Azul Cargo Express alcança marca de 200 lojas

Em busca de fortalecer o alcance da marca e ampliar as oportunidades econômicas, a Azul Cargo Express já inaugurou 20 lojas apenas neste ano. Com isso, os Clientes que buscam as lojas da rede contam com a conveniência da malha aérea da Azul, a maior e mais abrangente do país, para enviar ou receber produtos com maior rapidez e eficiência.

A diretora da Azul Cargo Express, Izabel Reis, destaca o diferencial do serviço oferecido pela unidade de negócios da companhia e ressalta que a inauguração em Maceió dá início a um novo plano da empresa no país.

"Sentimos a necessidade de abrir uma nova loja em Maceió para atender a demanda de quem precisavam se deslocar até o aeroporto. Nossa intenção é continuar investindo na inauguração de novas unidades nas capitais e em cidades aonde não chegamos ainda, para proporcionar mais conforto e comodidade aos nossos Clientes. Queremos fortalecer nossa presença, atendendo ao maior número possível de municípios com o nosso serviço porta a porta, que não se limita ao aeroporto, mas é feito diretamente no destino solicitado pelo Cliente", afirma Izabel.

Relações com a Imprensa

Tel.: +55 11 4831 1245

Cel.:+55 11 98196 1035

imprensa@voeazul.com.br

FONTE Azul Cargo Express

SOURCE Azul Cargo Express