Azentio Software a été nommée meilleur partenaire technologique pour la transformation numérique aux InsureTek Golden Shield Excellence Awards 2023

SINGAPOUR, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software , une entreprise technologique installée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a été désignée lauréate de la 8e édition des InsureTek Golden Shield Excellence Awards.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans le cadre de la conférence annuelle InsureTek Middle East International Conference 2023, qui a eu lieu les 22 et 23 février à l'Address Marina, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette prestigieuse distinction récompense la plateforme d'assurance phare de l'entreprise - Azentio ONEInsurance - comme étant une percée technologique de pointe qui apporte de la modularité et une puissante innovation.

En tant que représentant d'Azentio, Harkaran Singh - vice-président senior de l'assurance - MENA et d'autres membres de l'équipe, sont montés sur scène pour recevoir le trophée du « Meilleur partenaire technologique pour la transformation numérique » en récompense de leurs performances exceptionnelles dans le secteur au cours de l'année écoulée. Azentio remporte pour la deuxième année consécutive le prestigieux prix d'InsureTek après avoir reçu le prix « The Core Transformation Leader of The Year » en 2022. La plateforme Azentio ONEInsurance permet aux compagnies d'assurance de se conformer aux exigences légales, de proposer une expérience client optimale, tout en permettant l'évolutivité et la rapidité de mise sur le marché.

Krish Narayanaswami, directeur général - banque, services financiers et assurance chez Azentio, a déclaré : « Nous sommes honorés de remporter ce prix prestigieux pour la deuxième fois consécutive. Cette récompense confirme que le produit Azentio ONEInsurance est apprécié par nos clients, car il répond aux besoins du marché de l'assurance en matière de transformation numérique. »

La plateforme d'assurance nouvelle génération d'Azentio propose une automatisation complète pour les nouvelles souscriptions, la gestion des polices, le traitement des sinistres et la réassurance. Elle permet également d'accélérer le lancement de nouveaux produits d'assurance et d'améliorer considérablement l'expérience client.

Plus de 250 assureurs renommés à travers le monde ont adopté la solution d'assurance d'Azentio pour améliorer leurs activités. Azentio a mis en place une plateforme innovante de bout en bout qui s'adresse à tous les secteurs verticaux de l'assurance : assurance générale, assurance santé, assurance vie et pensions.

Selon le panel de juges d'InsureTek, « ce prix récompense tout particulièrement l'engagement et le professionnalisme du personnel opérationnel d'Azentio à apporter de la valeur à ses clients et à investir dans une technologie innovante dans ce qui reste un environnement difficile. »

Azentio ONEInsurance est une plateforme évolutive et robuste basée sur le cloud, déployée avec une intégration API transparente avec des systèmes externes et des capacités de configuration puissantes pour répondre aux besoins commerciaux spécifiques des assureurs et des clients.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1978771/Azentio_Logo.jpg

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd