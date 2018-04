Baiyue Culture Creative a tenu la conférence de presse « Butterfly - 2018 »

La conférence a principalement porté sur le Baiyue Culture Creative, un nouveau centre culturel dont le président, Mao Weitao, est un célèbre artiste de l'Opéra de Yue qui a eu l'occasion de se produire en Europe en 2016 dans Coriolanus et Du Li Niang.

L'un des principaux projets de gestion de Baiyue concerne le complexe China Yue Theatre, qui s'inspire d'un papillon. Baiyue a été fondée pour aider l'Opéra de Yue (le deuxième opéra traditionnel le plus populaire après l'Opéra de Pékin) et sa troupe, la Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Troupe, à explorer un nouveau modèle de développement. Jack Ma, président d'Alibaba, et SONG Weiping, président de Greentown Group, sont tous les deux originaires de Shengzhou (le lieu de naissance de l'Opéra de Yue). Ils ont investi dans cette société par amour pour la culture et la musique de leur ville natale. Sous leur impulsion, de nombreux autres entrepreneurs du Zhejiang se joindront à cette fusion entre les mondes des affaires et de la culture et contribueront au projet en apportant leur propre sagesse et leurs propres efforts.

La société produit également ses propres pièces et développe le paysage théâtral grâce à des collaborations internationales. La comédie musicale Big Fish, dont la première a été jouée à Londres fin 2017, est l'une des coproductions de Baiyue avec l'Ambassador Theatre Group. Baiyue travaille actuellement sur un nouveau projet en collaboration avec le National Theatre of Great Britain.

