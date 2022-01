Azentio Software annonce la nomination d'Aliza Knox comme nouveau membre du conseil d'administration

SINGAPOUR, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une entreprise mondiale de technologie de l'information, est heureuse d'annoncer la nomination d'Aliza Knox à titre d'administratrice non exécutive au Conseil.

Aliza apporte à Azentio une vaste gamme de connaissances et d'expertise, avec plus de trois décennies d'expérience en marketing international et en gestion. Elle est surtout connue pour avoir créé et géré avec succès des entreprises dans des secteurs complexes et émergents, notamment les services financiers, le conseil, la téléphonie mobile et le SaaS, tout en couvrant des marchés en Asie, en Amérique latine et en Europe.

Aliza a occupé plusieurs rôles de direction dans le développement des relations, les ventes et les opérations, ainsi que dans les partenariats stratégiques. Plus récemment, Aliza était responsable de l'APAC pour Cloudflare et était auparavant directrice de l'exploitation chez Unlockd. Dans une fonction précédente, elle a occupé le poste de responsable de l'APAC pour Twitter, ayant rejoint l'entreprise numérique après Google, où elle était directrice générale des ventes et des opérations en ligne dans l'APAC. Aliza possède une vaste expérience des services financiers dans des entreprises éminentes comme Visa International et Charles Schwab Corporation. Elle a été vice-présidente et directrice - Asian Financial Services au Boston Consulting Group.

Aliza a siégé aux conseils d'administration de sociétés cotées en Australie, à Singapour, en Allemagne et au Royaume-Uni. Elle a été conseillère au Comité de la technologie du Conseil d'administration de la Banque ANZ. À titre d'administratrice et de conseillère non exécutive, elle se consacre à habiliter la prochaine génération de leaders et à bâtir des entreprises mondiales prospères. Pour ce faire, elle a écrit un livre qui sera publié prochainement : « Don't Quit Your Day Job » (Wiley ; avril 2022).

Commentant la nomination d'Aliza, Tony Kinnear, président-directeur général d'Azentio Software, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Aliza au sein de notre conseil d'administration. Sa vaste expérience opérationnelle en tant que cadre supérieur dans des entreprises mondiales de renom, ainsi que ses connaissances et sa perspicacité dans les entreprises technologiques axées sur le client, ajouteront de la profondeur aux compétences du conseil d'administration, alors que nous continuons à exécuter nos plans de croissance ambitieux et à créer de la valeur pour nos clients. »

« Je suis honorée de rejoindre Azentio à un moment aussi stimulant et passionnant », a déclaré Aliza Knox. « En tant que passionné de technologie, je suis confiant et enthousiaste quant à la direction que prend Azentio. J'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration et l'équipe de direction talentueuse pour accélérer nos principales initiatives commerciales et définir une voie de croissance solide et durable pour Azentio », a-t-elle déclaré.

À propos d'Azentio Software Private Ltd

Azentio Software fournit des logiciels essentiels à la mission, des logiciels de base et des logiciels verticaux spécifiques pour les clients des services bancaires, financiers et d'assurance, principalement au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie-Pacifique et en Inde. Les produits phares de l'entreprise comprennent Premia Astra™ et Beyontec Suite (Core Insurance Software), Kastle™ (Universal Banking Solution), iMAL™ (Islamic Core Banking Platform), AMLOCK™ (Financial Crime Detection and Management Solution), MFund Plus™ (Solution de gestion de patrimoine et d'actifs) et Orion™ (Solution de planification des ressources de l'entreprise). Des détails supplémentaires sont disponibles ici : azentio.com/

