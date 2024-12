bananaz sort du mode furtif avec un financement de démarrage de 5,3 millions de dollars pour introduire l'IA dans le monde de la gestion des changements dans la conception et la fabrication

Le copilote d'IA et la plateforme de gestion des changements de conception de bananaz transforme actuellement le secteur de la conception et de la fabrication en permettant aux entreprises de gagner du temps, de réduire les erreurs coûteuses et de rationaliser les flux de travail complexes.

TEL AVIV, Israël, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- bananaz, une plateforme innovante qui redéfinit la gestion des changements de conception pour les équipes de R&D et d'ingénierie, a annoncé aujourd'hui sa sortie officielle du mode furtif grâce à un financement de démarrage de 5,3 millions de dollars de la part d'investisseurs de premier plan, 10D et Cardumen Capital. Cette étape permet à bananaz d'étendre ses solutions alimentées par l'IA, offrant aux équipes d'ingénierie des outils de pointe qui éliminent les inefficacités des flux de travail de conception traditionnels, économisant ainsi un temps précieux et de l'argent sur l'ensemble du processus de production.

bananaz s'attaque à des soucis critiques pour les fabricants, en particulier pour les équipes de R&D et d'ingénierie lors de la validation et de la révision des plans techniques. Exploite l'IA et la vision par ordinateur, la plateforme automatise la détection des erreurs et gère les changements au sein des équipes d'ingénieurs et des partenaires externes, réduisant ainsi les tâches manuelles et évitant des erreurs coûteuses. De la comparaison automatisée des dessins et des modèles CAO 3D à la collaboration en temps réel, bananaz permet aux équipes d'ingénieurs d'optimiser tous les aspects de leurs flux de travail.

« Le paysage de la fabrication actuel est de plus en plus complexe et évolue rapidement. Nous avons créé bananaz pour aider les entreprises à détecter les problèmes à un stade précoce, à limiter les retouches et à s'assurer que les produits répondent aux normes de qualité les plus strictes », a déclaré Or Israel, PDG de bananaz. « Nous avons été stupéfaits de voir à quel point bananaz avait permis aux équipes de réduire les délais et les coûts de conception, permettant ainsi aux équipes de R&D et d'ingénierie d'avancer plus rapidement et avec plus de confiance. Notre plateforme transforme la façon dont ils gèrent les changements de conception à chaque étape de la production, sans sacrifier la précision ou la sécurité. »

Pourquoi la gestion des changements de conception pilotée par l'IA est essentielle pour l'avenir de l'ingénierie

À mesure que l'industrie manufacturière évolue, l'intégration de l'IA dans les flux de travail de conception est devenue essentielle pour rester compétitif. bananaz permet aux ingénieurs de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées en automatisant les processus traditionnellement manuels, tels que la validation de la conception, le suivi des modifications et la détection des erreurs. Cela réduit considérablement le risque de retards de production, de retouches et de rappels de produits, source de problèmes de longue date dans le secteur.

Selon les experts du secteur, le secteur manufacturier adopte de plus en plus les technologies pilotées par l'IA comme fondement de l'industrie 4.0 pour conserver un avantage concurrentiel. La capacité de l'IA à prévoir les problèmes potentiels dès le début du cycle de vie du produit peut permettre d'éviter des erreurs coûteuses qui passeraient sinon inaperçues. Grâce à bananaz, les fabricants concentrent la découverte des risques en début de processus, ce qui permet d'améliorer la qualité des produits et de réduire les délais de mise sur le marché.

L'intégration de l'IA dans les flux de travail de conception permet non seulement de rationaliser les opérations, mais aussi de s'assurer que les entreprises restent en conformité avec les normes et réglementations industrielles en constante évolution, notamment en matière de durabilité et de traçabilité, deux domaines qui font l'objet d'une attention croissante. En offrant des outils de collaboration en temps réel, de précieuses informations d'IA basées sur des normes industrielles telles que ISO et ASME, et une intégration CAO/PDM transparente, bananaz aide les entreprises à gérer efficacement ces défis tout en réduisant les coûts opérationnels.

L'industrie manufacturière, où 30 % du temps d'ingénierie est perdu en révisions manuelles et 20 % des recettes sont érodées par des erreurs de conception, retire un avantage considérable de la solution pilotée par l'IA de bananaz. La plateforme peut réduire drastique les délais de révision des dessins de jusqu'à 90 %, en éliminant les erreurs de dessin non détectées, et en permettant aux entreprises d'économiser des millions de dollars en retouches et en rappels.

Adi Dangot Zukovsky, associé chez 10D, a commenté : « bananaz est particulièrement bien placée pour relever certains des défis les plus pressants de l'industrie manufacturière actuelle. Leur plateforme a le potentiel de révolutionner les flux de travail et de réduire les erreurs coûteuses qui ont un impact sur les délais de production et les résultats financiers. »

Gonzalo Martínez de Azagra, commandité chez Cardumen Capital, a commenté : « Il est rare de voir une industrie aussi mûre pour la rupture avec des clients également prêts à l'accepter. bananaz fait entrer le développement de produits et les plans techniques dans le 21ᵉ siècle grâce à sa plateforme collaborative native IA. »

À propos de bananaz

bananaz est une plateforme basée sur l'IA conçue pour transformer la façon dont les entreprises gèrent les changements de conception grâce à ses puissants outils de copilotage d'IA et de comparaison. En s'appuyant sur des technologies avancées d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur, bananaz automatise les aspects les plus fastidieux du processus de conception, du concept initial à la livraison finale. La plateforme permet aux équipes d'ingénieurs de réduire les erreurs, d'améliorer la collaboration et de rationaliser les flux de travail tout en garantissant la sécurité des données. Grâce à une intégration transparente dans les systèmes CAO et PDM existants, bananaz permet aux ingénieurs de travailler plus intelligemment et plus rapidement, sans interruption. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bananaz.ai et LinkedIn.

Contact avec les médias :

Nina Gill

RP pour bananaz

[email protected]