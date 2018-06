Azeus Convene remporte le prix de la solution SaaS d'entreprise de l'année en Europe

Décernés par IT Europa, les prix European IT & Software Excellence Awards, qui en sont à leur dixième édition, récompensent les meilleures pratiques en matière de solutions clients et d'excellence du service offertes par la communauté des fournisseurs et distributeurs.

Azeus Convene est une plateforme et une application pour les réunions numériques qui est utilisée lors des réunions du conseil d'administration et des équipes de direction des organisations. Offrant une excellente sécurité et conçue pour être utilisée aussi facilement qu'une application de téléphone intelligente au quotidien, Convene a gagné beaucoup de popularité auprès des clients d'entreprises dans différents secteurs d'activité, et ce, dans plus de 70 pays, de Tesco PLC à Lafarge.

Grâce à la compatibilité croisée de notre produit, nos clients peuvent travailler de manière harmonieuse sur tous types d'appareils, avant, pendant et après les réunions. Notre chiffrement de documents et nos mesures de sécurité ont quelques longueurs d'avance sur ceux des autres fournisseurs. Nous offrons des options d'hébergement des données sur le cloud ou sur site, ce qui offre le choix aux clients traitant des informations sensibles.

Azeus Convene peut se targuer d'une conception centrée sur le facteur humain, ce qui rend l'administration des réunions moins fastidieuse et élimine le temps consacré à des tâches banales, telles que l'impression et la réorganisation des ensembles de documents pour les conseils.

« Comme on peut s'en douter, le prix de la solution SaaS d'entreprise de l'année est l'une des catégories les plus prisées et il attire un grand nombre de candidatures. Azeus Convene avait présenté un certain nombre de candidatures dans plusieurs catégories, et la qualité et la nature de sa clientèle montraient clairement que l'entreprise avait fait ses preuves, non seulement dans un cas particulier, mais grâce à un engagement à répondre aux besoins des clients, ce qui est la raison d'être des prix. Tout en résolvant certaines exigences fondamentales de l'organisation de réunions, leur solution doit travailler dans un environnement exigeant et de haut niveau, et il était clair qu'Azeus Convene n'avait pas ménagé ses efforts sur la mise en œuvre et qu'elle avait réussi à faire les choses comme il fallait », a expliqué John Garratt, directeur du jury des prix décernés par IT Europa.

En utilisant Convene, tous nos clients ont davantage respecté la durabilité en termes de papier et de déchets générés par l'impression. Tesco économise sur l'impression de 90 000 feuilles de papier par an en moyenne rien qu'au niveau du conseil d'administration. Convene a également aidé les conseils d'administration à mener, à partir du sommet, des initiatives durables qui n'utilisent pas de papier.

« Depuis que nous avons commencé à utiliser Convene, nous n'avons pratiquement passé aucun appel au service d'assistance. Nous avons reçu de bons commentaires sur la convivialité de Convene et sa capacité à remplacer complètement les paquets de documents imprimés, ce qui a été l'un des principaux moteurs de ce choix de fournisseur au départ », a déclaré Chris Spanias, architecte de solutions chez Tesco UK.

L'équipe d'Azeus Convene continue à viser l'excellence tout en garantissant la sécurité et la rentabilité des réunions numériques. Convene est désormais utilisée dans 70 pays du monde entier, dans une large gamme de secteurs d'activité et d'organisations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : azeusconvene.fr, Ornella Fondop, +33-1-86-26-27-36

SOURCE Azeus Convene