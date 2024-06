Bamboo Rose améliore sa plateforme de gestion de la vente au détail en y intégrant des capacités avancées de gestion des relations avec les fournisseurs

BOSTON, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une amélioration significative de sa plateforme de gestion de la vente au détail, Bamboo Rose a annoncé aujourd'hui l'intégration de capacités complètes de gestion des relations avec les fournisseurs (SRM). Cette expansion stratégique de la plateforme transforme la façon dont les détaillants gèrent les interactions et les données de leurs fournisseurs en leur proposant un flux de travail et une interface plus rationalisés et plus collaboratifs.

Bamboo Rose, reconnue depuis longtemps pour ses solutions PLM et de chaîne d'approvisionnement pour le commerce de détail, continue de se démarquer des fournisseurs PLM ordinaires en ajoutant des améliorations à sa plateforme SRM qui répondent aux défis de la gestion des relations avec les fournisseurs, laquelle présente de nombreux problèmes.

Il s'agit notamment de problèmes liés à la transparence et à l'intégrité des données, de la nature dynamique des données des fournisseurs et de l'inefficacité des processus de collaboration et d'intégration. Les nouvelles fonctionnalités SRM transforment ces domaines, garantissant une gestion plus efficace des relations avec les fournisseurs et une plus grande efficacité opérationnelle.

La SRM de Bamboo Rose offre les améliorations suivantes :

1.Gestion active des performances : les fournisseurs et les détaillants ont accès à des tableaux de bord et à des rapports en temps quasi réel, ce qui permet une véritable collaboration et une amélioration continue en fonction des exigences spécifiées par les détaillants.

2.Communication : grâce à des outils permettant de suivre les communications de manière transparente et à une base de connaissances dédiée aux fournisseurs, la solution SRM de Bamboo Rose réduit les interventions manuelles et garantit des échanges d'informations efficaces et en temps voulu.

3.Conformité: les outils d'engagement proactif aident à maintenir la précision des dossiers de conformité, à réduire les délais et à atténuer les risques de manière efficace.

4.Alignement de la stratégie de la marque : les fournisseurs sont formés et impliqués dans la stratégie de la marque, assurant l'alignement et la préparation à la collaboration, ce qui leur permet de contribuer activement à l'innovation des produits..

5.Réactivité : les capacités SRM permettent de prendre rapidement des décisions fondées sur des données, ce qui permet de réagir en temps quasi réel aux changements réglementaires ou aux exigences commerciales émergentes.

L'intégration du SRM dans la plateforme de gestion de la vente au détail de Bamboo Rose permet non seulement de rationaliser les opérations, mais aussi de favoriser une innovation plus connectée entre les détaillants et les fournisseurs. Les géants mondiaux de la distribution ont tiré parti de ces outils SRM pour améliorer les performances et la conformité des fournisseurs, permettant ainsi d'améliorer l'exécution des commandes, la qualité des produits et le respect des réglementations.

« Des relations transparentes et efficaces avec les fournisseurs sont cruciales pour notre activité. Ces avancées de la plateforme apporteront une toute nouvelle approche de la collaboration avec les fournisseurs pour les clients de Bamboo Rose dans le monde entier, et c'est quelque chose dont il faut se réjouir », a déclaré Mercedes Pratt, vice-présidente des opérations et de la personnalisation, de la conception et de l'approvisionnement mondial chez Tailored Brands.

« Nos plus de 200 détaillants clients nous répètent qu'ils ne peuvent jamais être meilleurs que leurs fournisseurs les moins performants. « Nous avons également appris de notre base de plus de 35 000 fournisseurs qu'ils ont du mal à suivre l'évolution des exigences de leurs partenaires détaillants ou à comprendre clairement dans quelle mesure ils réussissent à satisfaire ces exigences », a déclaré Matt Stevens, PDG de Bamboo Rose. « Notre plateforme se trouve à l'épicentre de cette collaboration critique pour l'entreprise, qui à son tour permet à la solution SRM de niveau supérieur, étroitement intégrée, de permettre aux détaillants et aux fournisseurs de rester en phase les uns avec les autres afin d'obtenir de meilleurs résultats opérationnels à tous les niveaux. »

Advanced SRM réaffirme l'engagement de Bamboo Rose à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins évolutifs de la vente au détail, permettant d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux et un succès durable pour les plus grands détaillants du monde entier.

Pour en savoir plus sur Bamboo Rose et ses capacités SRM avancées, veuillez consulter le site bamboorose.com/supplier-relationship-management .

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un leader mondial en matière de solutions technologiques pour le commerce de détail. En mettant l'accent sur la compréhension des défis des clients et la fourniture de solutions sur mesure, Bamboo Rose permet aux détaillants d'obtenir des résultats commerciaux positifs et de réussir dans le paysage en constante évolution de la vente au détail. Consultez bamboorose.com/ ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/bamboorose/ pour en savoir plus.