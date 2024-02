Bahreïn attire des investissements records de 1,7 milliard USD pour 2023, stimulant la création d'emplois et une croissance économique durable

Un environnement fiscal florissant, propice et favorable aux entreprises, une législation progressiste et un vivier de talents diversifiés et hautement qualifiés renforcent l'attrait de Bahreïn en tant que destination de choix pour l'investissement.

MANAMA, Bahreïn, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil de développement économique de Bahreïn (EDB de Bahreïn), soutenu par Team Bahrain, a franchi une étape remarquable en garantissant un niveau record d'investissements à hauteur de 1,7 milliard USD en 2023, marquant un afflux massif équivalant en glissement annuel par rapport aux 1,1 milliard USD d'investissements générés par l'EDB de Bahreïn en 2022. Les investissements pour 2023, qui proviennent de 85 projets locaux et internationaux, devraient générer plus de 5 700 possibilités d'emploi sur une période de trois ans dans les secteurs prioritaires dans l'intérêt de la promotion de la diversification économique et de la croissance durable.

C'est le secteur des services financiers qui a attiré le plus grand nombre d'investissements, démontrant ainsi la force, la résilience et la capacité du secteur à attirer des acteurs mondiaux de premier plan. 2023 a également été une année record pour le secteur des services financiers, qui a dépassé le secteur pétrolier et gazier en tant que principal contributeur à l'économie de Bahreïn, représentant 17,5 % du PIB réel. Le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) a également réussi à attirer de nombreux investissements, ce qui devrait stimuler l'innovation au sein de ce secteur. Le renforcement des efforts de transformation numérique dans tous les secteurs de l'économie de Bahreïn grâce à des plans et des initiatives ciblés, ainsi que la numérisation des services gouvernementaux et l'adoption de solutions fondées sur l'intelligence artificielle continuent d'être une priorité pour le gouvernement.

Le secteur manufacturier a suivi de près, soulignant les capacités innées de Bahreïn dans le domaine de la fabrication de pointe, soutenues par sa situation stratégique en tant que porte d'accès au marché du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et au-delà. En plus d'une multitude de nouveaux projets touristiques, le riche patrimoine culturel de la nation insulaire, son histoire profondément ancrée dans l'hospitalité et son mode de vie insulaire décontracté ont continué de renforcer l'attrait de Bahreïn en tant que destination touristique de premier choix. Le secteur de la logistique n'était pas loin en termes d'attraction de projets d'investissement importants, reflétant la croissance rapide des activités de transport et de logistique à Bahreïn.

Khalid Humaidan, ancien directeur général du Conseil de développement économique de Bahreïn, a été nommé gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn et a pris ses nouvelles fonctions le 1er février 2024. En sa qualité de gouverneur, il restera membre du conseil d'administration de l'EDB de Bahreïn, qui comprend des membres des secteurs public et privé.

Khalid Humaidan, gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn, a déclaré : « 2023 est une année charnière pour le Conseil de développement économique de Bahreïn. Grâce au soutien dynamique de Team Bahrain, de nombreux secteurs ont attiré un montant record de 1,7 milliard USD d'investissements directs locaux et internationaux, ce qui contribuera efficacement à une croissance économique durable, en stimulant l'emploi et les possibilités de formation au sein de la main-d'œuvre locale. »

« Le stock d'IED de Bahreïn par rapport au PIB est bien au-dessus du taux moyen mondial, qui se situe autour de 82 %, ce qui témoigne de la confiance solide que les investisseurs accordent à la proposition de valeur compétitive de Bahreïn. L'IDE continue de contribuer fortement au succès continu de Bahreïn en tant qu'économie agile, qui connaît une croissance constante et diversifiée », a-t-il ajouté.

La ministre du Développement durable, S.E. Noor bint Ali Alkhulaif, a été nommée directrice générale de l'EDB de Bahreïn. En plus de son rôle de ministre, S.E. Noor bint Ali Alkhulaif fournira des conseils à la direction de l'agence de promotion des investissements pour s'assurer qu'elle continue à remplir son mandat de soutien aux initiatives stratégiques qui améliorent le climat d'investissement existant, en stimulant des investissements locaux et internationaux importants, et en encourageant activement les grandes entreprises mondiales à s'installer à Bahreïn.

Bahreïn reste déterminé à favoriser un écosystème propice aux investisseurs, avec des politiques tournées vers l'avenir visant à simplifier les opérations commerciales, à offrir des avantages concurrentiels uniques conduisant à des succès ayant des racines locales et un impact mondial. Ces facteurs, combinés à un réservoir de talents hautement qualifiés, bilingues et diversifiés, à des infrastructures de pointe et à une situation stratégique, continuent de faire de Bahreïn une destination attrayante pour les investisseurs du monde entier.

À propos de Team Bahrain

Team Bahrain, une approche curative qui encourage les secteurs privé et public à travailler en étroite collaboration pour instaurer un environnement d'investissement innovant et attractif permettant aux entreprises de réussir, reste la pierre angulaire de la proposition de valeur de Bahreïn. Qu'il s'agisse d'un appel d'offres pour l'adoption d'une nouvelle réglementation ou de l'analyse de la faisabilité du lancement d'une idée de niche sur le marché, Team Bahrain travaille avec empathie et dynamisme pour mettre les investisseurs en contact avec les décideurs clés qui comptent.

À propos du Conseil de développement économique de Bahreïn (EDB)

L'EDB de Bahreïn est une agence de promotion des investissements chargée d'attirer les investissements dans le royaume et de soutenir les initiatives visant à améliorer le climat d'investissement. L'EDB de Bahreïn travaille avec le gouvernement et les investisseurs actuels et potentiels afin de s'assurer que le climat d'investissement de Bahreïn est attrayant, de communiquer sur les principaux points forts du pays et d'identifier les opportunités de croissance économique par l'investissement.

Le Conseil se concentre sur plusieurs secteurs économiques qui tirent parti des avantages concurrentiels de Bahreïn et offrent des opportunités d'investissement importantes. Ces secteurs comprennent les services financiers, la fabrication, la technologie et l'innovation, le tourisme, l'éducation, les soins de santé, la logistique et le transport.

Pour plus d'informations sur le Conseil, visitez le site www.bahrainedb.com