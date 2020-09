Babbel implementa podcasts vencedores do IELA-Awards em seu aplicativo de idiomas

Os podcasts mono e bilíngues da Babbel estão disponíveis para estudantes de inglês, espanhol, francês e italiano.

Vencedores do IELA-Awards 2020, os podcasts já contam com mais de 1 milhão de downloads.

Disponíveis também no Spotify e no Apple Podcasts.

BERLIM, 22 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Babbel, o aplicativo de idiomas líder na Europa, está lançando a integração de novos e já premiados podcasts em seus cursos. A inserção do conteúdo de áudio diretamente no app cria uma experiência única e apoia o desejo dos usuários de continuarem aprendendo mesmo quando estão fazendo outras coisas.

Os podcasts complementam o conteúdo existente do curso interativo para aprofundar a experiência de aprendizado. A série de podcasts, que já tem mais de 1 milhão de downloads e acaba de ser implementada no produto, está disponível para estudantes de italiano, espanhol, inglês e francês. São 70 episódios e mais de 50 horas de conteúdo em podcasts mono e bilíngues adequados para iniciantes e intermediário-avançado.

Este ano, a série de podcasts da Babbel ganhou o IELA-Awards (Prêmio Internacional em e-Learning), que reconhece as melhores criações em educação on-line.

Apoio à conversação real e ao aprendizado em qualquer lugar

A Babbel procura inovar sempre que constata certas necessidades de seus usuários. Dessa vez, a integração dos podcasts no aplicativo apoia as necessidades dos estudantes de ouvir como falantes nativos se comunicam, além de possibilitar o aprendizado enquanto se realiza outras atividades. O objetivo final é levar os alunos para fora do aplicativo – em conversas da vida real. E tem funcionado: 73% dos assinantes da Babbel afirmam sentir-se confiantes em conversas simples após apenas 5 horas de estudo.

"Com o podcast no aplicativo, estamos reagindo ao feedback sobre duas das principais necessidades dos usuários: treinar a escuta em preparação para conversações da vida real e a flexibilidade de aprender um novo idioma enquanto são realizadas outras atividades, para se aproveitar ao máximo o tempo disponível. Além de garantirmos o melhor conteúdo linguístico possível, criamos situações virtuais divertidas, mas que também trazem informações culturais e históricas de outros países. Assim, estabelecemos uma conexão mais profunda entre a língua e o estudante para que ele entenda, não só o idioma, mas um novo ambiente sociocultural", comenta Geoff Stead, Diretor Executivo de Produto da Babbel.

Benefícios de aprender com podcasts

Variedade de temas e idiomas:

Até o momento,há dez podcasts com dezenas de episódios cada um. O mais baixado, de A-Zero-To-A-Hero (em inglês e espanhol), é sobre a jornada de aprendizagem de uma inglesa que está começando a aprender espanhol. Já Palabras Brabas (apenas em espanhol) traz conversas espirituosas dos linguistas Paula (Espanha) e David (Colombia) sobre gramática e vocabulário. A lista de podcast completa pode ser acessada aqui: https://pt.babbel.com/podcasts .

Mobilidade e flexibilidade:

Os podcasts são livres de publicidade e podem ser reproduzidos a qualquer momento e em qualquer lugar: no carro, no transporte público, enquanto você limpa a casa ou cozinha, durante a corrida. Agora são inúmeros os momentos possíveis de aprendizado.

Construção da autoconfiança:

A Babbel oferece aos alunos um espaço de aprendizado confortável para ouvir conversas da vida real. A possibilidade de ouvir falantes nativos usando seu próprio idioma nas conversas dá aos usuários Babbel a confiança que eles precisam para sair do aplicativo e tentar se comunicar no idioma que estão aprendendo.

Métodos de aprendizado usados nos podcasts

Vários métodos de aprendizado são combinados para oferecer a melhor solução possível. Naqueles com formatos de entrevista, o foco está nos aspectos de ensino: os alunos podem ouvir conversas entre professores e alunos nativos. Este é o método ideal para iniciantes. Histórias e conversas são vinculadas a um contexto cultural para que os ouvintes se aproximem e compreendam mais profundamente a cultura do idioma. Ouvir anedotas e certas narrativas na língua que se está aprendendo faz com que os estudantes assimilem o contexto e a pronúncia mais rapidamente. Alguns podcasts também funcionam como um "coach" para o processo de aprendizagem – onde linguistas dão dicas e explicam conceitos.

Sobre a Babbel

Babbel é impulsionada por uma missão: todos aprendendo idiomas. Isso significa criar produtos que ajudam as pessoas a se conectarem e se comunicarem entre culturas. Babbel , Babbel Travel e Babbel for Business se concentram no uso de um novo idioma no mundo real, em situações reais, com pessoas reais. E funciona: estudos com pesquisadores da Universidade de Yale, da Universidade da Cidade de Nova York e da Universidade Estadual de Michigan comprovaram que o app faz com que os usuários falem com confiança.

O segredo é a combinação de humanidade e tecnologia. Mais de 60.000 lições em 14 idiomas são criadas manualmente por mais de 150 linguistas. O comportamento do usuários é analisado continuamente para moldar e ajustar a experiência do estudante. Assim, o produto está sob constante adaptação de seu conteúdo interativo e podcasts.

Como a Babbel é para todos, sua equipe é tão diversa quanto o seu conteúdo. De Berlim e Nova York, 750 profissionais de mais de 60 nacionalidades criam uma conexão verdadeira com milhões de assinantes pagantes em todo o mundo. Isso é o que faz da Babbel o aplicativo de idiomas mais lucrativo do mundo.

