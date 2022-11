Baise, Guangxi : Vingt ans d'efforts pour l'ouverture et la coopération à la frontière de la Chine du Sud

BAISE, Chine, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 2 novembre, la conférence de presse sur le 20e anniversaire de l'établissement de la ville de Baise s'est tenue à Nanning, au Guangxi. Au cours des 20 dernières années, Baise s'est appliquée à donner la priorité à l'industrie et a fait tous les efforts pour promouvoir le développement d'une industrie forte, d'une agriculture caractéristique et d'un secteur tertiaire moderne. Grâce une production dont la valeur totale a augmenté de 8,5 fois, des importations et des exportations dont le volume total a augmenté de 44 fois et une industrie de l'aluminium ayant atteint les 100 milliards de yuans, Baise a remporté successivement les titres honorifiques de « Meilleure ville touristique chinoise » et « Cité-jardin nationale ».

New Look of Baise

Située à l'ouest du Guangxi, Baise est une ville-préfecture où s'étend la plus longue frontière entre la Chine et le Vietnam, et une ville frontière importante qui permet à la Chine de s'ouvrir et de coopérer avec les pays de l'ANASE, selon le département de la publicité de la ville de Baise. Ces 20 dernières années, Baise a su saisir les occasions, poursuivre les réformes et l'innovation et progresser, ce qui lui a permis de renforcer considérablement le poids de la ville, de changer profondément l'apparence des zones urbaines et rurales, d'améliorer le niveau de vie des populations et de parvenir à un grand succès en matière de développement et d'ouverture. Les services publics tels que l'emploi, l'éducation, les soins médicaux, le logement, les services de maternité et les services aux personnes âgées ont été garantis et continuellement améliorés, et le bien-être de la population a largement progressé. La revitalisation de l'industrie a été réalisée rapidement et de façon continue, un réseau électrique régional a été construit de Baise et un véritable modèle d'industrie écologique de l'aluminium a été bâti, celle-ci atteignant la valeur de 100 milliards de yuans. Avec le développement accéléré de son agriculture typique, la mangue de Baise est devenue l'un des 100 produits d'indication géographique protégés par l'Union européenne en Chine. Baise a encouragé une gestion globale des montagnes, des rivières, des forêts, des champs, des lacs et des pâturages, et a fait passer la couverture forestière de 42,3 % en 2002 à 73 % en 2021, ce qui lui a valu les titres honorifiques de « Ville-forêt nationale » et de « Ville modèle écologique ».

Baise poursuit par ailleurs ses efforts de réforme et d'ouverture en améliorant sans cesse son niveau d'ouverture. La mise en place de la zone pilote clé de développement et de désenclavement de Baise a été approuvée, ce qui en fait la première zone pilote de ce type dans une ville-préfecture située le long d'une frontière à l'échelle nationale chinoise. Le port de Longbang s'est internationalisé et s'est ouvert sur le corridor de Naxi. Les habitants des deux côtés de la frontière commercent entre eux et la valeur de la production des marchandises importées et transformées sur place se classe au premier rang de la région du Guangxi. Le canal international vers les pays de l'ANASE a été ouvert davantage.

En outre, la construction d'un lot de plateformes d'ouverture et de coopération, parmi lesquelles le centre d'entreposage et d'échange des produits d'aluminium du Guangxi et la zone de coopération économique frontalière de Jingxi, a été accélérée. Le train « Baise-1 » a été relié avec succès à la liaison ferroviaire China-Europe, et le commerce extérieur s'est développé rapidement. Baise est devenue l'un des grands nœuds de communication face à l'ANASE et reliant la « Ceinture et la route ».

À l'avenir, Baise continuera à s'ouvrir au développement, à construire la zone pilote clé de développement et de désenclavement de Baise et à accélérer la construction de plateformes telles que la zone de coopération économique frontalière et le parc économique interprovincial (district). En outre, Baise prévoit de s'intégrer activement dans la chaîne industrielle et dans la chaîne d'approvisionnement transfrontalières de la « région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao - zone économique de la baie de Beibu - ANASE » et d'établir un nouveau schéma d'ouverture et de coopération de haut niveau.

Liens des images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434803

Légende : La nouvelle image de Baise

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1955348/Baise.jpg

SOURCE The Publicity Department of Baise City