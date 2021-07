Bakuage offre un prix de 120 millions de yens à quiconque pourra résoudre la conjecture de Syracuse, un problème mathématique irrésolu depuis 84 ans

TOKYO, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ --

- Le plus grand prix jamais offert pour tout problème irrésolu en mathématiques -

Le 7 juillet 2021, la société Bakuage Co., Ltd., dont le siège social est situé à Shibuya, Tokyo, a annoncé offrir un prix s'élevant à 120 millions de yens (*) à quiconque parviendra à démontrer la vérité de la conjecture de Syracuse, un problème mathématique irrésolu.

(*) 120 millions de yens représente environ 1 085 000 dollars américains (1 dollar américain = 110,50 yens en date du 29 juin 2021).

Image: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106706/202106236656/_prw_PI1fl_dI1163aV.png

- Qu'est-ce que la conjecture de Syracuse ?

La conjecture de Syracuse est un problème mathématique irrésolu. Il s'agit d'une conjecture selon laquelle l'application répétée des séquences suivantes aboutira éventuellement au chiffre 1 : en partant d'un nombre entier positif, on le divise par 2 dans le cas d'un nombre pair, et on le multiplie par 3, en y ajoutant 1 dans le cas d'un nombre impair. C'est Lothar Collatz qui a présenté le problème en 1937, appelé conjecture de Syracuse. Depuis, il est resté irrésolu et sa vérité n'a pas encore été vérifiée.

Contexte du prix

Des prix en argent sont parfois offerts pour un problème irrésolu en mathématiques. Par exemple, un prix d'un million de dollars a été affiché pour la résolution de chacun des sept problèmes du prix du millénaire posés par le Clay Mathematics Institute en 2000. Avec ce nouveau prix, Bakuage espère contribuer au développement des mathématiques. L'entreprise a choisi la conjecture de Syracuse en pensant qu'elle pourrait facilement intéresser un grand auditoire. Le problème en soi est en effet facile à comprendre.

Règlement du prix

Un prix de 120 millions de yens sera remis à quiconque démontrera la vérité de la conjecture de Syracuse.

Pour plus de détails, veuillez visiter le site suivant.

Site du prix :

https://mathprize.net/posts/collatz-conjecture/

Autres détails

*Les noms des entreprises et des produits affichés ici sont leurs marques commerciales ou leurs marques déposées respectives.

*Si le contenu du présent communiqué de presse et les règles du prix susmentionnées ne concordent pas, les règles du prix mentionnées sur le site du prix prévaudront.

URL: https://bakuage.com/en/about

Related Links

https://bakuage.com/en/about



SOURCE Bakuage Co., Ltd.