Azentio Software classé parmi les fournisseurs de premier plan dans le rapport Digital Banking Engagement Platforms d'un cabinet d'études de renom

SINGAPOUR, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a annoncé aujourd'hui avoir été nommée fournisseur de renom dans le rapport sur les plateformes d'engagement bancaire numérique (Digital Banking Engagement Platforms, DBEP) du premier trimestre 2023, publié par le cabinet de recherche et de conseil Forrester. Ce rapport vise à aider les leaders du numérique dans le secteur bancaire à comprendre la valeur qu'ils peuvent attendre d'un fournisseur de DBEP, à connaître les différences entre les fournisseurs et à en choisir un selon la taille et l'orientation du marché.

Dans ce nouveau rapport, Forrester présente 38 solutions bancaires numériques. Le rapport DBEP désigne Azentio Software comme un fournisseur de premier plan dans le secteur des services financiers et de l'assurance au Moyen-Orient et en Afrique (MOA) et en Asie-Pacifique (APAC) pour ses offres DBEP de bout en bout.

Forrester définit une DBEP comme « une solution bancaire multicanal/omnicanal qui permet une expérience intégrée, fluide et complète pour les clients et les employés à travers les points de contact ». Le cabinet explique que la fonctionnalité typique d'une DBEP comprend une prise en charge agile des exigences commerciales spécifiques aux banques et aux canaux, des analyses, des ventes et du marketing numériques, une infrastructure d'engagement et une vision globale des clients, des produits et des services.

Le rapport identifie quatre cas d'utilisation fondamentaux les plus fréquemment recherchés par les banques : l'accueil de nouveaux clients de la banque de détail, la création de produits de consommation, la gestion des comptes des consommateurs et l'amélioration du service client numérique.

L'offre DBEP de bout en bout d'Azentio répond à ces cas d'utilisation fondamentaux grâce à des fonctionnalités de numérisation avancées qui permettent des capacités omnicanales, une suite numérique en libre-service et des pratiques de sécurité avancées. Fort de 30 ans d'expérience en matière d'innovation technologique dans les services financiers, Azentio dessert aujourd'hui plus de 250 institutions financières dans 45 pays. Les solutions numériques d' Azentio ONEBanking permettent aux entreprises, tant dans le secteur des services financiers conventionnels que dans celui des services financiers islamiques, de définir et de redéfinir continuellement et rapidement l'engagement des clients dans l'ensemble des fonctions : prêts, services bancaires centraux, trésorerie et financement du commerce.

Tony Kinnear, PDG d'Azentio, a déclaré : « Cette distinction est pour nous un véritable témoignage de la maturité de la plateforme Azentio ONEBanking pour une adoption par le marché. La reconnaissance de Forrester ajoute à notre crédibilité en tant que fournisseur de technologie qui comprend la valeur que les banques doivent offrir à leurs clients. Par la présente, nous réitérons notre engagement à continuer d'investir dans notre plateforme ouverte de bout en bout afin d'offrir une architecture moderne qui aide nos clients à fournir efficacement des expériences numériques différenciées pour les clients qui accélèrent la croissance et la fidélité. »

À propos d'Azentio Software

Azentio fournit des produits logiciels essentiels aux banques, aux institutions financières islamiques et aux compagnies d'assurance dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Inde. Il fournit également des solutions ERP aux entreprises de taille moyenne.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1978771/Azentio_Logo.jpg

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd