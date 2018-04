Azul é eleita mais uma vez como Melhor Companhia Aérea

SÃO PAULO, 13 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Azul fechou a semana com seis novos e importantes prêmios. Eleita por milhões de viajantes, a Azul é campeã em diversas categorias do TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2018. Além de ter vencido como a Melhor Companhia Aérea da América Latina pelo segundo ano consecutivo, a empresa recebeu dois prêmios inéditos: os de Melhor Classe Executiva e Melhor Classe Econômica da América Latina. No ranking, a Azul aparece como a única companhia da América Latina a figurar entre as dez melhores empresas do mundo. Pela nona vez consecutiva, a Azul também recebeu nesta semana o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Brasil pelo prêmio TOP Aviesp durante a 40ª edição da Aviesp – Feira de Turismo do Interior de São Paulo