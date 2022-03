B Lab global anuncia Eleanor Allen como nova executiva-chefe acelerando a missão de fazer dos negócios uma força para o bem

A nomeação de Eleanor promove o trabalho da organização sem fins lucrativos na construção de uma economia orientada para as partes interessadas

NOVA YORK, 10 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O B Lab, uma rede global de organizações que transformam o sistema econômico, anunciou hoje a nomeação de Eleanor Allen como nova executiva-chefe. Eleanor é uma líder de negócios com experiência nos setores público e privado, e traz uma riqueza de conhecimento e compreensão do trabalho de impacto global. Esta nomeação marca um momento fundamental para o B Lab e o movimento Empresas B (B Corp), uma vez que ele transfere o poder e constrói um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para todas as pessoas e para o planeta.

"As empresas desempenham um papel essencial no enfrentamento das crises sociais e ambientais que estão aumentando em todo o mundo e, como resultado, o trabalho do B Lab nunca foi tão crítico", disse Eleanor. "Estou empenhada nesta nova função de suportar e mobilizar empresas que reconhecem que lucro e propósito podem ser alcançados em conjunto."

Como executiva-chefe, Eleanor impulsionará as prioridades estratégicas do B Lab, como o desenvolvimento dos padrões para Empresas B, a promoção de políticas inclusivas em todo o mundo e o incentivo de parcerias inovadoras para atender ao interesse sem precedentes sobre o movimento Empresas B.

Segundo Andrew Kassoy e Bart Houlahan, cofundadores do B Lab, que permanecerão como membros do conselho da organização e consultores seniores da executiva-chefe, "Eleanor é uma verdadeira líder dedicada com capacidade comprovada em equilibrar empatia, curiosidade e inclusão com agilidade e capacidade de decisão. Estamos entusiasmados que ela tenha escolhido o movimento Empresas B para agregar sua extraordinária experiência global."

Sobre o B Lab: o B Lab está transformando a economia global para beneficiar todas as pessoas, comunidades e o planeta. Líder em mudança de sistemas econômicos, nossa rede global cria padrões, políticas, ferramentas e programas para empresas, e certificamos as empresas, conhecidas como Empresas B, que estão liderando o caminho. Até o momento, nossa comunidade inclui 400 mil trabalhadores em mais de 4.700 Empresas B em 78 países e 155 setores, e mais de 150 mil empresas gerenciam seu impacto com a Avaliação de Impacto B e com o SDG Action Manager (gerenciador de ações ODS). O B Lab criou e liderou esforços para aprovar mais de 50 estatutos corporativos em todo o mundo que permitem a governança das partes interessadas, com mais de dez mil empresas utilizando a estrutura legal. Para saber mais e participar do movimento, acesse www.bcorporation.net.

