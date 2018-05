Azul é a companhia aérea mais bem avaliada em ranking de satisfação dos Clientes

Entre janeiro e março deste ano, a Azul solucionou 74,1% das pouco mais de mil queixas cadastradas pelos Clientes da companhia. A porcentagem foi a melhor entre as quatro maiores empresas do setor – a segunda colocada registrou quatro pontos percentuais a menos. O prazo médio de resposta da companhia, após a abertura de uma ocorrência no consumidor.gov, também foi o menor na comparação com as demais aéreas do país: três dias, o que representa metade da média geral.

O Vice-Presidente de Pessoas e Clientes da Azul, Jason Ward, afirma que os números da Anac são reflexo de uma reformulação na metodologia de atendimento aos Clientes.

"A maior paixão da Azul são os nossos Clientes. Desde o fim do ano passado, modificamos os processos, demos mais autonomia para a área operacional de atendimento ao Cliente e integramos as diversas áreas da empresa. Com um trabalho dedicado, passamos a solucionar as tratativas logo no primeiro contato. Estamos diante de desafios diários, sabemos que ainda temos muito o que fazer e vamos continuar melhorando a integração e os resultados", ressalta Ward.

Como resultado da reformulação nos processos, o índice de satisfação dos Clientes da Azul chegou a 3,2, consolidando a empresa como a única do setor a registrar mais de três pontos, em uma escala de um a cinco.

