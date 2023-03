Banco ABC Brasil celebra resultados do ABC Link

Canal acelerou o crescimento da carteira expandida do segmento Middle em mais de 10% entre janeiro e dezembro de 2022

SÃO PAULO, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil, (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), consolidou em 2022 um novo canal de acesso à prateleira de produtos e serviços da instituição. Trata-se do ABC Link, um canal complementar à força de vendas própria, um meio de originação e distribuição de negócios e serviços através de escritórios parceiros. A modalidade seguiu ganhando tração e foi responsável por mais de 10% do crescimento da carteira expandida de crédito do segmento Middle no ano passado.

O ABC Link contribuiu para o crescimento do segmento Middle dentro da instituição e expandiu a presença do banco em território nacional, adensando e consolidando a atuação em regiões onde não havia distribuição própria. O canal também possibilitou aceleração da atuação do banco em mercados estratégicos para o negócio. O diferencial do Banco ABC Brasil neste modelo de canal é o apoio oferecido aos parceiros, com grande estrutura e know how, além de um forte alinhamento de interesses que inclui uma política de remuneração baseada em comissão.

"Desta forma, temos crescido tanto em estrutura própria, com presença em 51 cidades brasileiras, como por meio do ABC Link, que conta atualmente com 35 escritórios parceiros", explica o vice-presidente comercial, Antonio Sanchez. Para 2023, a instituição que dar continuidade ao crescimento do canal ABC Link, e torná-lo cada vez mais representativo frente às demais áreas do banco.

FONTE Banco ABC Brasil

