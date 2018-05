Bachmann & Welser Capital Group oferece monetização de instrumentos bancários

LONDRES, 7 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Bachmann & Welser Capital tem sua própria instalação de monetização e trabalha com os principais parceiros, como bancos mundiais de alto nível, para monetizar instrumentos para clientes do mundo todo. A empresa também pode avaliar a monetização de instrumentos bancários emitidos por todas as instituições ou bancos.

Para monetizar um instrumento bancário como uma garantia bancária (GB) ou uma carta de crédito stand-by (CCSB), o cliente deve ser proprietário ou estar em posse do instrumento, que deve ser verificado antes do processo.

A monetização de instrumentos bancários (GB ou CCSB) é o processo de liquidação do instrumento bancário válido ao convertê-lo em moeda corrente = dinheiro.

A monetização pode ser concluída por meio de um crédito sem regresso (sem reembolso) ou com regresso (termos acordados de reembolso do empréstimo).

Ambas opções contam com um LTV (loan to value – relação entre o valor do empréstimo e o valor do bem), fornecido quando as negociações e a conformidade começam.

Não há um "modelo pronto" de monetização de instrumentos bancários, pois há vários fatores que devem ser levados em consideração, como:

A classificação dos bancos em que o instrumento foi emitido.

A classificação e jurisdição dos bancos recebedores.

A viabilidade do projeto.

Se será um pagamento ou negociação direto(a).

O valor nominal dos instrumentos bancários.

A monetização de instrumentos bancários é uma forma poderosa de arrecadar fundos para projetos; portanto, todas as nossas soluções de monetização requerem uma breve visão geral do projeto para fins de conformidade. Após a conclusão da conformidade em sua totalidade, o LTV será fornecido aos clientes com base nas informações apresentadas.

Podemos monetizar instrumentos adquiridos e arrendados , e os instrumentos arrendados terão um LTV mais baixo.

Oferecemos pagamentos diretos em dinheiro pela monetização, ou podemos fazer pagamentos parciais e utilizar o saldo dos fundos para introduzir clientes nas plataformas de negociação.

Caso o cliente tenha um instrumento bancário ou deseje obter um instrumento bancário como uma CCSB ou GB para fins de financiamento, entre em contato com a nossa equipe, DE PREFERÊNCIA antes que o cliente emita um instrumento para ver se podemos monetizar o instrumento bancário. Muitos clientes com os quais falamos terminam com um instrumento bancário em relação ao qual nada pode ser feito. Isso ocorre devido à falta de orientação por parte dos bancos ou das instituições financeiras que emitem o instrumento bancário.

Ao entrar em contato com nossa equipe antes de obter a CCSB ou GB, o cliente pode ficar tranquilo ao saber que o instrumento bancário emitido poderá ser monetizado.

Para obter mais informações, acesse: http://www.bachmannwelser.com/

Para consultas sobre monetização, entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail: enquiries@bachmannwelser.com ou pelo telefone +44(0)131-357-0361

