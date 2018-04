Azul apresenta novos uniformes na passarela do Veste Rio 2018

Além de atender as necessidades da rotina de trabalho, o que proporcionará mais conforto aos Tripulantes, o foco dos novos uniformes é reforçar a identidade da Azul. "Nossos uniformes passaram por uma revisão para deixar as peças mais modernas, já que o projeto é completamente atemporal e segue um conceito muito elegante", afirma Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul.

"Lançamos pontos de luz em cada peça de roupa utilizada pelos pilotos, comissários, agentes de aeroporto, da Azul Viagens e da Azul Cargo Express, e técnicos de manutenção para celebrar esse momento tão importante da companhia", diz Tereza. No caso dos aeronautas, as novidades estão em detalhes que exploram as nuances do céu. A estilista explica que, para os icônicos lenços e vestido das comissárias, foi utilizada a técnica de aquarela livre para representar o amanhecer e o horizonte na altura das nuvens.

Já no uniforme dos times de solo as novidades utilizam a marca da Azul como inspiração. Os agentes de solo ganham uma gravata mais moderna, com corte slim e um grafismo que remete à marca da Azul. Já no conjunto das agentes, o lenço é a peça que ganhou nova identidade, com um novo tecido, estampa e formato. Para quem está na manutenção, a preocupação foi em trazer para esses profissionais o máximo de conforto e segurança.

Para os agentes de Cargas, o objetivo é traduzir nas peças de roupa todo o dinamismo que essa unidade de negócios representa. Já o estilo da Azul Viagens tem o design mais leve e casual para se comunicar melhor com quem está procurando por uma viagem turística.

"Estamos muito felizes com o resultado final. Revisitamos detalhes importantes do projeto sem perder o glamour e elegância das peças. Tenho certeza que nossos Tripulantes adorarão as novidades e nossos Clientes ficarão ainda mais encantados ao verem nossos Tripulantes em solo ou no ar", finaliza Claudia.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 739 voos diários e 105 destinos. Com uma frota operacional de 120 aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a Companhia possui 207 rotas em março de 2018. Neste ano, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e em 2017, foi eleita a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.

