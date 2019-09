Bam Adebayo, de Miami Heat, ayuda a CVS Health a comenzar chequeos de salud gratuitos en Miami

"Los chequeos tempranos y la prevención de la salud son cruciales en nuestra comunidad, y estos fondos ayudarán a ofrecer servicios de salud gratuitos a aquellos que los necesitan", dice la senadora estatal Taddeo. "El Proyecto Salud será vital para asegurar que la muy necesitada atención médica básica esté disponible para los residentes de nuestra comunidad, y fue un honor para mí poder sumarme a líderes comunitarios en la entrega del cheque a la Juvenile Diabetes Research Foundation".

"CVS Health está comprometida a ampliar el acceso a la atención de calidad asequible, tanto a través de nuestra presencia minorista como con organizaciones nacionales y locales sin fines de lucro e instituciones que comparten nuestra idea de que la salud mejor comienza en la comunidad", comenta Mayra Boitel, vicepresidenta, directora de comercialización de productos alternativos de CVS Health. "Fue maravilloso estar en Miami para celebrar la ampliación del Proyecto Salud, y ansiamos ofrecer a los residentes locales chequeos de salud gratuitos durante el resto del año como parte de nuestro compromiso con la creación de comunidades más saludables".

Los eventos del Proyecto Salud, que se llevarán a cabo de jueves a domingos en tiendas selectas de todo Miami hasta fin de año, están abiertos al público en general y no requieren cita previa. Después del chequeo, los pacientes tienen acceso a consultas en el lugar con enfermeros profesionales o asistentes médicos bilingües que analizan los resultados y derivan a quienes necesitan atención médica y seguimiento adicional a instalaciones médicas cercanas gratuitas o de bajo costo, o bien a su médico de cabecera.

"Para mí, es importante mantener un estilo de vida saludable tanto en la cancha como fuera de ella", dice Adebayo. "Estoy encantado de estar hoy aquí para ver personalmente cómo está ayudando el Proyecto Salud a la gente a controlar su presión arterial, su peso y su nivel de colesterol mediante chequeos médicos gratuitos, porque eventos como este preparan a la comunidad de Miami para un futuro más sano".

En estos eventos se ofrece una variedad integral de chequeos de evaluación de la salud sin costo, que incluyen exámenes de presión arterial, índice de masa corporal (IMC), glucosa y colesterol total, que pueden ayudar a detectar riesgos de padecer trastornos crónicos como diabetes, hipertensión y enfermedad cardíaca. La expansión del Proyecto Salud ayudará más también a detectar factores sociales determinantes que afectan la salud individual y de las comunidades. Un estudio demuestra que hasta el 60% de la expectativa de vida puede estar influida por factores conductuales, sociales y ambientales tales como la familia, la educación, la vivienda y el acceso a alimentos saludables asequibles.[1]

A través del Proyecto Salud, CVS Health ha presentado más de 1,000 eventos de atención preventiva en Miami desde 2007, con 127,000 chequeos de salud gratis, asesoramiento a más de 1,723 personas para dejar de fumar, y la donación de más de US$ 16 millones en servicios médicos gratuitos.

Los eventos del Proyecto Salud tienen un historial probado de mejora de la participación de los pacientes y, finalmente, resultados más saludables. Según las mediciones de la compañía, más del 87% de los pacientes que asisten a eventos del Proyecto Salud informan un seguimiento con su médico de cabecera y tienen muchas más probabilidades de abordar proactivamente sus niveles de presión arterial, IMC y glucosa en la sangre.

Desde su creación en 2006, el Proyecto Salud ha entregado más de US$ 127 millones en servicios gratuitos de atención de la salud a casi 1.7 millones de personas en comunidades multiculturales con una gran cantidad de estadounidenses no asegurados o con seguros insuficientes.

Para ver el calendario completo de eventos del Proyecto Salud, visite www.cvs.com/project-health (en español: www.cvs.com/proyectosalud).

Acerca de CVS Health

CVS Health es la principal compañía de innovación en salud del país que ayuda a las personas en su camino hacia una salud mejor. Ya sea en una de sus farmacias o a través de sus servicios y planes de salud, CVS Health es pionera de un enfoque nuevo y audaz para la salud total al hacer que la atención de calidad sea más asequible, accesible, sencilla y sin demoras. CVS Health se basa en la comunidad, tiene un enfoque local y conecta a los consumidores con la atención que necesitan, donde y cuando la necesitan. La compañía tiene aproximadamente 9,900 establecimientos minoristas, alrededor de 1,100 clínicas médicas con servicios sin cita previa, un importante administrador de beneficios de farmacia con más de 102 millones de miembros de planes, una división de atención farmacéutica dedicada a las personas mayores que atiende a más de un millón de pacientes cada año, y crecientes servicios de farmacia especializada. CVS Health también presta servicio a unos 38 millones de personas a través de productos de seguros de salud tradicionales, voluntarios y orientados al consumidor, así como servicios afines, incluso ofertas de Medicare Advantage en rápida expansión y un importante plan independiente de medicamentos recetados de Medicare Parte D. La compañía considera que su modelo innovador de cuidado de la salud aumenta el acceso a la atención de calidad, produce mejores resultados de salud y reduce los costos generales del cuidado de la salud. Para conocer más sobre cómo CVS Health está moldeando el futuro de la salud, visite https://www.cvshealth.com.

