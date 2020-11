Baby Pass investe mais de 1 milhão em recursos e cresce durante a pandemia, expandindo para mais de 10 cidades

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Baby Pass é uma startup focada no transporte de crianças por aplicativo, fundada a cerca de três anos observou uma oportunidade de crescer durante o período de recessão econômica. Seus fundadores decidiram investir mais de 1 milhão, ofertando novidades dentro da plataforma e como resultado, tiveram um aumento de cerca de 60% no faturamento entre agosto e outubro de 2020.

A nova versão do aplicativo, agora, conta com as ferramentas de corrida imediata e corrida agendada, ou seja, você pode escolher a data e hora que vai precisar de um motorista, agendar a viagem pelo app e pronto, o carro estará lá no período agendado.

E os usuários assíduos da Baby Pass já podem comemorar, afinal, os planos de assinatura de corridas também entraram para a cartela de novidades. Ao adquirir um dos planos, o cliente além de pagar mais barato, terá um serviço completamente exclusivo, afinal, todas as viagens serão feitas pela mesma motorista.

Outro serviço implantado durante a pandemia, é o marketplace integrado ao aplicativo. O passageiro poderá acessar o menu "Babypass Shop" e cairá diretamente na loja interativa. A bordo de uma viagem, você poderá realizar compras de brinquedos, acessórios adultos ou infantis, cosméticos e muito mais.

Por fim, os sócios identificaram uma oportunidade para expansão por meio do modelo de microfranquia digital e agora, o serviço, está disponível em mais 10 cidades além de Rio de Janeiro e São Paulo. Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Guarulhos, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Vitória, Uberlândia e Juiz de Fora já contam com os serviços do "uber para crianças".

Sobre a Baby Pass

Fundado em 2018 com o intuito de tornar viagens à lazer ou compromissos menos difíceis para os pais, a Baby Pass é o primeiro aplicativo de mobilidade específico para o transporte de crianças com seus responsáveis ou somente mulheres passageiras.

O serviço está disponível em 12 cidades brasileiras e permite que mães e pais possam solicitar viagens de carros particulares onde todos os veículos são dirigidos por mulheres e possuem cadeirinha para crianças de 0 a 4 anos e banco levantado para crianças de 5 a 7 anos.

Baixe aqui o aplicativo da Baby Pass para Android

Baixe aqui o aplicativo da Baby Pass para IOS

Dirija com a Baby Pass

