de molybdène et de cuivre au centre du district minier historique du Maroc.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »), qui reflètent les attentes de la direction concernant la croissance future d'Aya et ses perspectives commerciales (y compris le moment et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des mots tels que « planifie », « s'attend », « ne s'attend pas », « prévu », « tendances », « indications », « potentiel », « estime », « prédit », « anticipe », « établir », « ne prévoit pas », « croit », « a l'intention », « capacité à » et autres expressions similaires ou déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seront », ou sont « susceptibles » d'être pris, de se produire ou d'être atteints, ont été utilisés pour identifier ces informations prospectives. Les déclarations prospectives spécifiques contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations et informations relatives au potentiel d'exploration et de développement de Zgounder et à la conversion des Ressources minérales inférées en ressources minérales mesurées et indiquées, les possibilités futures d'amélioration du développement de Zgounder, ainsi que le calendrier de publication des informations de la société relatives à ce qui précède. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reflètent les convictions actuelles de la direction sur la base des informations dont elle dispose actuellement et sur la base de ce qu'elle estime être des hypothèses raisonnables, Aya ne peut être certaine que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction à la lumière de son expérience, des conditions actuelles et de ses attentes en matière de développements futurs, que la direction juge raisonnables et pertinents, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la clôture et le calendrier du financement, la capacité d'obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l'exactitude des Estimations des réserves minérales et des ressources minérales (y compris, mais sans s'y limiter, les estimations du tonnage et de la teneur du minerai), le prix de l'argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l'énergie, les conditions économiques futures, les estimations futures anticipées des flux de trésorerie disponibles et les plans d'action. Aya vous conseille de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes qui peuvent affecter les déclarations prospectives comprennent, entre autres : les risques inhérents à l'exploration et à la mise en valeur de propriétés minières, y compris les approbations et les permis gouvernementaux, les changements dans la conjoncture économique, les variations du prix mondial de l'argent et d'autres intrants clés, les changements dans les plans de mine (y compris, mais sans s'y limiter, le débit et les récupérations étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, tels que les retards d'exécution des projets, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits plus en détail dans la notice annuelle 2020 d'Aya datée du mercredi 31 mars 2021 et dans d'autres documents déposés par Aya auprès des autorités en matière de valeurs mobilières et de réglementation qui sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com . Aya ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les hypothèses liées à ces plans, estimations, projections, croyances et opinions venaient à changer. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toutes les références à Aya incluent ses filiales, sauf si le contexte en exige autrement.

Contact : Benoit La Salle, FCPA FCA, Président & PDG, [email protected] ; Alex Ball, VP, Corporate Development & IR, [email protected]

Related Links

https://ayagoldsilver.com/



SOURCE Aya Gold & Silver Inc