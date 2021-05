Babel Finance consegue US$ 40 milhões em rodada de investimento Série A de investidores globais em meio ao aumento da demanda por serviços financeiros baseados em criptomoedas

HONG KONG, 10 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Babel Finance, provedora líder global de serviços financeiros baseados em criptomoedas, anunciou hoje a conclusão de sua captação estratégica de recursos Série A de US$ 40 milhões. A rodada foi liderada pela Zoo Capital, Sequoia Capital China, Dragonfly Capital, BAI Capital and Bertelsmann e Tiger Global Management, além da continuidade da participação dos investidores existentes.

Essa rodada de financiamento estratégico demonstra que a Babel Finance é muito requisitada pelos principais investidores globais em capital de risco e capital privado, assim como escritórios familiares. Essas instituições têm origens variadas e abrangem recursos de mercados de capitais na Ásia, América do Norte e Europa.

"A aliança com nossos novos investidores provenientes do financiamento tradicional é uma etapa fundamental para oferecermos produtos mais inovadores, fortalecermos os controles de conformidade e, por fim, fornecermos um conjunto completo de serviços confiáveis para atender à crescente demanda de investidores convencionais que desejam adicionar ativos baseados em criptomoedas a seu portfólio", disse Flex Yang, CEO da Babel Finance.

O sucesso da Babel Finance em conquistar o reconhecimento dos investidores globais por meio dessa rodada de captação de recursos foi, em grande parte, graças a seu rápido crescimento e desempenho resiliente por meio de ciclos de mercado desde o início. Em fevereiro de 2021, a Babel Finance atendeu a mais de 500 clientes institucionais, e seu negócio de empréstimo de criptomoedas atingiu um saldo excepcional de US$ 2 bilhões (em criptomoedas). Combinando inovação financeira com gestão prudente de riscos, a empresa emergiu como um dos maiores players derivados de criptomoedas com um volume mensal de negociações de US$ 8 bilhões.

"A Babel Finance pretende se tornar uma potência mundial em escala e largura de banda no setor que corresponda a nosso DCG de contrapartida nos Estados Unidos. Dando continuidade ao ritmo do ano passado, o crescimento da Babel será impulsionado ainda mais por financiamentos, investimentos, fusões e aquisições e parcerias estratégicas com investidores que sejam alinhados com nossa visão", disse Del Wang, cofundador da Babel Finance.

Esse investimento marca uma estreia no setor de serviços financeiros baseados em criptomoedas da Ásia para a Zoo Capital, BAI Capital e Tiger Global Management. Também sinaliza a confiança e o reconhecimento crescentes do desenvolvimento futuro do setor na região.

"Temos o prazer de fazer parceria com a Babel Finance, e esse investimento marca a primeira iniciativa da Zoo Capital no setor de criptomoedas. Acredito que nossa rede mundial e experiência fornecerão um apoio valioso para a Babel Finance construir uma porta de entrada sofisticada para o mercado tradicional", disse Bowen Wang, diretor de serviços criptográficos da Zoo Capital, o único fundo de risco em estágio inicial da Boyu Capital.

"A BAI se concentra em investir em líderes de setores emergentes, e os serviços financeiros baseados em criptomoedas é um setor importante sob nossa cobertura Fintech. A Babel Finance é claramente uma aposta vencedora para nós, conforme apresentado por seu forte conhecimento de mercado, inovação financeira e gestão de riscos", disse Annabelle Long, fundadora e sócia-gerente da BAI Capital. A BAI Capital é o primeiro investidor em capital de risco de várias fintechs unicórnios asiáticas, incluindo Linklogis, Lexin e Yixin.

Olhando para o futuro, a Babel Finance está comprometida em atender a investidores tradicionais, oferecendo produtos financeiros baseados em criptomoedas de acordo com seus respectivos regimes de conformidade. Para atender melhor aos requisitos institucionais, a empresa dedicou recursos significativos à conformidade global, incluindo a solicitação de licenças relevantes na América do Norte, Europa e Ásia. Todo esse esforço é para liderar as melhores práticas que suportem um ambiente em conformidade com criptomoedas. Em conjunto com os líderes mundiais do setor, a Babel Finance está trabalhando proativamente com as autoridades reguladoras em diferentes jurisdições para definir as melhores práticas de conformidade.

"Alavancando os recursos de nossos novos investidores, continuaremos a investir fortemente em conformidade, infraestrutura tecnológica e aquisição de talentos, incluindo parcerias de canais e fusões e aquisições selecionadas. Com uma participação institucional cada vez maior, a Babel Finance está preparada para suprir os mercados de criptomoedas oriental e ocidental, oferecendo os melhores serviços financeiros baseados em criptomoedas", disse Yulong Liu, sócio e diretor de parcerias globais da Babel Finance.

"A Babel Finance tem o objetivo ambicioso de construir uma infraestrutura financeira robusta para o setor de criptomoedas, que acompanhe a tendência em evolução para a institucionalização desse setor. Estamos confiantes em seu potencial de se tornar uma líder internacional", disse Bo Feng, sócio-gerente da Dragonfly Capital.

Fundada em 2018, a Babel Finance é uma das maiores provedoras de serviços financeiros baseados em criptomoedas do mundo, oferecendo empréstimos em criptomoedas, gestão de ativos e financiamento de primeira linha para instituições e investidores qualificados em todo o mundo.

