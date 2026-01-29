Bahamas Grid Company informa nuevas mejoras de confiabilidad a medida que se acerca la finalización del proyecto de actualización de la red fundamental

NASSAU, Bahamas, 29 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Bahamas Grid Company (BGC) anunció hoy mejoras significativas en la confiabilidad de la red en New Providence como resultado de su Proyecto Fundacional de Actualización de la Red. Los datos de confiabilidad de fin de año 2025 confirman que la iniciativa de actualización en curso de $ 130 millones ya ha reducido las interrupciones, mejorado la calidad del servicio y brindado beneficios tangibles a los clientes, ya que se espera que se complete a fines de abril.

El análisis de confiabilidad que compara el rendimiento de la red en 2025 con los datos históricos (rendimiento promedio de 2020–2024) ha mostrado una mejora muy significativa en el rendimiento de la red en New Providence, que abarca la confiabilidad diaria, así como la resiliencia frente a los principales eventos climáticos (es decir, tormentas tropicales o más fuertes). Incluyendo los días de eventos climáticos importantes, 2025 vio una impresionante reducción del 45 % en la frecuencia de interrupciones (SAIFI) y una reducción del 35 % en la duración de las interrupciones (SAIDI). La confiabilidad diaria mejoró aún más, ya que 2025 vio una reducción del 47 % en la frecuencia de interrupciones y una reducción del 46 % en la duración de las interrupciones en comparación con años anteriores.

Estas ganancias reflejan el impacto de las actualizaciones de infraestructura específicas y el despliegue de tecnologías de red inteligente introducidas como parte del Proyecto de Actualización de la Red Básica.

Específicamente, desde la instalación a finales de 2024, los dispositivos inteligentes IntelliRupter han mitigado 47 interrupciones a nivel de interruptor, evitando 25.827 interrupciones de clientes, y se estima que la capacidad de cierre automático de los dispositivos ha evitado 185 interrupciones adicionales, lo que podría haber resultado en 205.000 interrupciones de clientes. Además, los clientes directamente posteriores a IntelliRupters han experimentado una reducción del 87,4 % en la frecuencia de interrupciones.

Métricas adicionales y tiempo del proyecto Foundational Grid

Desde la actualización del proyecto anterior de BGC en el otoño de 2025, los hitos de construcción continúan cumpliéndose para el Proyecto de actualización de la red fundamental:

Se han instalado 193 nuevos postes de acero, que reemplazan la infraestructura de madera envejecida y proporcionan resiliencia de categoría 5 para huracanes.

Se han reconductorizado 260,000 pies de cable de transmisión con cable de doble capacidad para respaldar el crecimiento futuro de la carga y la nueva generación.

Se están construyendo tres nuevas subestaciones, que permitirán una mejor protección del sistema, una restauración más rápida y la capacidad de redirigir la energía para limitar las interrupciones a gran escala.

Se han instalado 174,000 pies de fibra OPGW, ampliando el monitoreo remoto, los esquemas de protección y el control de la red en tiempo real.

El Proyecto de actualización de la red básica se mantiene dentro del presupuesto y está en camino de completarse a finales de abril de 2026, lo que significa que continúa progresando aproximadamente un 20 % antes de lo previsto.

Al finalizar este proyecto de capital a gran escala, el liderazgo local y los equipos de campo de BGC continuarán operando y manteniendo los sistemas de transmisión y distribución de New Providence. El mantenimiento continuo será importante porque una mayor confiabilidad de la energía puede conducir a un crecimiento económico a largo plazo como resultado de evitar los costos de interrupción y una mejor continuidad del servicio para hogares y empresas.

Una mayor fiabilidad generará valor a largo plazo para las Bahamas

De hecho, el análisis de impacto económico de BGC estima que cuando la magnitud de las mejoras de confiabilidad que hemos visto en 2025 se mantenga durante los 30 años de vida esperados de los activos de la red, generaría hasta $ 1 mil millones en ahorros netos de valor presente para la economía de New Providence. Esta ventaja económica sería posible al evitar los costos de interrupción y una mayor continuidad del servicio.

Acerca de Bahamas Grid Company

Bahamas Grid Company (BGC), establecida a través de una asociación público-privada, es una empresa de cables responsable de operar y administrar el sistema de transmisión y distribución (Sistema T&D), es decir, los postes, cables y subestaciones que distribuyen energía, en toda la isla de Nueva Providencia en las Bahamas.

