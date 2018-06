Babylon AI atteint un niveau de précision dans le diagnostic médical équivalent à celui des médecins humains, une première mondiale dans le domaine de la santé

Babylon Health a annoncé cette première mondiale ce soir lors d'une présentation diffusée en direct depuis le Royal College of Physicians de Londres. L'AI de l'entreprise, au travers d'une série de tests approfondis (y compris l'utilisation de certaines sections de l'examen du MRCGP), a démontré sa capacité à fournir des conseils en matière de santé comparables à ceux des cliniciens praticiens[1].

L'examen MRCGP est l'examen de fin d'études pour les médecins généralistes stagiaires, organisé par le Royal College of General Practitioners (RCGP). Les médecins généralistes stagiaires qui réussissent cette évaluation sont réputés avoir démontré leur compétence et leurs aptitudes cliniques à un niveau suffisamment élevé pour leur permettre d'exercer la médecine dans un cabinet indépendant.

L'un des éléments clés de cet examen consiste à mesurer la capacité de diagnostic d'un médecin.

1. Pour des raisons réglementaires, Babylon fournit des information médicales, plutôt qu'un diagnostic. Les tests effectués utilisent les examens diagnostiques passés par les médecins comme référence en terme de précision. Cependant, le service d'AI de Babylone reste un service d'information, et non de diagnostic médical.

Babylon s'est servi d'un échantillon représentatif de questions tirées de sources publiques RCGP pour tester les compétences diagnostiques de son AI [2], ainsi que de documents de préparation aux examens publiés de façon indépendante, et les a comparés avec le programme d'études RCGP actuel afin de s'assurer que leur formulation ressemble le plus possible aux véritables questions du MRCGP.

Au cours des cinq dernières années, la note de passage moyenne pour les médecins était de 72 %[3].À sa première tentative, l'AI de Babylon a obtenu un score de 81 %. Comme l'AI continue d'apprendre et d'accumuler des connaissances, Babylon s'attend à ce que les tests subséquents produisent des améliorations significatives en termes de résultats.

Aussi importants que soient les examens, les médecins restent confrontés, dans leur pratique quotidienne, à un éventail beaucoup plus large de maladies et d'affections. Par conséquent, pour tester plus avant les capacités de l'AI, l'équipe de Babylon, composée de scientifiques, de cliniciens et d'ingénieurs, a ensuite collaboré avec le Royal College of Physicians, le Dr Megan Mahoney (responsable des soins primaires généraux, division des soins primaires et de la santé de la population à Stanford University) et le Dr Arnold DoRosario (administrateur en chef de la santé de la population, Yale New Haven Health) pour tester l'AI de Babylon en la mesurant à sept médecins généralistes hautement expérimentés pour tenter de diagnostiquer 100 ensembles de symptômes, ou « vignettes », conçus de façon indépendante.

L'AI de Babylon a obtenu un score de 80 % en matière de précision de diagnostic, tandis que les sept médecins testés ont obtenu des scores de précision allant de 64 a 94 %.

Lorsqu'on l'évaluait par rapport aux affections les plus fréquentes en médecine généraliste, l'exactitude de l'AI s'élevait même à 98 %. À titre de comparaison, lorsque l'équipe de recherche de Babylon a évalué des cliniciens expérimentés en utilisant la même mesure, leur taux de précision variait de 52 à 99 %.

2. Comme le RCGP ne publie pas d'annales des examens antérieurs, Babylone a utilisé des exemples de questions lors de la préparation à l'examen d'AI et des tests. Certaines questions ont été obtenues directement auprès du College, d'autres sont des ressources accessibles au public (qui sont toutes référencées).

3. La note de passage moyenne au CSA obtenue par les médecins généralistes stagiaires a été calculée à l'aide des résultats d'examen RCGP accessibles au public pour la période 2012-2017.

Fait particulièrement important, le taux de sécurité des diagnostics effectués par AI était de 97 %. Cela constitue une amélioration significative comparé aux diagnostics effectués par les médecins humains, dont le taux de sécurité moyen s'élève à 93,1 %.

Le Dr Ali Parsa, fondateur et PDG de Babylone, a déclaré au sujet de l'annonce de ce soir : « L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il existe actuellement une pénurie de plus de 5 millions de médecins dans le monde, ce qui laisse plus de la moitié de la population mondiale sans accès aux services de santé les plus élémentaires. Même dans les pays riches, les soins primaires deviennent de plus en plus inabordables et incommodes, souvent avec des temps d'attente qui les rendent difficilement accessibles à tous. Les dernières percées en matière d'intelligence artificielle de Babylon montrent qu'il est possible pour n'importe qui, indépendamment de son lieu de vie, de son niveau économique ou de ses circonstances, d'avoir accès gratuitement à des conseils de santé comparables à ceux des meilleurs cliniciens praticiens.

« Les résultats de ce soir illustrent clairement comment les services de santé augmentés par AI peuvent réduire le fardeau qui pèse sur les systèmes de santé du monde entier. Notre mission est de mettre des services de santé accessibles et abordables entre les mains de chaque individu sur terre. Ces résultats marquants font franchir à l'humanité un pas important vers un monde où plus personne ne se verra refuser des conseils de santé sûrs et précis ».

Le document de recherche de Babylon, intitulé Evaluation of AI Powered Symptom Checker, (Évaluation du vérificateur de symptômes optimisé par AI), peut être téléchargé depuis le site Web de l'entreprise et sera disponible dans les jours à venir surArXiv.com.

