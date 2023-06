Bahrein concede licenças ouro inaugurais a cinco projetos com um investimento acumulado de mais de USD 1,4 bilhões

MANAMA, Bahrein, 16 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O Reino do Bahrein concedeu as cinco primeiras licenças ouro a projetos apresentados por Citi, Eagle Hills Diyar W.L.L, Infracorp, Saudi Telecommunication Company (stc) e Whampoa Group. Com um investimento coletivo de mais de USD 1,4 bilhões no Bahrein, espera-se que os projetos e expansões greenfield criem mais de 1.400 oportunidades de emprego nos próximos três anos em apoio às metas do plano de recuperação econômica do Reino.

As licenças foram apresentadas na sede de cada empresa para Michel Sawaya, CEO do Citi no Bahrein, Dr. Maher Al Shaer, diretor administrativo da Eagle Hills Diyar W.L.L.,Majed AlKhan, CEO da Infracorp, Nezar Banabeela, CEO da stc Bahrain e Shawn Chan, CEO do Whampoa Group. E um evento de assinatura virtual foi organizado para o Whampoa Group com sede em Cingapura.

A licença ouro aumentará a competitividade do Bahrein em termos de investimento e crescimento econômico, e incentivará a transformação digital da economia do Bahrein. A licença ouro tem como alvo empresas locais e internacionais, oferecendo um conjunto de vantagens e facilidades para projetos de investimento.

As empresas elegíveis para obter a licença ouro devem criar mais de 500 empregos locais ou fazer um investimento de mais de USD 50 milhões em seus primeiros anos no Reino, ao mesmo tempo em que contribuem para fortalecer o desenvolvimento geral do Reino.

Em reconhecimento ao lançamento das licenças ouro, S. Ex. ª Abdulla Adel Fakhro, ministro da Indústria e do Comércio, disse: "A licença ouro é um passo fundamental para alcançar com sucesso os objetivos do plano de recuperação econômica do Bahrein, cujo objetivo é atrair $2.5 bilhões em investimentos estrangeiros até o final de 2023".

O ministro da Indústria e do Comércio acrescentou: "O Bahrein possui um ambiente de investimento atraente e flexível, além de seu avançado sistema legislativo, que contribui para tornar este país um dos melhores destinos de investimento do mundo.



S. Ex. ª Khalid Humaidan, diretor executivo do (Bahrein EDB), disse: "A licença ouro é uma parceria público-privada de sucesso que criou soluções personalizadas para investidores e start-ups. Ela lhes proporcionou aprovações rápidas e vários recursos e instalações que lhes permitiram garantir uma presença global do Bahrein".



O CEO acrescentou: "Espera-se que os novos projetos de investimento criem mais de 1.400 novas oportunidades de emprego nos setores de serviços financeiros, turismo e TIC do Bahrein, consolidando a posição do Bahrein em um campo de atuação internacional".



Vários funcionários do alto escalão também participaram das cerimônias.

Sobre o Bahrain Economic Development Board

O Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) é uma agência de promoção de investimentos com responsabilidade geral de atrair investimentos para o Reino e apoiar iniciativas que melhorem o clima de investimento.

O Bahrain EDB trabalha em conjunto com o governo e com investidores atuais e potenciais para garantir que o ambiente de investimentos do Bahrein seja atrativo, comunique os principais pontos fortes e identifique oportunidades para promover um crescimento econômico futuro por meio de investimentos.

O Bahrain EDB se concentra em vários setores econômicos que aproveitam as vantagens competitivas do Bahrein e oferecem oportunidades significativas de investimento. Esses setores incluem serviços financeiros, manufatura, logística, tecnologia da informação e comunicação e turismo. Para mais informações sobre o Bahrain EDB, acesse www.bahrainedb.com

FONTE Bahrain Economic Development Board

