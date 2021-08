Azië's Toonaangevende Financiële Dienstenplatform voor Crypto Gewaardeerd op Meer dan $ 1 Miljard -- Twee Jaar Na Oprichting

Matrixport biedt een compleet scala aan financiële crypto-diensten aan, waaronder institutionele bewaring, handelen, leningen, gestructureerde producten en activabeheer aan institutionele en particuliere [1] klanten. In maart 2021 had het bedrijf meer dan $ 10 miljard aan klantenactiva in beheer en bewaring, met een totaal aan maandelijkse transacties voor alle productlijnen van $ 5 miljard.

"Ik geloof altijd dat een open en permissieloos blockchain-ecosysteem de fundering is van een nieuw financieel netwerk waar een groot deel van de wereldbevolking van zal profiteren. Als gevolg daarvan zal er voor honderden biljoenen aan waarde worden gecreëerd, opgeslagen en overgedragen op die nieuwe financiële netwerk," volgens Wu, Medeoprichter & Voorzitter van Matrixport.

Sinds de oprichting in 2019, is het de missie van Matrixport om een one-stop platform voor financiële diensten te zijn. De exponentiële groei is mogelijk gemaakt dankzij robuuste technologische capaciteiten en een innovatief productaanbod, waaronder het eerste valuta-product met twee crypto's. Het bedrijf biedt een uitgebreid pakket aan diensten aan voor verschillende risicoprofielen en rendementsverwachtingen.

"We zijn meer dan een poort naar de crypto-economie. Bij Matrixport vinden zowel institutionele beleggers als particuliere klanten het makkelijker om meer uit hun crypto te halen, naast alleen maar handelen. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om crypto te beleggen en rendement te behalen op een veilige en duurzame manier. Wij geloven dat het zeer belangrijk is om de keuze terug te geven aan onze klanten, met een reeks aan innovatieve crypto-beleggingsproducten," aldus John Ge, Medeoprichter en CEO van, Matrixport.

Met deze financiering wil Matrixport verder investeren in R&D, om het innovatieve productaanbod en de veiligheid verder uit te breiden, en daarnaast de bestaande gebruikerservaring te optimaliseren. De financiële injectie wordt tevens gebruikt om de wereldwijde uitbreiding te ondersteunen, en om licenties te verkrijgen en in andere rechtsgebieden te kunnen opereren. Met de visie van het bedrijf om "Crypto voor iedereen gemakkelijk te maken", zal de uitrol meer gebruikers over de hele wereld in staat stellen om het financiële dienstenplatform voor crypto-valuta te omarmen.

"Naarmate op blockchain gebaseerde digitale activa breder worden gebruikt en geaccepteerd, zijn er nieuwe wegen nodig om rendement te behalen, liquiditeit uit te besteden en crypto-activa als opkomende activaklasse te beheren. Met diepgaande kennis van traditionele financiën en een scherp inzicht in crypto-activa, bevindt Matrixport zich in een goede uitgangspositie om te voldoen aan de toenemende vraag naar dit nieuwe investeringsgebied, voornamelijk aangedreven door de jongere generaties", aldus Adrian Cheng, oprichter van C Ventures en CEO van New World Group.

"Matrixport heeft een enorm intellectueel leiderschap aan de dag gelegd als financieel dienstenplatform voor digitale activa door als eerste een goed samengesteld pakket aan crypto-beleggingen aan te bieden. Matrixport biedt mensen die met crypto zijn opgegroeid, gevanceerde institutionele klanten en, net zo belangrijk, de grote gemeenschap van nieuwe gebruikers die voor het eerst het crypto-avontuur aangaan een robuust en vertrouwd platform", aldus MX Kuok, Managing Partner van K3 Ventures.

"Als vroege investeerder is Dragonfly enthousiast om te zien hoe Matrixport in de opkomende activaklasse blijft groeien en vernieuwen. Het bedrijf bevindt zich in een goede uitgangspositie om een van de meest cruciale platforms voor crypto-adoptie te worden," aldus Feng Bo, Founding Managing Partner van Dragonfly Capital.

[1] Disclaimer: Particulier verwijst naar de klanten in rechtsgebieden waar het verstrekken van crypto-gerelateerde financiële producten aan particuliere klanten niet wettelijk is beperkt of verboden.

Over Matrixport

Matrixport is een van Azië's snelst groeiende financiële dienstenplatforms voor digitale activa. Het bedrijf, dat $ 10 miljard aan activa beheert en in bewaring heeft, biedt one-stop crypto-dienstverlening met een gemiddeld maandelijks transactievolume van meer dan $ 5 miljard. Het productaanbod omvat Cactus Custody™, spot OTC, vast inkomen, gestructureerde producten, leningen en activabeheer.

Met het hoofdkantoor in Singapore, is het Matrixport's missie om crypto gemakkelijk te maken voor iedereen, met als motto: "Haal Meer Uit Je Crypto". Het bedrijf heeft licenties in Hong Kong en Zwitserland, met meer dan 220 medewerkers die zowel instituten als particuliere beleggers in Azië en Europa bedienen. Kijk voor meer informatie op www.matrixport.com.

