Azul tem operação mais eficiente do país, de acordo com Ministério dos Transportes

Pela companhia, os Clientes aguardam menos pela restituição de bagagem, já que a Azul detém o menor tempo médio da restituição da última mala. A segunda aérea com menor tempo requer quase dois minutos a mais para cumprir os mesmos procedimentos. Desde que o relatório sobre as empresas aéreas começou a ser construído, em 2015, a Azul tem conquistado o primeiro lugar nas operações de check-in. A rapidez e a eficiência no balcão, além de outros canais de atendimento, como o aplicativo e o web check-in, contribuem para os bons resultados.

Para a diretora de aeroportos da Azul, Elisabete Antunes, a preocupação da empresa em simplificar a gestão dos processos e a dedicação dos Times de aeroportos fizeram a diferença no resultado divulgado pelo Ministério.

"A Azul investe em mecanismos para facilitar a vida de nosso Cliente. Nós trabalhamos em conjunto com outros setores da empresa para pensar em como reduzir o tempo que a pessoa aguarda para passar por todos os procedimentos até o embarque e o desembarque do avião. Mas o fator humano também é fundamental nesse processo. Não posso deixar de mencionar os esforços diários de nossos Tripulantes em cada aeroporto, são eles que cumprem à risca a missão de servir. Com o melhor Time, podemos tornar a experiência do Cliente Azul ainda mais agradável e conveniente", destaca Elisabete.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 739 voos diários e 106 destinos. Com uma frota operacional de 120 aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a Companhia possui 206 rotas em março de 2018. Neste ano, a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e em 2017, foi eleita a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.

