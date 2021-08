Ballet Arizona anuncia el regreso de Ballet Under the Stars, presentado por The Diane and Bruce Halle Foundation

PHOENIX, 5 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ballet Arizona se enorgullece en anunciar el regreso de una tradición de 24 años: Ballet Under the Stars. Ballet Under the Stars presenta una oportunidad única y gratuita para disfrutar de un programa variado de ballet que va desde lo clásico hasta lo contemporáneo en un entorno al aire libre. El escenario, la iluminación, los vestuarios y las presentaciones profesionales complementan el hermoso clima de otoño de Arizona.

"Después de que la presentación anual fuera obligada a pasar al formato virtual el año pasado, estamos encantados de que los arizonenses puedan disfrutar una vez más de esta fantástica noche de baile en persona", expresó Samantha Turner, directora ejecutiva de Ballet Arizona. "Ballet Under the Stars es una actividad familiar perfecta, diseñada para dar la bienvenida a todas las audiencias, tanto las que son nuevas como las que ya conocen el ballet".

Se invita a los asistentes a llevar sus propias cobijas o sillas para exteriores. Las presentaciones públicas gratuitas comenzarán a las 7:00 p. m., y se llevarán a cabo del 29 de septiembre al 2 de octubre en cuatro ubicaciones del Valle:

Miércoles 29 de septiembre: Fountain Park, Fountain Hills

Jueves 30 de septiembre: Sahuaro Ranch Historic Park Area, Glendale

Viernes 1 de octubre: Estrella Lakeside Amphitheater, Goodyear

Sábado 2 de octubre: Steele Indian School Park, Phoenix

Ballet Under the Stars no sería posible sin patrocinadores comunitarios como la Ciudad de Goodyear, Estrella by Newland Communities, APS, Pueblo de Fountain Hills, Ciudad de Glendale, Grand Canyon University, National Endowment for the Arts, Ciudad de Phoenix, Shamrock Farms y Stoker Ostler.

Para obtener más información, visite https://balletaz.org/ballet-under-the-stars/.

Ballet Arizona

Ballet Arizona, acercándose a su 36ª temporada, se dedica a preservar y celebrar el ballet clásico mientras crea obras nuevas e innovadoras. Bajo la dirección artística del coreógrafo de renombre internacional, Ib Andersen, exbailarín principal del New York City Ballet y The Royal Danish Ballet, Ballet Arizona sigue su visión del futuro de la danza en Arizona. La Academia de Ballet de Arizona, bajo la dirección de Maria Samonetti, promueve el acceso al ballet por medio de la educación, con un enfoque en la excelencia y dirigiendo a cada estudiante a amar la danza de por vida. Siguiendo esta visión, Ballet Arizona tiene un impacto en la vida de más de 35,000 niños y familias cada año mediante programas gratuitos y de bajo costo. Para más información, visite balletaz.org

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1561113/Ballet_Arizona_Logo.jpg

FUENTE Ballet Arizona

SOURCE Ballet Arizona