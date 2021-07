Azura, une société d'investissement mondiale, poursuit son expansion avec l'ouverture du bureau de Genève

Premier gestionnaire de portefeuille en Suisse romande agréé par la FINMA et contrôlé par un organisme de surveillance

MONACO et LONDRES, 2 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Azura, un bureau d'investissement mondial au service des entrepreneurs très fortunés (UHNW, « Ultra-High Net Worth ») et des bureaux de gestion de patrimoine d'une seule famille (« Single-Family Offices »), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Genève, en Suisse, pour soutenir la croissance des entreprises et mieux servir sa clientèle internationale. L'entreprise est la première société à recevoir une licence FINMA contrôlée par un organisme de surveillance en Suisse romande et l'une des trois entreprises dans le pays.

Le bureau de Genève est sis à l'adresse suivante : Longemalle 2-4. Il sera dirigé par Frederic Turrettini, qui rejoint Azura en tant qu'associé et sera soutenu par une nouvelle équipe. Dans le cadre de ses fonctions, Frederic Turrettini sera responsable du développement de la présence suisse d'Azura, qui est une position stratégique pour la présence mondiale de l'entreprise.

Genève est le quatrième bureau d'Azura dans le monde, après les bureaux de Londres, Monaco et Singapour, déjà en place. Ce nouveau centre d'activité étendra l'offre mondiale de solutions d'Azura en matière de gestion d'investissements, de solutions de gestion de patrimoine privées et d'opportunités stratégiques, ce qui donnera accès à des opportunités d'investissement exclusives aux entrepreneurs et aux bureaux de gestion de patrimoine d'une seule famille. Le bureau offrira également des opportunités de croissance aux banquiers de l'entreprise, permettant à ceux-ci d'être au service de leurs clients et de mieux répondre à leurs besoins.

« Dans le cadre de notre objectif de création d'une communauté mondiale pour que les entrepreneurs UHNW et les bureaux de gestion de patrimoine d'une seule famille en vue puissent accéder à des solutions d'investissement innovantes et établir des relations de confiance, Genève représente un capital financier important pour notre clientèle », a déclaré Ali Jamal, PDG et fondateur d'Azura. « Le bassin de talents, le capital intellectuel et le cadre réglementaire de la Suisse font de la région un lieu privilégié pour les entreprises de gestion de patrimoine. En tant que l'une des premières entreprises indépendantes à opérer dans le pays sous cette licence de la FINMA, nous sommes ravis de préparer le terrain pour quelque chose de nouveau. »

« Nous observons de nombreux changements au sein des grandes institutions financières, surtout après la pandémie de COVID-19, ce qui crée la nécessité pour les entreprises indépendantes d'offrir un accès à des solutions d'investissement », a déclaré Frederic Turrettini, associé. « Nous y avons vu une opportunité. Je suis ravi de rejoindre Azura, dont la plateforme indépendante et l'équipe diversifiée nous permettront d'atteindre notre objectif commun, qui est d'établir des relations durables avec nos clients en mettant l'accent sur l'excellence. »

Frederic Turrettini peut faire valoir près de trois décennies d'expérience, à l'échelle mondiale, en matière de conseil auprès de clients UHNW et de bureaux de gestion de patrimoine d'une seule famille. Avant de rejoindre Azura, Frederic Turrettini travaillait chez Crédit Suisse, où il a été directeur de l'activité UHNW pour la Suisse romande et directeur adjoint de l'activité UHNW pour la Suisse.

Pour Azura, cette arrivée représente l'initiative la plus récente d'une série de projets en faveur de la croissance de l'entreprise depuis sa fondation en juin 2019. Plus tôt ce mois-ci, l'entreprise a embauché les associés Robert Agnew, ancien directeur général de High Growth Founders and Investors chez Barclays Private Bank, et Rahul Ahuja, qui a passé 12 ans dans le secteur de gestion d'actifs d'Aviva PLC, au bureau de Londres de la société.

En moins de deux ans, l'entreprise a mis sur pied quatre bureaux. Elle a en outre pratiquement triplé la taille de son équipe et multiplié ses revenus par 4,5 entre 2019 et 2020. Azura continuera d'explorer de nouvelles opportunités pour le développement futur de son offre mondiale.

À propos d'Azura

Azura est un bureau d'investissement mondial qui fournit aux entrepreneurs UHNW et aux bureaux de gestion de patrimoine pour une seule famille des solutions de gestion de patrimoine, de conseil en investissement et de banque d'investissement, supervisant environ 2,5 milliards de dollars en actifs clients à l'échelle mondiale, dont 1,5 milliard de dollars sous forme de conseils et 1 milliard de dollars mis en place au 30 juin 2021. Créé en juin 2019, Azura est un partenariat mondial qui a été fondé dans le but d'établir des relations durables, une priorité absolue étant accordée à l'indépendance, à l'excellence et au leadership via une approche holistique et mondiale centrée sur le client.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.Azura.com .

